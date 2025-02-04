Недальновидно и пагубно: Песков о решении ЕС увеличить оборонные расходы - 04.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250204/1060799941.html
Недальновидно и пагубно: Песков о решении ЕС увеличить оборонные расходы
Недальновидно и пагубно: Песков о решении ЕС увеличить оборонные расходы - 04.02.2025 Украина.ру
Недальновидно и пагубно: Песков о решении ЕС увеличить оборонные расходы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля прокомментировал журналистам решение ЕС об увеличении оборонных расходов для "купирования угрозы со стороны России"
2025-02-04T14:46
2025-02-04T14:46
новости
россия
дмитрий песков
европа
кремль
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778341_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5d2d869b96f4bdfc023e6c20a27df46.jpg.webp
Он отметил, что в Европе сейчас доминирует милитаристский подход.Он отметил, что дальнейшее повышение расходов будет сказываться весьма негативно и приведет к ухудшению дел в области экономики в Европе, это скажется на каждом европейце."Весьма и весьма недальновидное и пагубное для каждого отдельно взятого европейца решение", - предупредил официальный представитель Кремля. Он добавил, что делается это вместо того, чтобы задуматься о том, "нужно ли принимать во внимание озабоченности России по безопасности и пойти на диалог с Россией".Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.
россия
европа
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778341_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3f3987cf6b8e860fc88111222a9c87fd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дмитрий песков, европа, кремль, ес
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Европа, Кремль, ЕС

Недальновидно и пагубно: Песков о решении ЕС увеличить оборонные расходы

14:46 04.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля прокомментировал журналистам решение ЕС об увеличении оборонных расходов для "купирования угрозы со стороны России"
Он отметил, что в Европе сейчас доминирует милитаристский подход.
"Под предлогом эфемерной угрозы, которая исходит от России, раздувают военные и оборонные расходы. С одной стороны, уже увеличение оборонных расходов вводит европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, такое предкризисное состояние", - сказал Песков.
Он отметил, что дальнейшее повышение расходов будет сказываться весьма негативно и приведет к ухудшению дел в области экономики в Европе, это скажется на каждом европейце.
"Весьма и весьма недальновидное и пагубное для каждого отдельно взятого европейца решение", - предупредил официальный представитель Кремля.
Он добавил, что делается это вместо того, чтобы задуматься о том, "нужно ли принимать во внимание озабоченности России по безопасности и пойти на диалог с Россией".
Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДмитрий ПесковЕвропаКремльЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:03Вагенкнехт о "металлической" сделке Трампа по Украине: это крах для всей Европы
14:46Недальновидно и пагубно: Песков о решении ЕС увеличить оборонные расходы
14:37Раненых вэсэушников вывозят из Часова Яра, отступление врага к западу от Курахово: как дела на фронте
14:28"Когда мы об этом говорили, нас не слышали": в Курахово избавились от USAID
14:24Российские солдаты гибнут из-за доверчивости: о военных преступлениях и человечности на Донбассе
14:19Зеленский: Куда делись 102 миллиарда? УССР - вот как называется захваченная "Украиной" страна.
13:41Рогов предсказал плачевную участь французским истребителям на Украине
13:22Пойманные в Курской области украинские десантники отправятся в ИК строгого режима
13:18Парламентские выборы в Германии: главные претенденты на победу
13:07Песков посоветовал США не оказывать помощь Украине
13:05Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металлами
13:04Мир становится многополярным, на это нужно ориентироваться - Песков
13:00ВСУ атаковали школьный автобус, США могут восстановить поставки оружия Киеву. Главное на 13.00 4 февраля
12:41Украинские уклонисты попытались сбежать в Венгрию в грузовике с песком
12:40Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе
12:29Чем занимаются жёны героев и почему дронам, которые появились у ВС России, нет равных – Биркин
12:12Лидеры ЕС на неформальном саммите отказались уступить Трампу Гренландию – Politico
11:50Командиров ВСУ не волнуют потери в рядах украинской армии - Politico
11:26Польша не готовится отправлять войска на Украину - Косиняк-Камыш
11:13"Вовсе не случайность!": Макрона обвинили в подготовке госпереворота
Лента новостейМолния