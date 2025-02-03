СК подтвердил смерть основателя батальона "Арбат" - 03.02.2025 Украина.ру
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СК подтвердил смерть основателя батальона "Арбат"
СК подтвердил смерть основателя батальона "Арбат" - 03.02.2025 Украина.ру
СК подтвердил смерть основателя батальона "Арбат"
Президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян скончался в реанимации после взрыва в московском ЖК "Алые паруса". Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете
2025-02-03T13:44
2025-02-03T13:58
новости
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взрыв
теракт
донецкая народная республика
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Также в столичном СК подтвердили смерть еще одного пострадавшего при взрыве в ЖК "Алые Паруса".Сегодня утром, 3 февраля, прогремел взрыв в "Алых парусах" на северо-западе Москвы. После этого российские СМИ писали о том, что одним из пострадавших может быть Армен Саркисян. По началу его считали погибшим, позже эту информацию опровергли в оперативных службах, уточняя, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент СМИ публикуют новости о том, что Саркисян скончался в реанимации. Еще утром была информация об одном погибшем и нескольких пострадавших в результате взрыва. Сейчас данные уточняются. По теме: Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы
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новости, москва, россия, взрыв, теракт, донецкая народная республика, rt
Новости, Москва, Россия, взрыв, теракт, Донецкая Народная Республика, RT

СК подтвердил смерть основателя батальона "Арбат"

13:44 03.02.2025 (обновлено: 13:58 03.02.2025)
 
© Федерация бокса ДНР
© Федерация бокса ДНР
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Президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян скончался в реанимации после взрыва в московском ЖК "Алые паруса". Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете
Также в столичном СК подтвердили смерть еще одного пострадавшего при взрыве в ЖК "Алые Паруса".
Сегодня утром, 3 февраля, прогремел взрыв в "Алых парусах" на северо-западе Москвы. После этого российские СМИ писали о том, что одним из пострадавших может быть Армен Саркисян. По началу его считали погибшим, позже эту информацию опровергли в оперативных службах, уточняя, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
На данный момент СМИ публикуют новости о том, что Саркисян скончался в реанимации.
Еще утром была информация об одном погибшем и нескольких пострадавших в результате взрыва. Сейчас данные уточняются.
Взрыв в ЖК Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
12:01
Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" МосквыВ жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете (СК)
По теме: Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы
 
НовостиМоскваРоссиявзрывтерактДонецкая Народная РеспубликаRT
 
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