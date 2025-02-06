"Они не готовы смотреть на реальность": Песков изобличил желающих судить Россию - 06.02.2025 Украина.ру
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"Они не готовы смотреть на реальность": Песков изобличил желающих судить Россию
"Они не готовы смотреть на реальность": Песков изобличил желающих судить Россию - 06.02.2025 Украина.ру
"Они не готовы смотреть на реальность": Песков изобличил желающих судить Россию
Отсутствие конструктива и оторванность от реальности характеризует деятелей, пытающихся угрожать России неким "трибуналом". Об этом 6 февраля в общении с журналистами отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-02-06T13:56
2025-02-06T13:56
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Накануне тему "трибунала" для России подняли в Совете Европы. О намерении учредить такой орган заявил 4 февраля, в Брюсселе генсек СЕ Ален Берсе.Дмитрий Песков в общении с журналистами ответил на вопрос о перспективах усилий СЕ в этом проекте и охарактеризовал его участников.Песков напомнил о многозначительном молчании ныне пытающихся осуждать с 2014 года, когда на Украине был совершён государственный переворот и новые власти бросили войска на подавление не признавших законность установленного в Киеве режима."Тогда все эти так называемые эксперты хранили молчание, - напомнил Песков. - Поэтому мы не можем их как-то воспринимать, считать экспертами, соответствующим образом к ним и относимся.Тем временем Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций
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новости, россия, брюссель, украина, дмитрий песков, совет европы, европарламент, ес, запад, русофобия, ато, сво, суд, информационная война
Новости, Россия, Брюссель, Украина, Дмитрий Песков, Совет Европы, Европарламент, ЕС, Запад, Русофобия, АТО, СВО, Суд, информационная война

"Они не готовы смотреть на реальность": Песков изобличил желающих судить Россию

13:56 06.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Отсутствие конструктива и оторванность от реальности характеризует деятелей, пытающихся угрожать России неким "трибуналом". Об этом 6 февраля в общении с журналистами отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Накануне тему "трибунала" для России подняли в Совете Европы. О намерении учредить такой орган заявил 4 февраля, в Брюсселе генсек СЕ Ален Берсе.
Дмитрий Песков в общении с журналистами ответил на вопрос о перспективах усилий СЕ в этом проекте и охарактеризовал его участников.
"Мы считаем, что все эти международные структуры и все эти, так называемые, эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую и неконструктивную позицию. Они не готовы смотреть на реальность", - констатировал пресс-секретарь президента России.
Песков напомнил о многозначительном молчании ныне пытающихся осуждать с 2014 года, когда на Украине был совершён государственный переворот и новые власти бросили войска на подавление не признавших законность установленного в Киеве режима.
- РИА Новости, 1920, 13.04.2024
13 апреля 2024, 08:28История
АТО: десять лет спустяРешение о проведении Антитеррористической операции на Донбассе было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года. На следующий день исполняющий обязанности президента Александр Турчинов ввёл это решение в силу
"Тогда все эти так называемые эксперты хранили молчание, - напомнил Песков. - Поэтому мы не можем их как-то воспринимать, считать экспертами, соответствующим образом к ним и относимся.
Тем временем Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций
 
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