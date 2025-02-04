"Когда мы об этом говорили, нас не слышали": в Курахово избавились от USAID
© Пушилин Д.В. / Telegram
© Пушилин Д.В. / Telegram
Новые власти освобождённого российской армией Курахово обнаружили офис Агентства по международному сотрудничеству США (USAID). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Эту табличку USAID мы сняли со стены в освобожденном Курахово", - рассказал он подписчикам своего телеграм-канала в комментарии под фотографией.
USAID по факту является организатором и спонсором проамериканских переворотов во всем мире, констатировал Пушилин.
"Сколько бед наделала эта организация, мы знаем не понаслышке. Слово "развитие" хочется взять в кавычки, потому что на деле USAID все делало наоборот – разваливало, в том числе и страны, создавая разветвленные сети "независимых" СМИ и соцмедиа с четкими инструкциями по манипулированию общественным сознанием", - отметил глава народной республики
Он обратил внимание на то, что новый руководитель Минздрава США Роберт Кеннеди обнародовал данные, согласно которым США через агентство USAID потратили на украинский переворот 2014 года пять миллиардов долларов. Также есть многочисленные свидетельства давления USAID на независимые СМИ с целью заставить их не освещать преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области.
"И только сейчас начинает открываться картина реальных дел закулисного механизма управления через USAID и дается адекватная оценка преступным действиям негодяев уже и на уровне американского руководства, - заметил глава ДНР. - Когда мы об этом говорили, нас не слышали. И только сейчас это становится мейнстримом".
По мнению Пушилина, лучше поздно, чем никогда и также на Украине вспомнить, что всё тайное когда-нибудь становится явным.
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