https://ukraina.ru/20250206/1060846435.html

России легче “выкупить” Украину у Европы, чем найти точки соприкосновения с США, утверждает историк Норин

России легче “выкупить” Украину у Европы, чем найти точки соприкосновения с США, утверждает историк Норин - 06.02.2025 Украина.ру

России легче “выкупить” Украину у Европы, чем найти точки соприкосновения с США, утверждает историк Норин

С прагматической точки зрения европейцам Россия может предложить больше, чем американцам. Тем временем Москва имеет во главе США бизнесмена, который умеет слушать и сам готов придумывать прагматичные сделки

2025-02-06T05:15

2025-02-06T05:15

2025-02-06T05:15

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин.Рассуждая на тему возможных переговоров по Украине между Россией и США, историк отметил, что до сих пор неясно, чего конкретно хочет Запад от Украины. А также пока непонятно, насколько для Америки и Европы в контексте Украины важно сохранить отношения с Россией.С другой стороны, добавил собеседник издания, Россия имеет во главе США бизнесмена, который умеет слушать и сам готов придумывать прагматичные сделки.“Поэтому я бы не был пессимистом в отношении переговоров. <...> Тут можно вспомнить мою любимую Тридцатилетнюю войну, когда переговоры без остановки боевых действий шли несколько лет, и стороны в итоге сговорились”, — резюмировал Норин.Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый заявил, что Украина будет делать все, чтобы сорвать намечающиеся переговоры срывать.По словам Скоробогатого, не надо воспринимать киевский режим как абсолютно подотчетный американцам. Владимир Зеленский может позволить себе пикироваться с Трампом и отстаивать иное виденье украинского конфликта, подчеркнул эксперт.Подробнее об этом в интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную странуПолный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию

https://ukraina.ru/20250205/1060829878.html

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, европа, запад