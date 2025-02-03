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Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы

Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы - 03.02.2025 Украина.ру

Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы

Взрывное устройство в жилой комплекс "Алые Паруса" на северо-западе Москвы мог пронести курьер. Об этом 3 февраля сообщили российским СМИ сотрудники оперативных служб

2025-02-03T12:35

2025-02-03T12:35

2025-02-03T12:35

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Издание RT написало, что его мощность составила до килограмма в тротиловом эквиваленте. Агентство РИА Новости, утверждает, что она была существенно меньше.Взрыв в "Алых парусах" Москвы прогремел сегодня утром. Как утверждают российские СМИ, целью преступления было покушение на убийство. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших. Согласно одной из версий, мог пострадать президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян. Источники издания "Коммерсантъ" сообщили, что уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц". Однако в случае, если в преступлении будет обнаружен украинский след, уголовное дело переквалифицируют по статье "Совершение теракта".Другие новости: Молодой человек с детства должен определить свой талант в военном деле — полковник ВСУ

https://ukraina.ru/20250203/1060766605.html

москва

россия

донецкая народная республика

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новости, москва, взрыв, теракт, россия, донецкая народная республика