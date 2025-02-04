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Недальновидно и пагубно: Песков о решении ЕС увеличить оборонные расходы

Недальновидно и пагубно: Песков о решении ЕС увеличить оборонные расходы - 04.02.2025 Украина.ру

Недальновидно и пагубно: Песков о решении ЕС увеличить оборонные расходы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля прокомментировал журналистам решение ЕС об увеличении оборонных расходов для "купирования угрозы со стороны России"

2025-02-04T14:46

2025-02-04T14:46

2025-02-04T14:46

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Он отметил, что в Европе сейчас доминирует милитаристский подход.Он отметил, что дальнейшее повышение расходов будет сказываться весьма негативно и приведет к ухудшению дел в области экономики в Европе, это скажется на каждом европейце."Весьма и весьма недальновидное и пагубное для каждого отдельно взятого европейца решение", - предупредил официальный представитель Кремля. Он добавил, что делается это вместо того, чтобы задуматься о том, "нужно ли принимать во внимание озабоченности России по безопасности и пойти на диалог с Россией".Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, европа, кремль, ес