https://ukraina.ru/20250205/1060844406.html

Военкор Дмитрий Стешин: Россия готовится выдавить ВСУ из Славянска и Краматорска как пасту из тюбика

Военкор Дмитрий Стешин: Россия готовится выдавить ВСУ из Славянска и Краматорска как пасту из тюбика - 05.02.2025 Украина.ру

Военкор Дмитрий Стешин: Россия готовится выдавить ВСУ из Славянска и Краматорска как пасту из тюбика

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-02-05T16:30

2025-02-05T16:30

2025-02-05T16:30

спецоперация

эксклюзив

россия

славянск

краматорск

вооруженные силы украины

дмитрий стешин

гуляйполе

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Кто бы что ни говорил про снижение темпы российского наступления, мы продолжаем продвигаться по всем направлениям.Особенно меня радует обстановка на участке, который когда-то назывался Времевским выступом. Там стоял мой батальон "Восток" и ОТБФ "Каскад", где я много раз бывал. Для меня это личная история. Мы также взяли Угледар и продолжаем двигаться. Возможно, этот наш фланг сомкнётся с теми, кто наступает в районе населенных пунктов за Курахово, и у нас получится единый фронт.Надеюсь, их поддержит наш Запорожский фронт, который сейчас находится в несколько дремлющем состоянии. Я считаю, что нам обязательно надо взять Гуляйполе. Это достаточно смешной райцентр. Я был там в 2014 году, столицей анархизма там и не пахнет.Мы еще вышли к границам Днепропетровской области. Украинцы укутали сеткой стелу на въезде и завесили ее жовто-блокитными флажками.Это две наши серьезные цели.А самое главное – Славянско-Краматорская агломерация. Мы уже подходим к Константиновке, с которой она начинается. Это сложный объект. Высоты, ставки, частный сектор, высотная жилая застройка, промышленные объекты. Это длинная кишка-колбаса. Если мы ее сдавим слева и справа, мы оттуда выдавим ВСУ как пасту из тюбика.Да, пока до этого далеко. Но я имел возможность посмотреть на наши тактические планы на 2024 год. Оказалось, что все они были выполнены. В частности, мы вышли на реку Волчья, которая превращается в Кураховское водохранилище. О текущих планах я не знаю, но, на мой взгляд, наша задача максимум – освободить Донбасс и Курскую область.

https://ukraina.ru/20211027/1032551814.html

https://ukraina.ru/20250204/1060818301.html

россия

славянск

краматорск

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

спецоперация, эксклюзив, россия, славянск, краматорск, вооруженные силы украины, дмитрий стешин, гуляйполе