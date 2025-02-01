https://ukraina.ru/20250201/1060737305.html

Только смертная казнь! О зверствах карателей из ВСУ в Русском Поречном и наказании за это – Гаспарян

Только смертная казнь! О зверствах карателей из ВСУ в Русском Поречном и наказании за это – Гаспарян - 01.02.2025 Украина.ру

Только смертная казнь! О зверствах карателей из ВСУ в Русском Поречном и наказании за это – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 01.02.2025

2025-02-01T09:16

2025-02-01T09:16

2025-02-01T09:17

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россия

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германия

армен гаспарян

сергей нарышкин

вооруженные силы украины

ес

общественная палата

великая отечественная война

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. 00:22 - Об издевательствах, убийствах и военных преступлениях ВСУ; 09:45 - О правах на земли нынешней Украины; 21:57 - О необходимости переговоров. *в интервью упоминается батальон Азов - внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. **Организация украинских националистов и "Украинская повстанческая армия" (ОУН, УПА), признаны экстремистскими и запрещены на территории России #Гаспарян #итоги #Трамп #США #суд #Курск #выборы #трибунал #ВСУ #РусскоеПоречное #Путин #Россия #РФ #переговоры #СВО #спецоперация #конфликт #война #ЕС #Европа #Украина #Зеленский #миротворцы #поправки #пожизненное #Донецк #Донбасс #ДНР #изнасилования #казнь #Нюрнберг #геноцид #преступления #мобилизация #ТЦК #переговоры #гарантии #Порошенко #выборы #следствие #Германия #ФРГ #Евросоюз #ВОВ #мир #приговор #санкции #раздел #Нарышкин #МИД #Польша #история #Прибалтика #Ялта #президент #Крым ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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