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Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций

Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций - 06.02.2025 Украина.ру

Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций

Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ призвала Евросоюз отказаться от санкций против России, передает РИА Новости

2025-02-06T08:50

2025-02-06T08:50

2025-02-06T09:21

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"ЕС должен отказаться от санкций против России, которые в первую очередь вредят европейской экономике. Евросоюзу жизненно необходимо возобновить экономические отношения с Россией, которые способствовали бы экономическому росту в ЕС", — сказала Шошоакэ.Политик отметила, что антироссийские санкции привели к сокращению промышленного производства, росту цен на энергию и снижению уровня жизни в странах ЕС.Шошоакэ также раскритиковала "упрямую поддержку" Украины со стороны ЕС, назвав ее нелогичной."ЕС должен отказаться от враждебности и упрямства в поддержке Украины вопреки всем доказательствам и логике. Евросоюз должен со своей стороны поощрять переговоры о мире и восстановление экономических связей с Россией", — заявила она.Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева.Осенью прошлого года политик баллотировалась на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ.Подробнее о влиянии санкций - в материале Песков: европейцы страдают из-за антироссийских санкций ЕС на сайте Украина.ру.

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