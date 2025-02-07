"ВСУ бежали, бросив раненых и убитых": Алехин рассказал, как ВС РФ разгромили врага в Сумской области - 07.02.2025 Украина.ру
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"ВСУ бежали, бросив раненых и убитых": Алехин рассказал, как ВС РФ разгромили врага в Сумской области
"ВСУ бежали, бросив раненых и убитых": Алехин рассказал, как ВС РФ разгромили врага в Сумской области - 07.02.2025 Украина.ру
"ВСУ бежали, бросив раненых и убитых": Алехин рассказал, как ВС РФ разгромили врага в Сумской области
В курской области ВСУ перегруппировывают силы и сосредотачиваются на удержании текущих оборонительных позиций. С этой целью противник пытается перебросить на Суджанский плацдарм дополнительные силы и средства. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-07T06:30
2025-02-07T06:30
новости
россия
сумская область
геннадий алехин
курская область
суджа
бпла
бмп
резервы
всу
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На Суджанском участке противник несет огромные потери, для восполнения которых командование ВСУ уже бросает заключенных, спустя 2-3 дня после их освобождения из колоний, преимущественно из Полтавской и Сумской областей, сообщил эксперт.Он добавил, что часть мобильных групп из состава украинских ССО (сил специальных операций) была переброшена в этот район. Остальные были уничтожены ракетными ударами ВС РФ в пунктах временной дислокации на территории Сумской области."В ходе штурмовых действий военнослужащие точным ударом уничтожили боевую машину пехоты Bradley. Подразделения БПЛА использовали фугасные боеприпасы, что привело к заклиниванию орудия и вынудило экипаж БМП Bradley отступить. Далее без поддержки военной техники бойцы ВСУ бежали, бросив раненых и убитых. При отступлении противник оставил после себя следы разрушений: поврежденные здания и сгоревший транспорт", - сказано в сообщении Минобороны.Как уточнили в пресс-службе ведомства, штурмовые отряды регулярно применяют тактику скрытного перемещения небольшими группами, оставаясь незаметными для противника. С помощью расчетов БПЛА бойцы успешно уничтожают противника даже в самых укрепленных позициях, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сумская область, геннадий алехин, курская область, суджа, бпла, бмп, резервы, всу, потери всу, вс рф, освобождение, сво, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, Геннадий Алехин, Курская область, Суджа, БПЛА, БМП, резервы, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, освобождение, СВО, Спецоперация

"ВСУ бежали, бросив раненых и убитых": Алехин рассказал, как ВС РФ разгромили врага в Сумской области

06:30 07.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В курской области ВСУ перегруппировывают силы и сосредотачиваются на удержании текущих оборонительных позиций. С этой целью противник пытается перебросить на Суджанский плацдарм дополнительные силы и средства. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Суджанском участке противник несет огромные потери, для восполнения которых командование ВСУ уже бросает заключенных, спустя 2-3 дня после их освобождения из колоний, преимущественно из Полтавской и Сумской областей, сообщил эксперт.
"Источники сообщают, что ВСУ перегруппировывают силы и сосредотачиваются на удержании текущих оборонительных позиций. С этой целью противник пытается перебросить на Суджанский плацдарм дополнительные силы и средства", — отметил Алехин.
Он добавил, что часть мобильных групп из состава украинских ССО (сил специальных операций) была переброшена в этот район. Остальные были уничтожены ракетными ударами ВС РФ в пунктах временной дислокации на территории Сумской области.
"В ходе штурмовых действий военнослужащие точным ударом уничтожили боевую машину пехоты Bradley. Подразделения БПЛА использовали фугасные боеприпасы, что привело к заклиниванию орудия и вынудило экипаж БМП Bradley отступить. Далее без поддержки военной техники бойцы ВСУ бежали, бросив раненых и убитых. При отступлении противник оставил после себя следы разрушений: поврежденные здания и сгоревший транспорт", - сказано в сообщении Минобороны.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, штурмовые отряды регулярно применяют тактику скрытного перемещения небольшими группами, оставаясь незаметными для противника. С помощью расчетов БПЛА бойцы успешно уничтожают противника даже в самых укрепленных позициях, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
Дмитрий Стешин интервью - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Вчера, 07:00
Дмитрий Стешин: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоровСейчас на фронте некоторое затишье. Это может быть связано с тем, что люди смертельно устали. Надо перегруппироваться, обновить парк вооружений и подвезти боеприпасы. Главное же – не выбить врага с позиции, а закрепиться. Мы этим и занимаемся. А потом будем наступать дальше, уверен военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
 
НовостиРоссияСумская областьГеннадий АлехинКурская областьСуджаБПЛАБМПрезервыВСУпотери ВСУВС РФосвобождениеСВОСпецоперация
 
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