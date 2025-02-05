Военкор Дмитрий Стешин: Россия готовится выдавить ВСУ из Славянска и Краматорска как пасту из тюбика - 05.02.2025 Украина.ру
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Военкор Дмитрий Стешин: Россия готовится выдавить ВСУ из Славянска и Краматорска как пасту из тюбика
Военкор Дмитрий Стешин: Россия готовится выдавить ВСУ из Славянска и Краматорска как пасту из тюбика - 05.02.2025 Украина.ру
Военкор Дмитрий Стешин: Россия готовится выдавить ВСУ из Славянска и Краматорска как пасту из тюбика
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-02-05T16:30
2025-02-05T16:30
спецоперация
эксклюзив
россия
славянск
краматорск
вооруженные силы украины
дмитрий стешин
гуляйполе
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Кто бы что ни говорил про снижение темпы российского наступления, мы продолжаем продвигаться по всем направлениям.Особенно меня радует обстановка на участке, который когда-то назывался Времевским выступом. Там стоял мой батальон "Восток" и ОТБФ "Каскад", где я много раз бывал. Для меня это личная история. Мы также взяли Угледар и продолжаем двигаться. Возможно, этот наш фланг сомкнётся с теми, кто наступает в районе населенных пунктов за Курахово, и у нас получится единый фронт.Надеюсь, их поддержит наш Запорожский фронт, который сейчас находится в несколько дремлющем состоянии. Я считаю, что нам обязательно надо взять Гуляйполе. Это достаточно смешной райцентр. Я был там в 2014 году, столицей анархизма там и не пахнет.Мы еще вышли к границам Днепропетровской области. Украинцы укутали сеткой стелу на въезде и завесили ее жовто-блокитными флажками.Это две наши серьезные цели.А самое главное – Славянско-Краматорская агломерация. Мы уже подходим к Константиновке, с которой она начинается. Это сложный объект. Высоты, ставки, частный сектор, высотная жилая застройка, промышленные объекты. Это длинная кишка-колбаса. Если мы ее сдавим слева и справа, мы оттуда выдавим ВСУ как пасту из тюбика.Да, пока до этого далеко. Но я имел возможность посмотреть на наши тактические планы на 2024 год. Оказалось, что все они были выполнены. В частности, мы вышли на реку Волчья, которая превращается в Кураховское водохранилище. О текущих планах я не знаю, но, на мой взгляд, наша задача максимум – освободить Донбасс и Курскую область.
https://ukraina.ru/20211027/1032551814.html
https://ukraina.ru/20250204/1060818301.html
россия
славянск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, эксклюзив, россия, славянск, краматорск, вооруженные силы украины, дмитрий стешин, гуляйполе
Спецоперация, Эксклюзив, Россия, Славянск, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Стешин, Гуляйполе

Военкор Дмитрий Стешин: Россия готовится выдавить ВСУ из Славянска и Краматорска как пасту из тюбика

16:30 05.02.2025
 
© Украина.руДмитрий Стешин (СВО)
Дмитрий Стешин (СВО) - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Кто бы что ни говорил про снижение темпы российского наступления, мы продолжаем продвигаться по всем направлениям.
Дмитрий Стешин - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября 2021, 15:34
Дмитрий Стешин: кто онСпециальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды», отвечающий за освещение военных конфликтов, природных стихий и других катаклизмов. Ведет Telegram-канал «Русский тарантасъ»
Особенно меня радует обстановка на участке, который когда-то назывался Времевским выступом. Там стоял мой батальон "Восток" и ОТБФ "Каскад", где я много раз бывал. Для меня это личная история. Мы также взяли Угледар и продолжаем двигаться. Возможно, этот наш фланг сомкнётся с теми, кто наступает в районе населенных пунктов за Курахово, и у нас получится единый фронт.
Надеюсь, их поддержит наш Запорожский фронт, который сейчас находится в несколько дремлющем состоянии. Я считаю, что нам обязательно надо взять Гуляйполе. Это достаточно смешной райцентр. Я был там в 2014 году, столицей анархизма там и не пахнет.
Мы еще вышли к границам Днепропетровской области. Украинцы укутали сеткой стелу на въезде и завесили ее жовто-блокитными флажками.
Это две наши серьезные цели.
А самое главное – Славянско-Краматорская агломерация. Мы уже подходим к Константиновке, с которой она начинается. Это сложный объект. Высоты, ставки, частный сектор, высотная жилая застройка, промышленные объекты. Это длинная кишка-колбаса. Если мы ее сдавим слева и справа, мы оттуда выдавим ВСУ как пасту из тюбика.
Да, пока до этого далеко. Но я имел возможность посмотреть на наши тактические планы на 2024 год. Оказалось, что все они были выполнены. В частности, мы вышли на реку Волчья, которая превращается в Кураховское водохранилище. О текущих планах я не знаю, но, на мой взгляд, наша задача максимум – освободить Донбасс и Курскую область.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Карта ЛНР и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Вчера, 17:36
Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траекторииЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
СпецоперацияЭксклюзивРоссияСлавянскКраматорскВооруженные силы УкраиныДмитрий СтешинГуляйполе
 
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