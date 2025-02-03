Выяснилось, как взрывное устройство могло попасть в элитный ЖК Москвы
Взрывное устройство в жилой комплекс "Алые Паруса" на северо-западе Москвы мог пронести курьер. Об этом 3 февраля сообщили российским СМИ сотрудники оперативных служб
"Его мог пронести курьер или человек под видом коммунальных служб", — заявили в ведомствах, добавив, что в данный момент устанавливается, кто и каким образом установил взрывное устройство.
Издание RT написало, что его мощность составила до килограмма в тротиловом эквиваленте. Агентство РИА Новости, утверждает, что она была существенно меньше.
Взрыв в "Алых парусах" Москвы прогремел сегодня утром. Как утверждают российские СМИ, целью преступления было покушение на убийство. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших. Согласно одной из версий, мог пострадать президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян.
Источники издания "Коммерсантъ" сообщили, что уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц". Однако в случае, если в преступлении будет обнаружен украинский след, уголовное дело переквалифицируют по статье "Совершение теракта".
12:01Покушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" МосквыВ жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и четверо пострадали. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете (СК)