https://ukraina.ru/20250202/1060675250.html
Сейчас это филькина грамота: эксперт объяснил, почему тема переговоров станет актуальна в марте 2026 года
Сейчас это филькина грамота: эксперт объяснил, почему тема переговоров станет актуальна в марте 2026 года - 02.02.2025 Украина.ру
Сейчас это филькина грамота: эксперт объяснил, почему тема переговоров станет актуальна в марте 2026 года
С кем Россию заставляют сесть за стол переговоров? С Владимиром Зеленским. С человеком, который утратил свои полномочия еще год назад. С таким же успехом Москва могла бы вести переговоры с Порошенко или Януковичем
2025-02-02T05:00
2025-02-02T05:00
2025-02-02T05:00
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россия
украина
москва
владимир зеленский
верховная рада
президентские выборы
переговоры
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков. По его словам, Москве нужно предъявить следующее требование:"Сперва на Украине надо навести конституционный порядок. Пусть она к декабрю проведет выборы и президента, и Верховной Рады. После того, как у нее появится законное правительство и парламент, в марте 2026 года мы вернемся к вопросу о возможных переговорах".Кочетков считает, что “Россия не может разговаривать ни пойми с кем”.В заключении он добавил, что "Минск-2" Россия подписала с законными представителями Украины, которые потом сказали: "Мы подписали, но выполнять не собираемся".“А теперь нас заставляют подписать с шутом гороховым какую-то филькину грамоту. Это просто смешно”, — резюмировал Кочетков.В среду, 29 января, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил слова президента РФ о нелегитимности Зеленского.“Переговоры возможны, но очевидно, Россия к ним готова на вполне определенных условиях. Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно", — заявил Медведев.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу
https://ukraina.ru/20250129/1060654119.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, москва, владимир зеленский, верховная рада, президентские выборы, переговоры, детали
Новости, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Верховная Рада, президентские выборы, переговоры, детали
Сейчас это филькина грамота: эксперт объяснил, почему тема переговоров станет актуальна в марте 2026 года
С кем Россию заставляют сесть за стол переговоров? С Владимиром Зеленским. С человеком, который утратил свои полномочия еще год назад. С таким же успехом Москва могла бы вести переговоры с Порошенко или Януковичем
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков. По его словам, Москве нужно предъявить следующее требование:
"Сперва на Украине надо навести конституционный порядок. Пусть она к декабрю проведет выборы и президента, и Верховной Рады. После того, как у нее появится законное правительство и парламент, в марте 2026 года мы вернемся к вопросу о возможных переговорах".
Кочетков считает, что “Россия не может разговаривать ни пойми с кем”.
“Если мы что-то подпишем с Зеленским, ему на смену может прийти Залужный и сказать: "Почему Украина должна выполнять соглашение, которое вы заключили с каким-то парнем в майке?", — отметил политолог.
В заключении он добавил, что "Минск-2" Россия подписала с законными представителями Украины, которые потом сказали: "Мы подписали, но выполнять не собираемся".
“А теперь нас заставляют подписать с шутом гороховым какую-то филькину грамоту. Это просто смешно”, — резюмировал Кочетков.
В среду, 29 января, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев
напомнил слова президента РФ о нелегитимности Зеленского.
“Переговоры возможны, но очевидно, Россия к ним готова на вполне определенных условиях. Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно", — заявил Медведев.