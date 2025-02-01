Только смертная казнь! О зверствах карателей из ВСУ в Русском Поречном и наказании за это – Гаспарян - 01.02.2025 Украина.ру
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Только смертная казнь! О зверствах карателей из ВСУ в Русском Поречном и наказании за это – Гаспарян
Только смертная казнь! О зверствах карателей из ВСУ в Русском Поречном и наказании за это – Гаспарян - 01.02.2025 Украина.ру
Только смертная казнь! О зверствах карателей из ВСУ в Русском Поречном и наказании за это – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 01.02.2025
2025-02-01T09:16
2025-02-01T09:17
видео
россия
украина
германия
армен гаспарян
сергей нарышкин
вооруженные силы украины
ес
общественная палата
великая отечественная война
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. 00:22 - Об издевательствах, убийствах и военных преступлениях ВСУ; 09:45 - О правах на земли нынешней Украины; 21:57 - О необходимости переговоров. *в интервью упоминается батальон Азов - внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. **Организация украинских националистов и "Украинская повстанческая армия" (ОУН, УПА), признаны экстремистскими и запрещены на территории России #Гаспарян #итоги #Трамп #США #суд #Курск #выборы #трибунал #ВСУ #РусскоеПоречное #Путин #Россия #РФ #переговоры #СВО #спецоперация #конфликт #война #ЕС #Европа #Украина #Зеленский #миротворцы #поправки #пожизненное #Донецк #Донбасс #ДНР #изнасилования #казнь #Нюрнберг #геноцид #преступления #мобилизация #ТЦК #переговоры #гарантии #Порошенко #выборы #следствие #Германия #ФРГ #Евросоюз #ВОВ #мир #приговор #санкции #раздел #Нарышкин #МИД #Польша #история #Прибалтика #Ялта #президент #Крым ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, украина, германия, армен гаспарян, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, ес, общественная палата, великая отечественная война, нацизм, нацисты, всу, военные преступления, переговоры, курская область, кто, сво, спецоперация, мирные жители, крым, военная помощь, запад, оун-упа, пытки, трибунал, видео, "азов", следствие, суд
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Только смертная казнь! О зверствах карателей из ВСУ в Русском Поречном и наказании за это – Гаспарян

09:16 01.02.2025 (обновлено: 09:17 01.02.2025)
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
00:22 - Об издевательствах, убийствах и военных преступлениях ВСУ;
09:45 - О правах на земли нынешней Украины;
21:57 - О необходимости переговоров.
*в интервью упоминается батальон Азов - внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
**Организация украинских националистов и "Украинская повстанческая армия" (ОУН, УПА), признаны экстремистскими и запрещены на территории России
#Гаспарян #итоги #Трамп #США #суд #Курск #выборы #трибунал #ВСУ #РусскоеПоречное #Путин #Россия #РФ #переговоры #СВО #спецоперация #конфликт #война #ЕС #Европа #Украина #Зеленский #миротворцы #поправки #пожизненное #Донецк #Донбасс #ДНР #изнасилования #казнь #Нюрнберг #геноцид #преступления #мобилизация #ТЦК #переговоры #гарантии #Порошенко #выборы #следствие #Германия #ФРГ #Евросоюз #ВОВ #мир #приговор #санкции #раздел #Нарышкин #МИД #Польша #история #Прибалтика #Ялта #президент #Крым
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