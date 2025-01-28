Армия России освободила Двуречную в Харьковской области - МО РФ - 28.01.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Двуречную в Харьковской области - МО РФ
Армия России освободила Двуречную в Харьковской области - МО РФ - 28.01.2025 Украина.ру
Армия России освободила Двуречную в Харьковской области - МО РФ
Российская войсковая группировка "Запад" освободила населённый пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом 28 января сообщило Минобороны РФ.
2025-01-28T12:34
2025-01-28T12:34
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"B результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области", - сказано в официальном сообщении.В ходе боевых действий было нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое Харьковской области, Макеевка (ЛНР), а также Ямполь, Григоровка и Ивановка (ДНР).По информации российского министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41635 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20870 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30853 единицы специальной военной автомобильной техники.Также новости на эту тему представлены в обзоре Болезненная потеря, провалы ВСУ, беспорядочная мобилизация. Главное на Украине на утро 28 января
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новости, россия, харьковская область, лнр, вооруженные силы украины, всу, потери всу, днр, сво, новые регионы
Новости, Россия, Харьковская область, ЛНР, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, СВО, Новые регионы

Армия России освободила Двуречную в Харьковской области - МО РФ

12:34 28.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская войсковая группировка "Запад" освободила населённый пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом 28 января сообщило Минобороны РФ.
"B результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области", - сказано в официальном сообщении.
В ходе боевых действий было нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое Харьковской области, Макеевка (ЛНР), а также Ямполь, Григоровка и Ивановка (ДНР).
"Потери противника составили до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США и шесть автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сказано в сводке.
По информации российского министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41635 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20870 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30853 единицы специальной военной автомобильной техники.
Также новости на эту тему представлены в обзоре Болезненная потеря, провалы ВСУ, беспорядочная мобилизация. Главное на Украине на утро 28 января
 
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