Армия России освободила Двуречную в Харьковской области - МО РФ
Российская войсковая группировка "Запад" освободила населённый пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом 28 января сообщило Минобороны РФ.
"B результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области", - сказано в официальном сообщении.
В ходе боевых действий было нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое Харьковской области, Макеевка (ЛНР), а также Ямполь, Григоровка и Ивановка (ДНР).
"Потери противника составили до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США и шесть автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сказано в сводке.
По информации российского министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41635 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20870 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30853 единицы специальной военной автомобильной техники.
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