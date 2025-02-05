Военкор Дмитрий Стешин: Россия готовится выдавить ВСУ из Славянска и Краматорска как пасту из тюбика
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Кто бы что ни говорил про снижение темпы российского наступления, мы продолжаем продвигаться по всем направлениям.
Особенно меня радует обстановка на участке, который когда-то назывался Времевским выступом. Там стоял мой батальон "Восток" и ОТБФ "Каскад", где я много раз бывал. Для меня это личная история. Мы также взяли Угледар и продолжаем двигаться. Возможно, этот наш фланг сомкнётся с теми, кто наступает в районе населенных пунктов за Курахово, и у нас получится единый фронт.
Надеюсь, их поддержит наш Запорожский фронт, который сейчас находится в несколько дремлющем состоянии. Я считаю, что нам обязательно надо взять Гуляйполе. Это достаточно смешной райцентр. Я был там в 2014 году, столицей анархизма там и не пахнет.
Мы еще вышли к границам Днепропетровской области. Украинцы укутали сеткой стелу на въезде и завесили ее жовто-блокитными флажками.
Это две наши серьезные цели.
А самое главное – Славянско-Краматорская агломерация. Мы уже подходим к Константиновке, с которой она начинается. Это сложный объект. Высоты, ставки, частный сектор, высотная жилая застройка, промышленные объекты. Это длинная кишка-колбаса. Если мы ее сдавим слева и справа, мы оттуда выдавим ВСУ как пасту из тюбика.
Да, пока до этого далеко. Но я имел возможность посмотреть на наши тактические планы на 2024 год. Оказалось, что все они были выполнены. В частности, мы вышли на реку Волчья, которая превращается в Кураховское водохранилище. О текущих планах я не знаю, но, на мой взгляд, наша задача максимум – освободить Донбасс и Курскую область.
Вчера, 17:36Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траекторииЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами