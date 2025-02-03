СК подтвердил смерть основателя батальона "Арбат"
13:44 03.02.2025 (обновлено: 13:58 03.02.2025)
© Федерация бокса ДНР
© Федерация бокса ДНР
Президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян скончался в реанимации после взрыва в московском ЖК "Алые паруса". Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете
Также в столичном СК подтвердили смерть еще одного пострадавшего при взрыве в ЖК "Алые Паруса".
Сегодня утром, 3 февраля, прогремел взрыв в "Алых парусах" на северо-западе Москвы. После этого российские СМИ писали о том, что одним из пострадавших может быть Армен Саркисян. По началу его считали погибшим, позже эту информацию опровергли в оперативных службах, уточняя, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
На данный момент СМИ публикуют новости о том, что Саркисян скончался в реанимации.
Еще утром была информация об одном погибшем и нескольких пострадавших в результате взрыва. Сейчас данные уточняются.
12:01Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" МосквыВ жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете (СК)