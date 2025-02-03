Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы - 03.02.2025 Украина.ру
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Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы
Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы - 03.02.2025 Украина.ру
Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы
Взрывное устройство в жилой комплекс "Алые Паруса" на северо-западе Москвы мог пронести курьер. Об этом 3 февраля сообщили российским СМИ сотрудники оперативных служб
2025-02-03T12:35
2025-02-03T12:35
новости
москва
взрыв
теракт
россия
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Издание RT написало, что его мощность составила до килограмма в тротиловом эквиваленте. Агентство РИА Новости, утверждает, что она была существенно меньше.Взрыв в "Алых парусах" Москвы прогремел сегодня утром. Как утверждают российские СМИ, целью преступления было покушение на убийство. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших. Согласно одной из версий, мог пострадать президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян. Источники издания "Коммерсантъ" сообщили, что уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц". Однако в случае, если в преступлении будет обнаружен украинский след, уголовное дело переквалифицируют по статье "Совершение теракта".Другие новости: Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУ
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новости, москва, взрыв, теракт, россия, донецкая народная республика
Новости, Москва, взрыв, теракт, Россия, Донецкая Народная Республика

Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы

12:35 03.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВзрыв в ЖК "Алые паруса"
Взрыв в ЖК Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Взрывное устройство в жилой комплекс "Алые Паруса" на северо-западе Москвы мог пронести курьер. Об этом 3 февраля сообщили российским СМИ сотрудники оперативных служб

"Его мог пронести курьер или человек под видом коммунальных служб", — заявили в ведомствах, добавив, что в данный момент устанавливается, кто и каким образом установил взрывное устройство.

Издание RT написало, что его мощность составила до килограмма в тротиловом эквиваленте. Агентство РИА Новости, утверждает, что она была существенно меньше.
Взрыв в "Алых парусах" Москвы прогремел сегодня утром. Как утверждают российские СМИ, целью преступления было покушение на убийство. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших. Согласно одной из версий, мог пострадать президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян.
Источники издания "Коммерсантъ" сообщили, что уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц". Однако в случае, если в преступлении будет обнаружен украинский след, уголовное дело переквалифицируют по статье "Совершение теракта".
Взрыв в ЖК Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
12:01
Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" МосквыВ жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете (СК)
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Заголовок открываемого материала
12:35Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы
12:16"Умный ход": Медведев про обещание Маска закрыть агентство США по международному развитию
12:01Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" Москвы
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