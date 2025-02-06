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Посол РФ указал на "полный отрыв от реальности" политиков ФРГ, пытающихся принудить Москву к переговорам

Посол РФ указал на "полный отрыв от реальности" политиков ФРГ, пытающихся принудить Москву к переговорам - 06.02.2025 Украина.ру

Посол РФ указал на "полный отрыв от реальности" политиков ФРГ, пытающихся принудить Москву к переговорам

Ряд политиков в Германии до сих пор далек от объективного восприятия действительности. На это указал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает РИА Новости

2025-02-06T07:32

2025-02-06T07:32

2025-02-06T07:52

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"Видим, что некоторые политики в Германии пока не готовы трезво оценить ситуацию, отказаться от изживших себя нарративов так называемой "смены эпох" (выражение канцлера ФРГ Олафа Шольца - ред.). По-прежнему пытаются диктовать нам свои условия, рассуждают о необходимости вести переговоры с Москвой "с позиции силы" и "на условиях Киева". То есть демонстрируют полный отрыв от реальности", - сказал Нечаев.Посол отметил, что на Западе надеялись нанести РФ "стратегическое поражение" и победить Россию на поле боя, лидеры недружественных стран не проявляли особой заинтересованности в переговорах и даже срывали наметившиеся договоренности.По словам посла, такой этап уже имел место и пройден в ходе заключения и последующего срыва Минских соглашений, в том числе с участием Берлина и Парижа как "посредников" и "гарантов"."Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно публично разъяснял, на каких условиях мы будем готовы вести переговоры. "Мяч" не на нашей стороне", - добавил Нечаев.Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.

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новости, россия, германия, москва, владимир путин, олаф шольц, сергей нечаев (дипломат)