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Армия России освободила Двуречную в Харьковской области - МО РФ

Армия России освободила Двуречную в Харьковской области - МО РФ - 28.01.2025 Украина.ру

Армия России освободила Двуречную в Харьковской области - МО РФ

Российская войсковая группировка "Запад" освободила населённый пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом 28 января сообщило Минобороны РФ.

2025-01-28T12:34

2025-01-28T12:34

2025-01-28T12:34

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"B результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области", - сказано в официальном сообщении.В ходе боевых действий было нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое Харьковской области, Макеевка (ЛНР), а также Ямполь, Григоровка и Ивановка (ДНР).По информации российского министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41635 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20870 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30853 единицы специальной военной автомобильной техники.Также новости на эту тему представлены в обзоре Болезненная потеря, провалы ВСУ, беспорядочная мобилизация. Главное на Украине на утро 28 января

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новости, россия, харьковская область, лнр, вооруженные силы украины, всу, потери всу, днр, сво, новые регионы