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Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ
Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ - 01.02.2025 Украина.ру
Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ
Военно-лечебная комиссия на Украине является формальностью, а диагноз "шизофрения" не препятствует службе в украинской армии. Об этом рассказал военнослужащий украинского ТЦК (военкомата).
2025-02-01T18:18
2025-02-01T18:18
2025-02-01T18:18
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По словам украинского военнослужащего Владимира из ТЦК, военно-лечебная комиссия на Украине (ранее – военно-врачебная комиссия) позволяет направлять на службу в ВСУ людей с диагнозами от психиатров. Видеозапись его разъяснений опубликовало издание "Политика Страны"."Диагноз "шизофрения" признали на ВЛК пригодным к военной службы,- рассказал Владимир историю мобилизованного. - Он получил вывод ВЛК и поехал дальше по маршруту мобилизации. Потом через некоторое время приехали родственники с документами о том, что у этого человека есть пожизненная группа инвалидности с диагнозом "параноидная шизофрения" ещё с 2011 года"."Сложилась такая ситуация, что человек одновременно имеет на руках пожизненную группу инвалидности по параноидальной шизофрении и вывод ВЛК о пригодности к воинской службе", - пояснил сотрудник ТЦК.По словам Владимира, мобилизация проходит быстро: утром могут доставить человека, а к вечеру он уже будет оформлен ВЛК как годный к прохождению армейской службы с приказом о мобилизации.Он отметил, что процедура проходит в максимально упрощённом режиме. По его словам, работа ВЛК страдает формализмом, напоминая чат-бот. При этом нарушители привил воинского учёта проходят комиссию вне очереди.Также новости на эту тему: В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным
https://ukraina.ru/20250201/1060721128.html
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новости, украина, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, медицина, призывники, шизофрения, психиатрия
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, медицина, призывники, шизофрения, психиатрия
Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ
Военно-лечебная комиссия на Украине является формальностью, а диагноз "шизофрения" не препятствует службе в украинской армии. Об этом рассказал военнослужащий украинского ТЦК (военкомата).
По словам украинского военнослужащего Владимира из ТЦК, военно-лечебная комиссия на Украине (ранее – военно-врачебная комиссия) позволяет направлять на службу в ВСУ людей с диагнозами от психиатров. Видеозапись его разъяснений опубликовало издание "Политика Страны".
"Диагноз "шизофрения" признали на ВЛК пригодным к военной службы,- рассказал Владимир историю мобилизованного. - Он получил вывод ВЛК и поехал дальше по маршруту мобилизации. Потом через некоторое время приехали родственники с документами о том, что у этого человека есть пожизненная группа инвалидности с диагнозом "параноидная шизофрения" ещё с 2011 года".
"Сложилась такая ситуация, что человек одновременно имеет на руках пожизненную группу инвалидности по параноидальной шизофрении и вывод ВЛК о пригодности к воинской службе", - пояснил сотрудник ТЦК.
По словам Владимира, мобилизация проходит быстро: утром могут доставить человека, а к вечеру он уже будет оформлен ВЛК как годный к прохождению армейской службы с приказом о мобилизации.
"Сама ВЛК - это формальность", - констатировал сотрудник ТЦК.
Он отметил, что процедура проходит в максимально упрощённом режиме. По его словам, работа ВЛК страдает формализмом, напоминая чат-бот. При этом нарушители привил воинского учёта проходят комиссию вне очереди.