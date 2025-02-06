Посол РФ указал на "полный отрыв от реальности" политиков ФРГ, пытающихся принудить Москву к переговорам
07:32 06.02.2025 (обновлено: 07:52 06.02.2025)
Ряд политиков в Германии до сих пор далек от объективного восприятия действительности. На это указал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает РИА Новости
"Видим, что некоторые политики в Германии пока не готовы трезво оценить ситуацию, отказаться от изживших себя нарративов так называемой "смены эпох" (выражение канцлера ФРГ Олафа Шольца - ред.). По-прежнему пытаются диктовать нам свои условия, рассуждают о необходимости вести переговоры с Москвой "с позиции силы" и "на условиях Киева". То есть демонстрируют полный отрыв от реальности", - сказал Нечаев.
Посол отметил, что на Западе надеялись нанести РФ "стратегическое поражение" и победить Россию на поле боя, лидеры недружественных стран не проявляли особой заинтересованности в переговорах и даже срывали наметившиеся договоренности.
"Как только вооруженные силы Российской Федерации прочно завладели инициативой по всей линии боевого соприкосновения, начали стремительно освобождать от украинских боевиков город за городом, тут же нарисовались "миротворцы", требующие заморозить конфликт и начать мирные переговоры", - пояснил Нечаев.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно публично разъяснял, на каких условиях мы будем готовы вести переговоры. "Мяч" не на нашей стороне", - добавил Нечаев.
Подробнее - в материале Предварительных условий у РФ нет, но есть загвоздка. Путин рассказал о возможных переговорах с Киевом на сайте Украина.ру.