Зеленский рвал и метал. Как самая многочисленная украинская делегация позавтракала и помолилась в США

Зеленский рвал и метал. Как самая многочисленная украинская делегация позавтракала и помолилась в США

В Вашингтоне прошёл молитвенный завтрак с участием депутатов Верховной Рады и епископов из России. Без скандалов не обошлось

В Америке очень любят символические даты, вот и в первый четверг февраля в Вашингтоне традиционно проходит национальный молитвенный завтрак – это мероприятие, на котором политики, в том числе и иностранные, дипломаты, бизнесмены, религиозные лидеры могут наладить контакты с высокопоставленными американскими чиновниками и получить возможность оказывать влияние на политический курс.С 2023 года стали проводить два параллельных мероприятия – с участием духовных лидеров и конгрессменов – в связи со стремлением американских законодателей дистанцироваться от некоммерческой религиозной группы Fellowship Foundation, на протяжении десятилетий курирующей этот проект, из-за возникших вопросов, в том числе финансовых.Президент США Дональд Трамп 6 февраля принял участие в двух молитвенных завтраках. Выступая в Капитолии перед конгрессменами от обеих партий, он объявил о намерении развернуть борьбу с предвзятым отношением к христианству в структурах федерального американского правительства, для чего планирует создать президентскую комиссию по религиозной свободе, а возглавит её новый генеральный прокурор США Пэм Бонди.Поскольку мероприятие носит такое название, глава государства уже в отеле Washington Hilton рассказал о своём отношении к религии. Покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда он остался жив по счастливому стечению обстоятельств, по словам Трампа, что-то изменило в нём и укрепило веру в Бога."[Пуля] пролетела прямо по краю уха. Она даже не задела мои волосы, представляете? Может быть, контакт и был, но это не считается, кожу не она задела. <…> Бог наблюдал за мной. Оба мои сыновья, Дон и Эрик, – действительно хорошие стрелки, и они сказали, что шансы промахнуться с такого расстояния из этого пистолета равны нулю. Дон стал более религиозным на 25%. Если вы его знаете, то для него это очень много", – сказал президент США.Кроме того, Трамп коснулся темы внешней политики, пообещав заниматься миротворческой деятельностью в мире. В этом контексте он остановился на Украине."Мы очень напряжённо работаем. Мы достигли большого прогресса по России, Украине. Посмотрим, что будет. Мы должны остановить эту нелепую войну", – завил Трамп.На молитвенный завтрак пригласили представителей обеих упомянутых стран. Украина, как отмечала газета The New York Times, отправила в американскую столицу самую многочисленную за всё время делегацию – около 100 человек."Украинские церкви и парламент страны направляли делегации на завтрак с начала 2000-х, но в последние годы увеличили посещаемость. В прошлые годы приехали несколько десятков религиозных и политических лидеров. Более многочисленная делегация в 2025 году, по словам [бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Павла] Унгиняна, – это признание важности христианства для многих сторонников Трампа", – говорится в статье.Видимо, настолько многочисленная делегация, что заниматься делами государственными оказалось практически некому. Верховная Рада поставила антирекорд по посещаемости: на 13-ю сессию парламента пришли всего 226 депутатов (из 401), сообщила 4 февраля Ирина Геращенко, представляющая фракцию "Евросолидарность".Возмутился и Владимир Зеленский: "Что касается наших парламентариев: нам важно услышать голос каждой ветви власти, но я хотел бы, чтобы эти ветви власти были на работе. Я часто выгляжу как человек, который не даёт депутатам постоянно находиться в командировках. Сегодня молитвенный завтрак в Соединённых Штатах Америки. Это уже очень важно, когда около половины парламента Украины находится на этом завтраке, а не в Херсоне, не на Харьковщине, не в Запорожье, не в Сумах".Он добавил, что очень доволен работой парламента, но, к сожалению, парламент не каждый день работает.Позже на эти претензии ответил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук: "перезагрузить отношения со стратегическим партнёром, Соединёнными Штатами" на молитвенный завтрак в Вашингтон улетели 37 депутатов, половина из них представляет монобольшинство, а другая половина – оппозицию, причём за собственный счёт, а не за государственные средства. Остальные отсутствовавшие, по его словам, активно работали в комитетах, в том числе на прифронтовых территориях, например, комитет по вопросам социальной политики 5 февраля, сразу после открытия сессии в Верховной Раде, провёл большой круглый стол в Харькове."Работа парламента не сводится к тому, чтобы сидеть на пленарных заседаниях и тыкать на кнопочки", – подчеркнул Стефанчук.А, может, в Зеленском говорит простая человеческая зависть? Он не скрывал, что очень хочет встретиться с Трампом, вернувшимся к власти, и тонко намекал на своё желание посетить инаугурацию 47-го президента США. Приглашение из-за океана пришло, но оно было "в самых общих чертах, как, возможно, и другим лидерам", а Зеленскому хотелось лично "сесть и поговорить", поэтому ехать посчитал бессмысленным. Так что даже на фотографиях из ротонды Капитолия, где проходила церемония, его нет. Зато есть лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, принявший приглашение американской стороны.Из депутатов Верховной Рады на билеты в американскую столицу раскошелились в частности бывший президент Украины Пётр Порошенко, председатель "Европейской солидарности" (кстати летом 2024 года Стефанчук не подписал ему командировку в Штаты на съезд Республиканской партии, на котором Трампа объявили кандидатом в президенты), его однопартиец Николай Княжицкий, "Слуги народа" Ростислав Тистык, Алексей Устенко и Святослав Юраш, Роман Лозинский из "Голоса", внефракционный депутат Оксана Савчук."Молились" народные избранники в Вашингтоне не только 6 февраля вместе с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, а несколько дней – с 3 по 8 февраля в Штатах проходит так называемая Украинская неделя – серия мероприятий, направленных на сближение двух стран.В делегацию вошли чиновники, спортсмены, общественные деятели: например, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, депутат Львовского горсовета Евгений Кузик, политический обозреватель Radio NV* Юлия Забелина, олимпийский чемпион по боксу Александр Усик.В эти дни они возлагали цветы к памятнику Тарасу Шевченко, рядом с мемориалом жертвам голодомора пели духовный гимн Украины – "Молитву за Украину", написанную Николаем Лысенко в 1885 году, на приёме в Украинском доме в Вашингтоне молились за мир на Украине вместе с предстоятелем неканонической Православной церкви Украины митрополитом Епифанием I и главным раввином Украины Моше Реувеном Азманом. А вечером 7 февраля пригласили всех желающих на гала-ужин в Washington Hilton: как указано в афише, "вечер элегантности, единства и поддержки Украины", обещали "прекрасную еду и живую музыку, вдохновляющие выступления почётных гостей, атмосферу единства и поддержки" (элегантности, потому что предусмотрен дресс-код Blacktie, а это нарядные платья длины миди или макси, туфли на высоком каблуке и маленькая сумочка для женщин, для мужчин – смокинг, строгий костюм и бабочка).А главное, для чего прилетела многочисленная украинская делегация, – завести полезные контакты с влиятельными американцами и найти подход к команде Трампа, из-за отсутствия которого так ругал Порошенко своего преемника Зеленского. С некоторыми республиканцами они успели провести встречи, а старшего директора Евразийского центра Atlantic Council**, бывшего посла США на Украине Джона Хёрбста пригласили на американо-украинский бизнес-форум.Конечно же, украинские посланники рассказывали американцам об "агрессии России", а для усиления эффекта привезли с собой двух мужчин, чьи родственники погибли (хотя где гарантии, что не от снарядов ВСУ?) и военнослужащих, проходящих реабилитацию.В окружении людей в камуфляжной форме украинский кинорежиссёр Любомир Левицкий презентовал свой фильм "Мы были новобранцами", в котором, как он написал на своей странице в соцсети, представлены истории бойцов ВСУ, которые ездят на американской бронетехнике, держат американское оружие и помогают представителям правительственных кругов США увидеть результаты своего труда".Рядом с Капитолием на улице установили трибуну, с которой и говорили на эту тему. Там же со словами поддержки Украине выступали представители Демократической партии Стени Хойер (бывший лидер демократического большинства в Палате представителей) и Ллойд Доггетт (первый из однопартийцев предложил Джо Байдену выйти из президентской гонки), конгрессвумен Марси Каптур. На том же месте конгрессмену-республиканцу Джо Уилсону, те самые мужчины, потерявшие семьи, демонстративно передали игрушку и фотографию своих близких. Этот американский политик в своё время предлагал не признавать Владимира Путина президентом РФ после 7 мая 2024 года, так почему же он сейчас не предлагает не признавать легитимность Зеленского, срок полномочий которого истёк больше восьми месяцев назад?На молитвенный завтрак организаторы также пригласили российских епископов и пасторов, однако не все были рады этому. Прежде всего, как несложно догадаться, украинцы. В Конгресс США поступило обращение от русскоязычных и украиноязычных активистов из нескольких американских штатов с призывом запретить въезд группе российских религиозных деятелей, активно продвигающих идеи русского мира за пределами РФ. В частности, речь шла о главном епископе Российского объединённого союза христиан веры евангельской Сергее Ряховском, находящемся под санкциями Украины за поддержку президента Путина.Несмотря на этот протест, делегация в Вашингтон прибыла, но столкнулась с враждебным приёмом, как видно на попавших в сеть кадрах. Какой-то мужчина подошёл к епископам РОСХВЕ Дмитрию Шатрову и Андрею Дириенко на молитвенном завтраке со словами: "Тамбовский волк тебе брат, что вы здесь делаете, убийцы украинского народа…", и дальше посыпались оскорбления. Хотя никаких доказательств причастности епископов к каким-либо преступлениям нет.Что касается украинских пасторов и военных капелланов, они, как писала перед началом мероприятия The New York Times, прилетели в американскую столицу вовсе не с целью укрепления духовного единства, а с надеждой, что "послание о борьбе с религиозными преследованиями найдёт отклик у чиновников администрации Трампа и членов Конгресса <…>, эти усилия направлены на то, чтобы склонить на свою сторону сторонников Трампа, выразившими скептицизм по поводу крупной военной и финансовой помощи администрации Байдена Украине".Вот за что молилась украинская делегация из 100 человек в Вашингтоне – о продолжении поддержки Киева и давления на Москву после смены американского руководства.* СМИ – иноагент** признан в России нежелательной организациейЧитайте также Украинские чиновники впервые пообщались с Келлогом: что обсуждали?

