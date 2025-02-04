Недальновидно и пагубно: Песков о решении ЕС увеличить оборонные расходы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля прокомментировал журналистам решение ЕС об увеличении оборонных расходов для "купирования угрозы со стороны России"
Он отметил, что в Европе сейчас доминирует милитаристский подход.
"Под предлогом эфемерной угрозы, которая исходит от России, раздувают военные и оборонные расходы. С одной стороны, уже увеличение оборонных расходов вводит европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, такое предкризисное состояние", - сказал Песков.
Он отметил, что дальнейшее повышение расходов будет сказываться весьма негативно и приведет к ухудшению дел в области экономики в Европе, это скажется на каждом европейце.
"Весьма и весьма недальновидное и пагубное для каждого отдельно взятого европейца решение", - предупредил официальный представитель Кремля.
Он добавил, что делается это вместо того, чтобы задуматься о том, "нужно ли принимать во внимание озабоченности России по безопасности и пойти на диалог с Россией".
Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.