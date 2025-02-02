https://ukraina.ru/20250202/1060675250.html

Сейчас это филькина грамота: эксперт объяснил, почему тема переговоров станет актуальна в марте 2026 года

Сейчас это филькина грамота: эксперт объяснил, почему тема переговоров станет актуальна в марте 2026 года - 02.02.2025 Украина.ру

Сейчас это филькина грамота: эксперт объяснил, почему тема переговоров станет актуальна в марте 2026 года

С кем Россию заставляют сесть за стол переговоров? С Владимиром Зеленским. С человеком, который утратил свои полномочия еще год назад. С таким же успехом Москва могла бы вести переговоры с Порошенко или Януковичем

2025-02-02T05:00

2025-02-02T05:00

2025-02-02T05:00

новости

россия

украина

москва

владимир зеленский

верховная рада

президентские выборы

переговоры

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049310464_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_234fdd34987af16465855d1be12ea148.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков. По его словам, Москве нужно предъявить следующее требование:"Сперва на Украине надо навести конституционный порядок. Пусть она к декабрю проведет выборы и президента, и Верховной Рады. После того, как у нее появится законное правительство и парламент, в марте 2026 года мы вернемся к вопросу о возможных переговорах".Кочетков считает, что “Россия не может разговаривать ни пойми с кем”.В заключении он добавил, что "Минск-2" Россия подписала с законными представителями Украины, которые потом сказали: "Мы подписали, но выполнять не собираемся".“А теперь нас заставляют подписать с шутом гороховым какую-то филькину грамоту. Это просто смешно”, — резюмировал Кочетков.В среду, 29 января, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил слова президента РФ о нелегитимности Зеленского.“Переговоры возможны, но очевидно, Россия к ним готова на вполне определенных условиях. Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно", — заявил Медведев.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу

https://ukraina.ru/20250129/1060654119.html

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, москва, владимир зеленский, верховная рада, президентские выборы, переговоры, детали