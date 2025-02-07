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Киев спешно отозвал из Харькова подразделение, которое должно было воевать за Купянск - Марочко
Киев спешно отозвал из Харькова подразделение, которое должно было воевать за Купянск - Марочко - 07.02.2025 Украина.ру
Киев спешно отозвал из Харькова подразделение, которое должно было воевать за Купянск - Марочко
Командование Вооруженных сил Украины спешно отозвало из Харькова подразделение, которое планировалось использовать в боях на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости
2025-02-07T07:31
2025-02-07T07:31
2025-02-07T07:31
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"По агентурным данным стало известно о том, что из пункта временной дислокации, расположенного в городе Харьков, в спешном порядке убыло подразделение вооруженных сил Украины, которое совсем недавно прибыло с полигона с целью ротационных мероприятий в Купянском районе", - сказал Марочко.Он добавил, что личному составу не довели информацию о том, куда их отправляют. Погрузка осуществлялась в гражданские автобусы, которые обычно следуют дальними маршрутами. Рацион питания бойцам ВСУ выдали с расчетом суточной нормы.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее информировал, что российские войска продолжают наносить удары по укрепрайонам ВСУ в Купянском районе Харьковской области, а также по местам скопления наемников.Подробнее - в материале "У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую на сайте Украина.ру.
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новости, андрей марочко, харьков, харьковская область, киев, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Новости, Андрей Марочко, Харьков, Харьковская область, Киев, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Киев спешно отозвал из Харькова подразделение, которое должно было воевать за Купянск - Марочко
Командование Вооруженных сил Украины спешно отозвало из Харькова подразделение, которое планировалось использовать в боях на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости
"По агентурным данным стало известно о том, что из пункта временной дислокации, расположенного в городе Харьков, в спешном порядке убыло подразделение вооруженных сил Украины, которое совсем недавно прибыло с полигона с целью ротационных мероприятий в Купянском районе", - сказал Марочко.
Он добавил, что личному составу не довели информацию о том, куда их отправляют.
Погрузка осуществлялась в гражданские автобусы, которые обычно следуют дальними маршрутами. Рацион питания бойцам ВСУ выдали с расчетом суточной нормы.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
ранее информировал, что российские войска продолжают наносить удары по укрепрайонам ВСУ в Купянском районе Харьковской области, а также по местам скопления наемников.