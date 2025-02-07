https://ukraina.ru/20250207/1060891723.html

Украинские чиновники впервые пообщались с Келлогом: что обсуждали?

Украинские чиновники впервые пообщались с Келлогом: что обсуждали? - 07.02.2025 Украина.ру

Украинские чиновники впервые пообщались с Келлогом: что обсуждали?

Между послом Украины в Вашингтоне Оксаной Маркаровой и спецпредставителем Дональда Трампа по украинскому конфликту Китом Келлогом состоялась первая встреча после его назначения на должность. А глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел с Келлогом телефонный разговор. Об этом 7 февраля украинские чиновники написали у себя в соцсетях

2025-02-07T10:58

2025-02-07T10:58

2025-02-07T11:13

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В свою очередь, Ермак в своем Телеграм-канале написал, что провел со спецпредставителем Трампа по украинскому конфликту телефонный разговор. Глава офиса Зеленского отметил, что "они обсуждали будущий визит Келлога в Украину, а также ситуацию на фронте и будущие встречи на Мюнхенской конференции", куда посланник Трампа также приедет.А сегодня, 7 февраля, Келлог заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения конфликта" на Украине.Также из новостей, связанных с международной политикой: Российский депутат высказался о новых попытках покушения на жизнь Трампа

https://ukraina.ru/20250207/1060889557.html

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новости, украина, киев, сша, америка, вашингтон, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский