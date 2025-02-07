Украинские чиновники впервые пообщались с Келлогом: что обсуждали? - 07.02.2025 Украина.ру
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Украинские чиновники впервые пообщались с Келлогом: что обсуждали?
Украинские чиновники впервые пообщались с Келлогом: что обсуждали? - 07.02.2025 Украина.ру
Украинские чиновники впервые пообщались с Келлогом: что обсуждали?
Между послом Украины в Вашингтоне Оксаной Маркаровой и спецпредставителем Дональда Трампа по украинскому конфликту Китом Келлогом состоялась первая встреча после его назначения на должность. А глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел с Келлогом телефонный разговор. Об этом 7 февраля украинские чиновники написали у себя в соцсетях
2025-02-07T10:58
2025-02-07T11:13
новости
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В свою очередь, Ермак в своем Телеграм-канале написал, что провел со спецпредставителем Трампа по украинскому конфликту телефонный разговор. Глава офиса Зеленского отметил, что "они обсуждали будущий визит Келлога в Украину, а также ситуацию на фронте и будущие встречи на Мюнхенской конференции", куда посланник Трампа также приедет.А сегодня, 7 февраля, Келлог заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения конфликта" на Украине.Также из новостей, связанных с международной политикой: Российский депутат высказался о новых попытках покушения на жизнь Трампа
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Новости, Украина, Киев, США, Америка, Вашингтон, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Зеленский

Украинские чиновники впервые пообщались с Келлогом: что обсуждали?

10:58 07.02.2025 (обновлено: 11:13 07.02.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oksana Markarova
- РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oksana Markarova
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Между послом Украины в Вашингтоне Оксаной Маркаровой и спецпредставителем Дональда Трампа по украинскому конфликту Китом Келлогом состоялась первая встреча после его назначения на должность. А глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел с Келлогом телефонный разговор. Об этом 7 февраля украинские чиновники написали у себя в соцсетях
"Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой, и моими коллегами", — заявила Маркарова.
В свою очередь, Ермак в своем Телеграм-канале написал, что провел со спецпредставителем Трампа по украинскому конфликту телефонный разговор. Глава офиса Зеленского отметил, что "они обсуждали будущий визит Келлога в Украину, а также ситуацию на фронте и будущие встречи на Мюнхенской конференции", куда посланник Трампа также приедет.
А сегодня, 7 февраля, Келлог заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения конфликта" на Украине.
- РИА Новости, 1920, 07.02.2025
09:16
Трамп готов ужесточить санкции против России — КеллогАмериканский лидер Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения конфликта" на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента по Украине Кит Келлог, передает New York Post
Также из новостей, связанных с международной политикой: Российский депутат высказался о новых попытках покушения на жизнь Трампа
 
НовостиУкраинаКиевСШААмерикаВашингтонДональд ТрампКит КеллогВладимир Зеленский
 
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