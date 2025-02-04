https://ukraina.ru/20250204/1060798964.html

"Когда мы об этом говорили, нас не слышали": в Курахово избавились от USAID

"Когда мы об этом говорили, нас не слышали": в Курахово избавились от USAID - 04.02.2025 Украина.ру

"Когда мы об этом говорили, нас не слышали": в Курахово избавились от USAID

Новые власти освобождённого российской армией Курахово обнаружили офис Агентства по международному сотрудничеству США (USAID). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

2025-02-04T14:28

2025-02-04T14:28

2025-02-04T14:28

новости

сша

курахово

донецкая народная республика

денис пушилин

илон маск

сво

днр

мягкая сила

роберт кеннеди-младший

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"Эту табличку USAID мы сняли со стены в освобожденном Курахово", - рассказал он подписчикам своего телеграм-канала в комментарии под фотографией.USAID по факту является организатором и спонсором проамериканских переворотов во всем мире, констатировал Пушилин.Он обратил внимание на то, что новый руководитель Минздрава США Роберт Кеннеди обнародовал данные, согласно которым США через агентство USAID потратили на украинский переворот 2014 года пять миллиардов долларов. Также есть многочисленные свидетельства давления USAID на независимые СМИ с целью заставить их не освещать преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области.По мнению Пушилина, лучше поздно, чем никогда и также на Украине вспомнить, что всё тайное когда-нибудь становится явным.Накануне глава американского Агентства по оценке эффективности правительства (DOGE) Илон Маск назвал USAID "преступной организацией", "змеиным гнездом" и "клубком червей", ненавидящих США."Знали ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налогов, финансировало исследования биооружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?" – озадачил Маск подписчиков своего аккаунта.Больше новостей представлено в обзоре ВСУ атаковали школьный автобус, США могут восстановить поставки оружия Киеву. Главное на 13.00 4 февраля

https://ukraina.ru/20250204/1060785330.html

сша

курахово

донецкая народная республика

днр

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новости, сша, курахово, донецкая народная республика, денис пушилин, илон маск, сво, днр, мягкая сила, роберт кеннеди-младший, 2014