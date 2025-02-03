После падения Дзержинска и Часов Яра бои переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию – эксперт
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" и группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Бои за Дзержинск шли долго и ожесточенно, город сильно пострадал. В Часовом Яре за ВСУ еще остаются какие-то кварталы. Но военные никуда не должны спешить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Город Дзержинск (Торецк) сейчас действительно близок к освобождению. Даже источники на Западе признают, что ВС РФ "осталось совсем-чуть", сообщил эксперт.
Бои за город шли долго и ожесточенно, он сильно пострадал. Но российские военные выполнили главную задачу – создали буфер безопасности для Горловки, отметил историк.
"В Часов Яре за ВСУ еще остаются какие-то кварталы. Но наши ребята никуда не должны спешить, потому что городские бои очень тяжелые. Любой современный город – это лабиринт железобетонных зданий и подземных коммуникаций. Это серьезная крепость", – указал Поликарпов.
Поэтому российским войскам удобнее наступать на западе ДНР, потому что там поля и противник не может спрятаться в плотной застройке, добавил он.
Историк подчеркнул, что после падения этих двух городов боевые действия переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию. Они запирали к ней выход, а обойти их было невозможно, сказал эксперт.
"Пока мы выигрываем у Запада эту прокси-войну на истощение. И если в украинской элите найдутся люди, которые не только осознают, что [Владимир] Зеленский завел страну в тупик и смогут его свергнуть, конфликт закончится быстрее", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко: Мир, к которому мы стремимся на сайте Украина.ру.
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