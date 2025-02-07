https://ukraina.ru/20250207/1060886917.html

Киев спешно отозвал из Харькова подразделение, которое должно было воевать за Купянск - Марочко

Киев спешно отозвал из Харькова подразделение, которое должно было воевать за Купянск - Марочко - 07.02.2025 Украина.ру

Киев спешно отозвал из Харькова подразделение, которое должно было воевать за Купянск - Марочко

Командование Вооруженных сил Украины спешно отозвало из Харькова подразделение, которое планировалось использовать в боях на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости

2025-02-07T07:31

2025-02-07T07:31

2025-02-07T07:31

новости

андрей марочко

харьков

харьковская область

киев

виталий ганчев

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102504/65/1025046575_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_7a5d23ec19a112a27590019a319ee12d.jpg

"По агентурным данным стало известно о том, что из пункта временной дислокации, расположенного в городе Харьков, в спешном порядке убыло подразделение вооруженных сил Украины, которое совсем недавно прибыло с полигона с целью ротационных мероприятий в Купянском районе", - сказал Марочко.Он добавил, что личному составу не довели информацию о том, куда их отправляют. Погрузка осуществлялась в гражданские автобусы, которые обычно следуют дальними маршрутами. Рацион питания бойцам ВСУ выдали с расчетом суточной нормы.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее информировал, что российские войска продолжают наносить удары по укрепрайонам ВСУ в Купянском районе Харьковской области, а также по местам скопления наемников.Подробнее - в материале "У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую на сайте Украина.ру.

харьков

харьковская область

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей марочко, харьков, харьковская область, киев, виталий ганчев, вооруженные силы украины