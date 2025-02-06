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"Они не готовы смотреть на реальность": Песков изобличил желающих судить Россию
"Они не готовы смотреть на реальность": Песков изобличил желающих судить Россию - 06.02.2025 Украина.ру
"Они не готовы смотреть на реальность": Песков изобличил желающих судить Россию
Отсутствие конструктива и оторванность от реальности характеризует деятелей, пытающихся угрожать России неким "трибуналом". Об этом 6 февраля в общении с журналистами отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-02-06T13:56
2025-02-06T13:56
2025-02-06T13:56
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Накануне тему "трибунала" для России подняли в Совете Европы. О намерении учредить такой орган заявил 4 февраля, в Брюсселе генсек СЕ Ален Берсе.Дмитрий Песков в общении с журналистами ответил на вопрос о перспективах усилий СЕ в этом проекте и охарактеризовал его участников.Песков напомнил о многозначительном молчании ныне пытающихся осуждать с 2014 года, когда на Украине был совершён государственный переворот и новые власти бросили войска на подавление не признавших законность установленного в Киеве режима."Тогда все эти так называемые эксперты хранили молчание, - напомнил Песков. - Поэтому мы не можем их как-то воспринимать, считать экспертами, соответствующим образом к ним и относимся.Тем временем Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций
https://ukraina.ru/20240413/1045212723.html
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новости, россия, брюссель, украина, дмитрий песков, совет европы, европарламент, ес, запад, русофобия, ато, сво, суд, информационная война
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"Они не готовы смотреть на реальность": Песков изобличил желающих судить Россию
Отсутствие конструктива и оторванность от реальности характеризует деятелей, пытающихся угрожать России неким "трибуналом". Об этом 6 февраля в общении с журналистами отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков