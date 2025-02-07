"ВСУ бежали, бросив раненых и убитых": Алехин рассказал, как ВС РФ разгромили врага в Сумской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
В курской области ВСУ перегруппировывают силы и сосредотачиваются на удержании текущих оборонительных позиций. С этой целью противник пытается перебросить на Суджанский плацдарм дополнительные силы и средства. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Суджанском участке противник несет огромные потери, для восполнения которых командование ВСУ уже бросает заключенных, спустя 2-3 дня после их освобождения из колоний, преимущественно из Полтавской и Сумской областей, сообщил эксперт.
"Источники сообщают, что ВСУ перегруппировывают силы и сосредотачиваются на удержании текущих оборонительных позиций. С этой целью противник пытается перебросить на Суджанский плацдарм дополнительные силы и средства", — отметил Алехин.
Он добавил, что часть мобильных групп из состава украинских ССО (сил специальных операций) была переброшена в этот район. Остальные были уничтожены ракетными ударами ВС РФ в пунктах временной дислокации на территории Сумской области.
"В ходе штурмовых действий военнослужащие точным ударом уничтожили боевую машину пехоты Bradley. Подразделения БПЛА использовали фугасные боеприпасы, что привело к заклиниванию орудия и вынудило экипаж БМП Bradley отступить. Далее без поддержки военной техники бойцы ВСУ бежали, бросив раненых и убитых. При отступлении противник оставил после себя следы разрушений: поврежденные здания и сгоревший транспорт", - сказано в сообщении Минобороны.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, штурмовые отряды регулярно применяют тактику скрытного перемещения небольшими группами, оставаясь незаметными для противника. С помощью расчетов БПЛА бойцы успешно уничтожают противника даже в самых укрепленных позициях, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу" на сайте Украина.ру.
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