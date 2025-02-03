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СК подтвердил смерть основателя батальона "Арбат"

СК подтвердил смерть основателя батальона "Арбат" - 03.02.2025 Украина.ру

СК подтвердил смерть основателя батальона "Арбат"

Президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян скончался в реанимации после взрыва в московском ЖК "Алые паруса". Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете

2025-02-03T13:44

2025-02-03T13:44

2025-02-03T13:58

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Также в столичном СК подтвердили смерть еще одного пострадавшего при взрыве в ЖК "Алые Паруса".Сегодня утром, 3 февраля, прогремел взрыв в "Алых парусах" на северо-западе Москвы. После этого российские СМИ писали о том, что одним из пострадавших может быть Армен Саркисян. По началу его считали погибшим, позже эту информацию опровергли в оперативных службах, уточняя, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент СМИ публикуют новости о том, что Саркисян скончался в реанимации. Еще утром была информация об одном погибшем и нескольких пострадавших в результате взрыва. Сейчас данные уточняются. По теме: Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы

https://ukraina.ru/20250203/1060766605.html

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новости, москва, россия, взрыв, теракт, донецкая народная республика, rt