https://ukraina.ru/20250202/1060641759.html

Пик российского ВПК придется на 2025: Рожин назвал главную техническую задачу России на это время

Пик российского ВПК придется на 2025: Рожин назвал главную техническую задачу России на это время - 02.02.2025 Украина.ру

Пик российского ВПК придется на 2025: Рожин назвал главную техническую задачу России на это время

Одной из главных задач России и на военное, и на послевоенное время является построение еще одного танковый завод, а также завода по производству бронемашин: как для своей армии, так и на экспорт

2025-02-02T07:10

2025-02-02T07:10

2025-02-02T07:10

новости

россия

впк

вс рф

танки

завод

техника

бронетехника

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/63/1034306314_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_61c42af3446ef35a198cfa9d4a869604.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Это сдерживает развитие не только оборонной, но и гражданской промышленности, а стране нужна реиндустриализация, добавил эксперт.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, впк, вс рф, танки, завод, техника, бронетехника, детали