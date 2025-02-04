Рогов предсказал плачевную участь французским истребителям на Украине - 04.02.2025 Украина.ру
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Рогов предсказал плачевную участь французским истребителям на Украине
Рогов предсказал плачевную участь французским истребителям на Украине - 04.02.2025 Украина.ру
Рогов предсказал плачевную участь французским истребителям на Украине
Французские истребители Mirage на Украине ждет плачевная участь. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-02-04T13:41
2025-02-04T13:41
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"Французские истребители ждет плачевная участь. Они будут сбиваться и уничтожаться как любая западная техника, на которой сегодня воюют украинские нацисты", - заверил Рогов.По его словам, режим Владимира Зеленского старается подготовить украинских летчиков для полетов на западных истребителях по ускоренным программам, что в бою зачастую играет с ними злую шутку.В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.Накануне бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сказал, что Киев получит первые французские истребители Mirage в феврале, завершается подготовка украинских пилотов.Подробнее - в материале Франция отправит на Украину шесть истребителей Mirage 2000-5F на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, владимир рогов, владимир зеленский, эммануэль макрон
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон

Рогов предсказал плачевную участь французским истребителям на Украине

13:41 04.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Matt HechtMirage-2000
Mirage-2000 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Matt Hecht
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Французские истребители Mirage на Украине ждет плачевная участь. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Французские истребители ждет плачевная участь. Они будут сбиваться и уничтожаться как любая западная техника, на которой сегодня воюют украинские нацисты", - заверил Рогов.
По его словам, режим Владимира Зеленского старается подготовить украинских летчиков для полетов на западных истребителях по ускоренным программам, что в бою зачастую играет с ними злую шутку.
"Какие бы истребители ни получил режим Зеленского, нужно помнить, что воюет не оружие, а люди", - сказал Рогов.
В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.
Накануне бывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сказал, что Киев получит первые французские истребители Mirage в феврале, завершается подготовка украинских пилотов.
Подробнее - в материале Франция отправит на Украину шесть истребителей Mirage 2000-5F на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир РоговВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
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