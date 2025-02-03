https://ukraina.ru/20250203/1060757743.html

После падения Дзержинска и Часов Яра бои переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию – эксперт

После падения Дзержинска и Часов Яра бои переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию – эксперт - 03.02.2025 Украина.ру

После падения Дзержинска и Часов Яра бои переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию – эксперт

Бои за Дзержинск шли долго и ожесточенно, город сильно пострадал. В Часовом Яре за ВСУ еще остаются какие-то кварталы. Но военные никуда не должны спешить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-02-03T06:15

2025-02-03T06:15

2025-02-03T06:15

новости

запад

россия

дзержинск (торецк)

всу

часов яр

донбасс

славянск

краматорск

застройка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060713163_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_b611330844a97580b8a9bfcd38a172e2.jpg

Город Дзержинск (Торецк) сейчас действительно близок к освобождению. Даже источники на Западе признают, что ВС РФ "осталось совсем-чуть", сообщил эксперт.Бои за город шли долго и ожесточенно, он сильно пострадал. Но российские военные выполнили главную задачу – создали буфер безопасности для Горловки, отметил историк.Поэтому российским войскам удобнее наступать на западе ДНР, потому что там поля и противник не может спрятаться в плотной застройке, добавил он.Историк подчеркнул, что после падения этих двух городов боевые действия переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию. Они запирали к ней выход, а обойти их было невозможно, сказал эксперт."Пока мы выигрываем у Запада эту прокси-войну на истощение. И если в украинской элите найдутся люди, которые не только осознают, что [Владимир] Зеленский завел страну в тупик и смогут его свергнуть, конфликт закончится быстрее", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко: Мир, к которому мы стремимся на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250201/1060728420.html

запад

россия

дзержинск (торецк)

часов яр

донбасс

славянск

краматорск

горловка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, дзержинск (торецк), всу, часов яр, донбасс, славянск, краматорск, застройка, бои, наступление, горловка, сво, детали, спецоперация, вс рф