России легче “выкупить” Украину у Европы, чем найти точки соприкосновения с США, утверждает историк Норин
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
С прагматической точки зрения европейцам Россия может предложить больше, чем американцам. Тем временем Москва имеет во главе США бизнесмена, который умеет слушать и сам готов придумывать прагматичные сделки
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин.
“Сейчас Европа более идеологически заряжена на борьбу с Россией, зато европейцам с прагматической точки зрения можем предложить больше, чем американцам. Грубо говоря, мы можем предложить Евросоюзу купить какую-то часть Украины за определенные плюшки экономического характера, а вот с Америкой это не сработает, потому что Россия и США объективно мало друг от друга зависят, и им нечего друг другу дать”, — отметил Норин.
С другой стороны, добавил собеседник издания, Россия имеет во главе США бизнесмена, который умеет слушать и сам готов придумывать прагматичные сделки.
“Поэтому я бы не был пессимистом в отношении переговоров. <...> Тут можно вспомнить мою любимую Тридцатилетнюю войну, когда переговоры без остановки боевых действий шли несколько лет, и стороны в итоге сговорились”, — резюмировал Норин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый заявил, что Украина будет делать все, чтобы сорвать намечающиеся переговоры срывать.
По словам Скоробогатого, не надо воспринимать киевский режим как абсолютно подотчетный американцам. Владимир Зеленский может позволить себе пикироваться с Трампом и отстаивать иное виденье украинского конфликта, подчеркнул эксперт.
Подробнее об этом в интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну
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