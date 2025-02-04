Украинский штурмовик признался в убийстве жителя села Русское Поречное - 04.02.2025 Украина.ру
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Украинский штурмовик признался в убийстве жителя села Русское Поречное
Украинский штурмовик признался в убийстве жителя села Русское Поречное - 04.02.2025 Украина.ру
Украинский штурмовик признался в убийстве жителя села Русское Поречное
Солдат 92 отдельной штурмовой бригады украинских вооруженных формирований Владимир Парафило признался в убийстве мирного жителя в селе Русское Поречное. Об этом сообщает Следственный комитет России
2025-02-04T20:24
2025-02-04T20:24
новости
россия
русское поречное
курская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
кто
военные преступления
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Солдат украинской 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимир Парафило был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий в Суджанском районе Курской области. Главным военным следственным управлением СК России в отношении Парафило и командира роты с позывным "Антошка" возбуждено и расследуется уголовное дело по факту совершения ими террористического акта.Следователи установили, что вооружённый Парафило не только незаконно пересёк госграницу России, но и причастен к другим уголовно наказуемым деяниям в Курской области.Ленинский районный суд города Курска избрал Парафило меру пресечения в виде заключения под стражу.СК РФ опубликовал видеозапись показаний украинского военнослужащего, на которой он рассказал об убийстве мирного жителя села Русское Поречное Курской области.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего
https://ukraina.ru/20250203/1060771111.html
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Новости
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новости, россия, русское поречное, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, кто, военные преступления, мирные жители, криминал, терроризм
Новости, Россия, Русское Поречное, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, КТО, Военные преступления, мирные жители, криминал, терроризм

Украинский штурмовик признался в убийстве жителя села Русское Поречное

20:24 04.02.2025
 
Солдат 92 ошб ВСУ Владимир Парафило
Солдат 92 ошб ВСУ Владимир Парафило
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Солдат 92 отдельной штурмовой бригады украинских вооруженных формирований Владимир Парафило признался в убийстве мирного жителя в селе Русское Поречное. Об этом сообщает Следственный комитет России
Солдат украинской 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимир Парафило был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий в Суджанском районе Курской области. Главным военным следственным управлением СК России в отношении Парафило и командира роты с позывным "Антошка" возбуждено и расследуется уголовное дело по факту совершения ими террористического акта.
Роман Алехин интервью
Вчера, 15:06
Роман Алехин: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котелЧтобы работать по Судже нам нужно выбить врага из Малой Локни, Черкасского Поречного и Свердликово, сломав логистику ВСУ. Какой смысл брать город, если туда можно поставлять оружие и проводить ротацию личного состава? Нужно хотя бы держать под обстрелом дороги, а уже потом принуждать к сдаче.
Следователи установили, что вооружённый Парафило не только незаконно пересёк госграницу России, но и причастен к другим уголовно наказуемым деяниям в Курской области.

"20 декабря 2024 года, исполняя приказы своего командира с позывным "Антошка", Парафило совершил убийство мирного жителя в селе Русское Поречное, - сказано в официальном сообщении. - При допросе в качестве подозреваемого Парафило полностью признал вину, пояснив, что командованием был отдан приказ открывать огонь по мирному населению Курской области. Увидев на улице мужчину в гражданской одежде и понимая, что тот не представляет опасности, он выстрелил ему в спину. От полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления".

Ленинский районный суд города Курска избрал Парафило меру пресечения в виде заключения под стражу.
СК РФ опубликовал видеозапись показаний украинского военнослужащего, на которой он рассказал об убийстве мирного жителя села Русское Поречное Курской области.
допрос задержанного военнослужащего ВСУ о военных преступлениях в селе Русское Поречное
1 февраля, 10:56
"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУВоенные преступления украинских военнослужащих в недавно освобожденном российской армией селе Русское Поречное Суджанского района Курской области будут расследованы и в этом важна помощь свидетелей. Об этом на брифинге 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего
 
НовостиРоссияРусское ПоречноеКурская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСК РФСледственный комитетКТОВоенные преступлениямирные жителикриминалтерроризм
 
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