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Пик российского ВПК придется на 2025: Рожин назвал главную техническую задачу России на это время
Пик российского ВПК придется на 2025: Рожин назвал главную техническую задачу России на это время - 02.02.2025 Украина.ру
Пик российского ВПК придется на 2025: Рожин назвал главную техническую задачу России на это время
Одной из главных задач России и на военное, и на послевоенное время является построение еще одного танковый завод, а также завода по производству бронемашин: как для своей армии, так и на экспорт
2025-02-02T07:10
2025-02-02T07:10
2025-02-02T07:10
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Это сдерживает развитие не только оборонной, но и гражданской промышленности, а стране нужна реиндустриализация, добавил эксперт.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, впк, вс рф, танки, завод, техника, бронетехника, детали
Новости, Россия, ВПК, ВС РФ, танки, завод, техника, бронетехника, детали
Пик российского ВПК придется на 2025: Рожин назвал главную техническую задачу России на это время
Одной из главных задач России и на военное, и на послевоенное время является построение еще одного танковый завод, а также завода по производству бронемашин: как для своей армии, так и на экспорт
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
“Конечно, если бы у нас было больше танковых заводов и предприятий по производству легкой бронетехники, мы могли бы больше техники поставлять. Думаю, пик нашего ВПК придется на 2025-2026 года. А потом надо будет решать проблему с квалифицированными рабочими и инженерами, которых у нас не хватает”, — считает Рожин.
Это сдерживает развитие не только оборонной, но и гражданской промышленности, а стране нужна реиндустриализация, добавил эксперт.