https://ukraina.ru/20250131/1060707668.html

В Часовом Яре рухнула оборона ВСУ: Алехин рассказал, как город затягивает ВСУ "в бездонную трясину"

В Часовом Яре рухнула оборона ВСУ: Алехин рассказал, как город затягивает ВСУ "в бездонную трясину" - 31.01.2025 Украина.ру

В Часовом Яре рухнула оборона ВСУ: Алехин рассказал, как город затягивает ВСУ "в бездонную трясину"

В Донбассе продолжаются упорные бои в районе Часова Яра и Дзержинска (Торецк). Пытаясь втянуть штурмовые подразделения российской армии в городские бои, противник сам завяз "по самую шею". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-31T06:30

2025-01-31T06:30

2025-01-31T06:30

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Прорыв за Оскол открывает перед ВС РФ целый ряд возможностей. Теперь есть возможность обойти Купянск с севера, также открылась дорога на Великий Бурлук по двум направлениям (Волчанск — Великий Бурлук и Двуречная — Великий Бурлук), сообщил эксперт.Тем временем в Донбассе продолжаются упорные бои в районе Часова Яра и Дзержинска (Торецк), добавил полковник запаса.Но командование ВСУ, как обычно, само себя загнало в ловушку. Пытаясь втянуть штурмовые подразделения в городские бои, противник завяз "по самую шею" и выбраться уже не может, констатировал эксперт.Город продолжает затягивать формирования ВСУ "словно в бездонную трясину". И это притом, что штурмовики отбивают дом за домом, улицу за улицей, микрорайон за микрорайоном, указал он."Уже поступает информация от разных источников, что оборона врага в Часовом Яре рухнула: украинские солдаты оставляют позиции, не ожидая приказа своего командования на отход", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250130/1060682406.html

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