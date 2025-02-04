"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ

Военные преступления украинских военнослужащих в недавно освобожденном российской армией селе Русское Поречное Суджанского района Курской области будут расследованы и в этом важна помощь свидетелей. Об этом на брифинге 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.