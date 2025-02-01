Издевались, мародерили: жители Харьковской области рассказали о наёмниках и ВСУ - 01.02.2025 Украина.ру
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Издевались, мародерили: жители Харьковской области рассказали о наёмниках и ВСУ
Издевались, мародерили: жители Харьковской области рассказали о наёмниках и ВСУ - 01.02.2025 Украина.ру
Издевались, мародерили: жители Харьковской области рассказали о наёмниках и ВСУ
Издевательства и мародёрство украинских солдат и западных наёмников в рядах ВСУ пережили жители Харьковской области. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
2025-02-01T13:04
2025-02-01T13:04
новости
харьковская область
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иностранные наемники
военные преступления
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"Люди обращаются в ПВР (пунктах временного проживания. – Ред.), либо обращаются к нам родственники, которые проживают на территории уже России, обращаются к нам лично и говорят о том, что у них там бабушка, дедушка, родственники, над которыми издевались, мародерили так называемые украинские солдаты, очень много рассказывают о западных наемниках в том числе", - сообщил Ганчев.Он сообщил также, что иностранных наёмников часто перебрасывают на различные участки фронта для усиления. Местные жители слышали речь наёмников из стран ЕС."Поэтому периодически местное население говорит: слышали польскую речь, слышали испанскую речь, потом пропала, потом опять появилась. Увидели чернокожих, потом опять они пропали. То есть периодически всё равно эти товарищи, которые нам не товарищи, там появляются", - рассказал глава российской администрации Харьковской области.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Ранее на эту тему: "Их хорошо видно по ночам": Сальдо сообщил, что число наемников в Херсоне кратно количеству военных ВСУ
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новости, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ес, всу, иностранные наемники, военные преступления, сво, мирные жители
Новости, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВСУ, иностранные наемники, Военные преступления, СВО, мирные жители

Издевались, мародерили: жители Харьковской области рассказали о наёмниках и ВСУ

13:04 01.02.2025
 
Фото: "Сегодня", бразильские наемники в ВСУ
Фото: Сегодня, бразильские наемники в ВСУ
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Издевательства и мародёрство украинских солдат и западных наёмников в рядах ВСУ пережили жители Харьковской области. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Люди обращаются в ПВР (пунктах временного проживания. – Ред.), либо обращаются к нам родственники, которые проживают на территории уже России, обращаются к нам лично и говорят о том, что у них там бабушка, дедушка, родственники, над которыми издевались, мародерили так называемые украинские солдаты, очень много рассказывают о западных наемниках в том числе", - сообщил Ганчев.
Он сообщил также, что иностранных наёмников часто перебрасывают на различные участки фронта для усиления. Местные жители слышали речь наёмников из стран ЕС.
"Поэтому периодически местное население говорит: слышали польскую речь, слышали испанскую речь, потом пропала, потом опять появилась. Увидели чернокожих, потом опять они пропали. То есть периодически всё равно эти товарищи, которые нам не товарищи, там появляются", - рассказал глава российской администрации Харьковской области.
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Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Ранее на эту тему: "Их хорошо видно по ночам": Сальдо сообщил, что число наемников в Херсоне кратно количеству военных ВСУ
 
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