Украинский штурмовик признался в убийстве жителя села Русское Поречное
Солдат 92 ошб ВСУ Владимир Парафило
Солдат 92 отдельной штурмовой бригады украинских вооруженных формирований Владимир Парафило признался в убийстве мирного жителя в селе Русское Поречное. Об этом сообщает Следственный комитет России
Солдат украинской 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимир Парафило был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий в Суджанском районе Курской области. Главным военным следственным управлением СК России в отношении Парафило и командира роты с позывным "Антошка" возбуждено и расследуется уголовное дело по факту совершения ими террористического акта.
Вчера, 15:06Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котелЧтобы работать по Судже нам нужно выбить врага из Малой Локни, Черкасского Поречного и Свердликово, сломав логистику ВСУ. Какой смысл брать город, если туда можно поставлять оружие и проводить ротацию личного состава? Нужно хотя бы держать под обстрелом дороги, а уже потом принуждать к сдаче.
Следователи установили, что вооружённый Парафило не только незаконно пересёк госграницу России, но и причастен к другим уголовно наказуемым деяниям в Курской области.
"20 декабря 2024 года, исполняя приказы своего командира с позывным "Антошка", Парафило совершил убийство мирного жителя в селе Русское Поречное, - сказано в официальном сообщении. - При допросе в качестве подозреваемого Парафило полностью признал вину, пояснив, что командованием был отдан приказ открывать огонь по мирному населению Курской области. Увидев на улице мужчину в гражданской одежде и понимая, что тот не представляет опасности, он выстрелил ему в спину. От полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления".
Ленинский районный суд города Курска избрал Парафило меру пресечения в виде заключения под стражу.
СК РФ опубликовал видеозапись показаний украинского военнослужащего, на которой он рассказал об убийстве мирного жителя села Русское Поречное Курской области.
1 февраля, 10:56"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУВоенные преступления украинских военнослужащих в недавно освобожденном российской армией селе Русское Поречное Суджанского района Курской области будут расследованы и в этом важна помощь свидетелей. Об этом на брифинге 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего