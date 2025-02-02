Пик российского ВПК придется на 2025: Рожин назвал главную техническую задачу России на это время - 02.02.2025 Украина.ру
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Пик российского ВПК придется на 2025: Рожин назвал главную техническую задачу России на это время
Пик российского ВПК придется на 2025: Рожин назвал главную техническую задачу России на это время - 02.02.2025 Украина.ру
Пик российского ВПК придется на 2025: Рожин назвал главную техническую задачу России на это время
Одной из главных задач России и на военное, и на послевоенное время является построение еще одного танковый завод, а также завода по производству бронемашин: как для своей армии, так и на экспорт
2025-02-02T07:10
2025-02-02T07:10
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Это сдерживает развитие не только оборонной, но и гражданской промышленности, а стране нужна реиндустриализация, добавил эксперт.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
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Украина.ру
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новости, россия, впк, вс рф, танки, завод, техника, бронетехника, детали
Новости, Россия, ВПК, ВС РФ, танки, завод, техника, бронетехника, детали

Пик российского ВПК придется на 2025: Рожин назвал главную техническую задачу России на это время

07:10 02.02.2025
 
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© РИА Новости . Ульяна Соловьева
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Одной из главных задач России и на военное, и на послевоенное время является построение еще одного танковый завод, а также завода по производству бронемашин: как для своей армии, так и на экспорт
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
“Конечно, если бы у нас было больше танковых заводов и предприятий по производству легкой бронетехники, мы могли бы больше техники поставлять. Думаю, пик нашего ВПК придется на 2025-2026 года. А потом надо будет решать проблему с квалифицированными рабочими и инженерами, которых у нас не хватает”, — считает Рожин.
Это сдерживает развитие не только оборонной, но и гражданской промышленности, а стране нужна реиндустриализация, добавил эксперт.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
 
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