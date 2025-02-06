Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций - 06.02.2025 Украина.ру
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Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций
Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций - 06.02.2025 Украина.ру
Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций
Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ призвала Евросоюз отказаться от санкций против России, передает РИА Новости
2025-02-06T08:50
2025-02-06T09:21
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"ЕС должен отказаться от санкций против России, которые в первую очередь вредят европейской экономике. Евросоюзу жизненно необходимо возобновить экономические отношения с Россией, которые способствовали бы экономическому росту в ЕС", — сказала Шошоакэ.Политик отметила, что антироссийские санкции привели к сокращению промышленного производства, росту цен на энергию и снижению уровня жизни в странах ЕС.Шошоакэ также раскритиковала "упрямую поддержку" Украины со стороны ЕС, назвав ее нелогичной."ЕС должен отказаться от враждебности и упрямства в поддержке Украины вопреки всем доказательствам и логике. Евросоюз должен со своей стороны поощрять переговоры о мире и восстановление экономических связей с Россией", — заявила она.Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева.Осенью прошлого года политик баллотировалась на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ.Подробнее о влиянии санкций - в материале Песков: европейцы страдают из-за антироссийских санкций ЕС на сайте Украина.ру.
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новости, румыния, дмитрий песков, россия, украина, ес, европарламент
Новости, Румыния, Дмитрий Песков, Россия, Украина, ЕС, Европарламент

Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций

08:50 06.02.2025 (обновлено: 09:21 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропарламент
Европарламент - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ призвала Евросоюз отказаться от санкций против России, передает РИА Новости
"ЕС должен отказаться от санкций против России, которые в первую очередь вредят европейской экономике. Евросоюзу жизненно необходимо возобновить экономические отношения с Россией, которые способствовали бы экономическому росту в ЕС", — сказала Шошоакэ.
Политик отметила, что антироссийские санкции привели к сокращению промышленного производства, росту цен на энергию и снижению уровня жизни в странах ЕС.
"Они (санкции) сделали Евросоюз неконкурентоспособным, в результате чего промышленное производство здесь существенно сократилось, цены на энергию выросли, а вместе с ними и стоимость жизни, и граждане стран ЕС обеднели", — добавила депутат.
Шошоакэ также раскритиковала "упрямую поддержку" Украины со стороны ЕС, назвав ее нелогичной.
"ЕС должен отказаться от враждебности и упрямства в поддержке Украины вопреки всем доказательствам и логике. Евросоюз должен со своей стороны поощрять переговоры о мире и восстановление экономических связей с Россией", — заявила она.
Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева.
Осенью прошлого года политик баллотировалась на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ.
Подробнее о влиянии санкций - в материале Песков: европейцы страдают из-за антироссийских санкций ЕС на сайте Украина.ру.
 
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