Посол РФ указал на "полный отрыв от реальности" политиков ФРГ, пытающихся принудить Москву к переговорам - 06.02.2025 Украина.ру
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Посол РФ указал на "полный отрыв от реальности" политиков ФРГ, пытающихся принудить Москву к переговорам
Посол РФ указал на "полный отрыв от реальности" политиков ФРГ, пытающихся принудить Москву к переговорам - 06.02.2025 Украина.ру
Посол РФ указал на "полный отрыв от реальности" политиков ФРГ, пытающихся принудить Москву к переговорам
Ряд политиков в Германии до сих пор далек от объективного восприятия действительности. На это указал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает РИА Новости
2025-02-06T07:32
2025-02-06T07:52
новости
россия
германия
москва
владимир путин
олаф шольц
сергей нечаев (дипломат)
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"Видим, что некоторые политики в Германии пока не готовы трезво оценить ситуацию, отказаться от изживших себя нарративов так называемой "смены эпох" (выражение канцлера ФРГ Олафа Шольца - ред.). По-прежнему пытаются диктовать нам свои условия, рассуждают о необходимости вести переговоры с Москвой "с позиции силы" и "на условиях Киева". То есть демонстрируют полный отрыв от реальности", - сказал Нечаев.Посол отметил, что на Западе надеялись нанести РФ "стратегическое поражение" и победить Россию на поле боя, лидеры недружественных стран не проявляли особой заинтересованности в переговорах и даже срывали наметившиеся договоренности.По словам посла, такой этап уже имел место и пройден в ходе заключения и последующего срыва Минских соглашений, в том числе с участием Берлина и Парижа как "посредников" и "гарантов"."Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно публично разъяснял, на каких условиях мы будем готовы вести переговоры. "Мяч" не на нашей стороне", - добавил Нечаев.Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.
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новости, россия, германия, москва, владимир путин, олаф шольц, сергей нечаев (дипломат)
Новости, Россия, Германия, Москва, Владимир Путин, Олаф Шольц, Сергей Нечаев (дипломат)

Посол РФ указал на "полный отрыв от реальности" политиков ФРГ, пытающихся принудить Москву к переговорам

07:32 06.02.2025 (обновлено: 07:52 06.02.2025)
 
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Ряд политиков в Германии до сих пор далек от объективного восприятия действительности. На это указал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает РИА Новости
"Видим, что некоторые политики в Германии пока не готовы трезво оценить ситуацию, отказаться от изживших себя нарративов так называемой "смены эпох" (выражение канцлера ФРГ Олафа Шольца - ред.). По-прежнему пытаются диктовать нам свои условия, рассуждают о необходимости вести переговоры с Москвой "с позиции силы" и "на условиях Киева". То есть демонстрируют полный отрыв от реальности", - сказал Нечаев.
Посол отметил, что на Западе надеялись нанести РФ "стратегическое поражение" и победить Россию на поле боя, лидеры недружественных стран не проявляли особой заинтересованности в переговорах и даже срывали наметившиеся договоренности.
"Как только вооруженные силы Российской Федерации прочно завладели инициативой по всей линии боевого соприкосновения, начали стремительно освобождать от украинских боевиков город за городом, тут же нарисовались "миротворцы", требующие заморозить конфликт и начать мирные переговоры", - пояснил Нечаев.
По словам посла, такой этап уже имел место и пройден в ходе заключения и последующего срыва Минских соглашений, в том числе с участием Берлина и Парижа как "посредников" и "гарантов".
"Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно публично разъяснял, на каких условиях мы будем готовы вести переговоры. "Мяч" не на нашей стороне", - добавил Нечаев.
Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияГерманияМоскваВладимир ПутинОлаф ШольцСергей Нечаев (дипломат)
 
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