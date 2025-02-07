Украинские чиновники впервые пообщались с Келлогом: что обсуждали?
10:58 07.02.2025 (обновлено: 11:13 07.02.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oksana Markarova
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oksana Markarova
Между послом Украины в Вашингтоне Оксаной Маркаровой и спецпредставителем Дональда Трампа по украинскому конфликту Китом Келлогом состоялась первая встреча после его назначения на должность. А глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел с Келлогом телефонный разговор. Об этом 7 февраля украинские чиновники написали у себя в соцсетях
"Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой, и моими коллегами", — заявила Маркарова.
В свою очередь, Ермак в своем Телеграм-канале написал, что провел со спецпредставителем Трампа по украинскому конфликту телефонный разговор. Глава офиса Зеленского отметил, что "они обсуждали будущий визит Келлога в Украину, а также ситуацию на фронте и будущие встречи на Мюнхенской конференции", куда посланник Трампа также приедет.
А сегодня, 7 февраля, Келлог заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения конфликта" на Украине.
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