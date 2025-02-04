https://ukraina.ru/20250204/1060794442.html

ВСУ атаковали школьный автобус, США могут восстановить поставки оружия Киеву. Главное на 13.00 4 февраля

ВСУ атаковали школьный автобус, США могут восстановить поставки оружия Киеву. Главное на 13.00 4 февраля - 04.02.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали школьный автобус, США могут восстановить поставки оружия Киеву. Главное на 13.00 4 февраля

ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области; Агентство Reuters написало о возобновлении американских военных поставок Киеву, в Москве отреагировали; споры вокруг предложения президента США Дональда Трампа оказывать поддержку Украине в обмен на ее редкоземельные металлы; Эммануэля Макрона обвинили в подготовке госпереворота во Франции

2025-02-04T13:00

2025-02-04T13:00

2025-02-04T13:00

сша

киев

украина

дональд трамп

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

запорожская область

горловка

атака

всу

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Хладнокровный теракт киевского режимаВо вторник, 4 февраля, ВСУ с помощью дрона атаковали школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале уточнил, что в транспортном средстве в тот момент находилось 20 детей и двое сопровождающих. В результате удара серьезно пострадал водитель, пятеро детей получили осколочные ранения.* Ударов по школьным автобусам было больше – Ред.Комментируя случившееся, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась риторическим вопросом, "включат" ли международные организации "стратегическое молчание" по поводу удара ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области."Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат "стратегическое молчание?"" – написала она.В этот же день ВСУ атаковали еще один автобус. На этот раз в в горловском поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Этот факт подтвердил в своем телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько."В результате удара беспилотного летательного аппарата украинских террористов по автобусу в поселке Гольмовский ранен водитель", – написал он.Еще семь человек получили ранения утром во вторник в результате атак украинских войск по Горловке. Пять мирных жителей пострадали на рынке из-за обстрела кассетными снарядами, еще двое водителей – маршрутного автобуса и городского предприятия "Донснабкомплект" – получили ранения при сбросе взрывчатки с дронов ВСУ.Возобновление американских поставок оружия КиевуНа фоне убийства мирных жителей Донбасса в США обсуждают тему возобновления передачи киевскому режиму вооружений. В частности, агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, но могут быть возобновлены в выходные.Авторы материала оговорились, что в администрации нового президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов передачи Киеву оружия из американских арсеналов.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отметил в комментарии агентству РИА "Новости", что возобновление военных поставок – это плохой стимул для мира.Он добавил, что никакое летальное оружие, которое поставляется ВСУ, не дает противнику преимущества на фронте и не сможет повлиять на ход СВО, а лишь усугубит ситуацию. "Это плохая тенденция, связанная с продолжением хаотичного пути, которого придерживался бывший президент США [Джо] Байден", – уточнил депутат.Редкоземельные металлы в обмен на поддержкуТрамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Во вторник, 4 февраля, на эту новость отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц, сочтя это предложение со стороны своего американского коллеги потребительским."Было бы "очень эгоистично, очень эгоцентрично" использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки", – сказал Шольц, добавив, что ресурсы нужно использовать для восстановления Украины после завершения конфликта.Между тем в Киеве допустили, что страна может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского. Об этом написала британская газета Financial Times.В статье также отмечается, что собеседник издания подтвердил намерение Киева предложить Трампу особые условия для сотрудничества в области ключевых ресурсов.Примечательно, что параллельно украинское издание УНИАН сообщило: большая часть месторождений украинских редкоземельных металлов, в которых заинтересован Вашингтон, находится на неподконтрольных Украине территориях.В материале издания утверждается, что ранее в стране находились самые большие в Европе запасы титана и лития, необходимых элементов для производства любых высокотехнологичных устройств, начиная от смартфонов и заканчивая электромобилями.Однако с тех пор ситуация сильно изменилась, что подтвердило также и американское издание OilPrice, написавшее несколько дней назад, что с начала СВО под контроль России ушли две из четырех литиевых месторождений на Украине. Однако Владимир Зеленский, потерявший свою легитимность еще в мае прошлого года, предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.Макрона обвинили в подготовке госпереворотаНамерение раздавать ресурсы своей страны декларирует и президент Франции Эммануэль Макрон. Его обещания предоставить Дании свои войска для защиты Гренландии, а Киеву – рекрутировать французских легионеров в ряды ВСУ, во Франции воспринимают как угрозу. И во вторник французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил главу государства в подготовке госпереворота.Филиппо прокомментировал информацию газеты France Info о том, что назначение главой Конституционного совета Франции Ричарда Феррана даст Макрону возможность пойти на третий президентский срок.Филиппо призвал отстранить действующего главу государства от должности. Однако Макрону, кажется, абсолютно безразлично мнение окружающих. В начале декабря он заявил, что добровольно не уйдет с занимаемого им поста до окончания срока полномочий в мае 2027 года. Французский лидер также называл призывы к своей отставке "политической фикцией", добавив, что гордится доверием граждан и уверен, что нужен стране.Однако опросы населения показали, что Макрон снискал антипатии 75% граждан своей страны.Другие темы дня: Маск раскрыл, откуда Байден взял миллиарды на содействие нелегальной миграции.

https://ukraina.ru/20250204/1060783489.html

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