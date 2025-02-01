Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ - 01.02.2025 Украина.ру
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Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ
Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ - 01.02.2025 Украина.ру
Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ
Военно-лечебная комиссия на Украине является формальностью, а диагноз "шизофрения" не препятствует службе в украинской армии. Об этом рассказал военнослужащий украинского ТЦК (военкомата).
2025-02-01T18:18
2025-02-01T18:18
новости
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мобилизация
медицина
призывники
шизофрения
психиатрия
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По словам украинского военнослужащего Владимира из ТЦК, военно-лечебная комиссия на Украине (ранее – военно-врачебная комиссия) позволяет направлять на службу в ВСУ людей с диагнозами от психиатров. Видеозапись его разъяснений опубликовало издание "Политика Страны"."Диагноз "шизофрения" признали на ВЛК пригодным к военной службы,- рассказал Владимир историю мобилизованного. - Он получил вывод ВЛК и поехал дальше по маршруту мобилизации. Потом через некоторое время приехали родственники с документами о том, что у этого человека есть пожизненная группа инвалидности с диагнозом "параноидная шизофрения" ещё с 2011 года"."Сложилась такая ситуация, что человек одновременно имеет на руках пожизненную группу инвалидности по параноидальной шизофрении и вывод ВЛК о пригодности к воинской службе", - пояснил сотрудник ТЦК.По словам Владимира, мобилизация проходит быстро: утром могут доставить человека, а к вечеру он уже будет оформлен ВЛК как годный к прохождению армейской службы с приказом о мобилизации.Он отметил, что процедура проходит в максимально упрощённом режиме. По его словам, работа ВЛК страдает формализмом, напоминая чат-бот. При этом нарушители привил воинского учёта проходят комиссию вне очереди.Также новости на эту тему: В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным
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новости, украина, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, медицина, призывники, шизофрения, психиатрия
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, медицина, призывники, шизофрения, психиатрия

Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ

18:18 01.02.2025
 
© YouTube / Військове телебачення Українив очереди на военно-врачебную комиссию на Украине
в очереди на военно-врачебную комиссию на Украине - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© YouTube / Військове телебачення України
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Военно-лечебная комиссия на Украине является формальностью, а диагноз "шизофрения" не препятствует службе в украинской армии. Об этом рассказал военнослужащий украинского ТЦК (военкомата).
По словам украинского военнослужащего Владимира из ТЦК, военно-лечебная комиссия на Украине (ранее – военно-врачебная комиссия) позволяет направлять на службу в ВСУ людей с диагнозами от психиатров. Видеозапись его разъяснений опубликовало издание "Политика Страны".
"Диагноз "шизофрения" признали на ВЛК пригодным к военной службы,- рассказал Владимир историю мобилизованного. - Он получил вывод ВЛК и поехал дальше по маршруту мобилизации. Потом через некоторое время приехали родственники с документами о том, что у этого человека есть пожизненная группа инвалидности с диагнозом "параноидная шизофрения" ещё с 2011 года".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
08:55
Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов На текущей неделе украинские военные и эксперты более всего были обеспокоены продвижением российской армии к границам Днепропетровской области, а также ростом дезертирства из частей ВСУ.
"Сложилась такая ситуация, что человек одновременно имеет на руках пожизненную группу инвалидности по параноидальной шизофрении и вывод ВЛК о пригодности к воинской службе", - пояснил сотрудник ТЦК.
По словам Владимира, мобилизация проходит быстро: утром могут доставить человека, а к вечеру он уже будет оформлен ВЛК как годный к прохождению армейской службы с приказом о мобилизации.
"Сама ВЛК - это формальность", - констатировал сотрудник ТЦК.
Он отметил, что процедура проходит в максимально упрощённом режиме. По его словам, работа ВЛК страдает формализмом, напоминая чат-бот. При этом нарушители привил воинского учёта проходят комиссию вне очереди.
Также новости на эту тему: В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным
 
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18:18Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ
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