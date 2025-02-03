После падения Дзержинска и Часов Яра бои переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию – эксперт - 03.02.2025 Украина.ру
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После падения Дзержинска и Часов Яра бои переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию – эксперт
После падения Дзержинска и Часов Яра бои переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию – эксперт - 03.02.2025 Украина.ру
После падения Дзержинска и Часов Яра бои переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию – эксперт
Бои за Дзержинск шли долго и ожесточенно, город сильно пострадал. В Часовом Яре за ВСУ еще остаются какие-то кварталы. Но военные никуда не должны спешить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-02-03T06:15
2025-02-03T06:15
новости
запад
россия
дзержинск (торецк)
всу
часов яр
донбасс
славянск
краматорск
застройка
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Город Дзержинск (Торецк) сейчас действительно близок к освобождению. Даже источники на Западе признают, что ВС РФ "осталось совсем-чуть", сообщил эксперт.Бои за город шли долго и ожесточенно, он сильно пострадал. Но российские военные выполнили главную задачу – создали буфер безопасности для Горловки, отметил историк.Поэтому российским войскам удобнее наступать на западе ДНР, потому что там поля и противник не может спрятаться в плотной застройке, добавил он.Историк подчеркнул, что после падения этих двух городов боевые действия переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию. Они запирали к ней выход, а обойти их было невозможно, сказал эксперт."Пока мы выигрываем у Запада эту прокси-войну на истощение. И если в украинской элите найдутся люди, которые не только осознают, что [Владимир] Зеленский завел страну в тупик и смогут его свергнуть, конфликт закончится быстрее", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко: Мир, к которому мы стремимся на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250201/1060728420.html
запад
россия
дзержинск (торецк)
часов яр
донбасс
славянск
краматорск
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новости, запад, россия, дзержинск (торецк), всу, часов яр, донбасс, славянск, краматорск, застройка, бои, наступление, горловка, сво, детали, спецоперация, вс рф
Новости, Запад, Россия, Дзержинск (Торецк), ВСУ, Часов Яр, Донбасс, Славянск, Краматорск, застройка, бои, наступление, Горловка, СВО, детали, Спецоперация, ВС РФ

После падения Дзержинска и Часов Яра бои переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию – эксперт

06:15 03.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" и группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа батальонной тактической группы (БТГР) Каштана и группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Бои за Дзержинск шли долго и ожесточенно, город сильно пострадал. В Часовом Яре за ВСУ еще остаются какие-то кварталы. Но военные никуда не должны спешить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Город Дзержинск (Торецк) сейчас действительно близок к освобождению. Даже источники на Западе признают, что ВС РФ "осталось совсем-чуть", сообщил эксперт.
Бои за город шли долго и ожесточенно, он сильно пострадал. Но российские военные выполнили главную задачу – создали буфер безопасности для Горловки, отметил историк.
"В Часов Яре за ВСУ еще остаются какие-то кварталы. Но наши ребята никуда не должны спешить, потому что городские бои очень тяжелые. Любой современный город – это лабиринт железобетонных зданий и подземных коммуникаций. Это серьезная крепость", – указал Поликарпов.
Поэтому российским войскам удобнее наступать на западе ДНР, потому что там поля и противник не может спрятаться в плотной застройке, добавил он.
Историк подчеркнул, что после падения этих двух городов боевые действия переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию. Они запирали к ней выход, а обойти их было невозможно, сказал эксперт.
"Пока мы выигрываем у Запада эту прокси-войну на истощение. И если в украинской элите найдутся люди, которые не только осознают, что [Владимир] Зеленский завел страну в тупик и смогут его свергнуть, конфликт закончится быстрее", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко: Мир, к которому мы стремимся на сайте Украина.ру.
Виталий Ганчев интервью
1 февраля, 07:00
Виталий Ганчев: Россия сделает все, чтобы не дать украинским нацистам взорвать Харьков при отступлении Часто говорят, что население, которое жило в условиях украинской пропаганды, не наши. Неправда, это все наши люди. Они живут на нашей земле, их нужно освобождать и помогать им, уверен глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
 
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