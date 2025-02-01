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Издевались, мародерили: жители Харьковской области рассказали о наёмниках и ВСУ

Издевались, мародерили: жители Харьковской области рассказали о наёмниках и ВСУ - 01.02.2025 Украина.ру

Издевались, мародерили: жители Харьковской области рассказали о наёмниках и ВСУ

Издевательства и мародёрство украинских солдат и западных наёмников в рядах ВСУ пережили жители Харьковской области. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

2025-02-01T13:04

2025-02-01T13:04

2025-02-01T13:04

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"Люди обращаются в ПВР (пунктах временного проживания. – Ред.), либо обращаются к нам родственники, которые проживают на территории уже России, обращаются к нам лично и говорят о том, что у них там бабушка, дедушка, родственники, над которыми издевались, мародерили так называемые украинские солдаты, очень много рассказывают о западных наемниках в том числе", - сообщил Ганчев.Он сообщил также, что иностранных наёмников часто перебрасывают на различные участки фронта для усиления. Местные жители слышали речь наёмников из стран ЕС."Поэтому периодически местное население говорит: слышали польскую речь, слышали испанскую речь, потом пропала, потом опять появилась. Увидели чернокожих, потом опять они пропали. То есть периодически всё равно эти товарищи, которые нам не товарищи, там появляются", - рассказал глава российской администрации Харьковской области.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Ранее на эту тему: "Их хорошо видно по ночам": Сальдо сообщил, что число наемников в Херсоне кратно количеству военных ВСУ

https://ukraina.ru/20250130/1060683010.html

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