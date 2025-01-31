В Часовом Яре рухнула оборона ВСУ: Алехин рассказал, как город затягивает ВСУ "в бездонную трясину" - 31.01.2025 Украина.ру
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В Часовом Яре рухнула оборона ВСУ: Алехин рассказал, как город затягивает ВСУ "в бездонную трясину"
В Часовом Яре рухнула оборона ВСУ: Алехин рассказал, как город затягивает ВСУ "в бездонную трясину" - 31.01.2025 Украина.ру
В Часовом Яре рухнула оборона ВСУ: Алехин рассказал, как город затягивает ВСУ "в бездонную трясину"
В Донбассе продолжаются упорные бои в районе Часова Яра и Дзержинска (Торецк). Пытаясь втянуть штурмовые подразделения российской армии в городские бои, противник сам завяз "по самую шею". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-31T06:30
2025-01-31T06:30
новости
россия
донбасс
часов яр
геннадий алехин
дзержинск (торецк)
город
бои
вс рф
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Прорыв за Оскол открывает перед ВС РФ целый ряд возможностей. Теперь есть возможность обойти Купянск с севера, также открылась дорога на Великий Бурлук по двум направлениям (Волчанск — Великий Бурлук и Двуречная — Великий Бурлук), сообщил эксперт.Тем временем в Донбассе продолжаются упорные бои в районе Часова Яра и Дзержинска (Торецк), добавил полковник запаса.Но командование ВСУ, как обычно, само себя загнало в ловушку. Пытаясь втянуть штурмовые подразделения в городские бои, противник завяз "по самую шею" и выбраться уже не может, констатировал эксперт.Город продолжает затягивать формирования ВСУ "словно в бездонную трясину". И это притом, что штурмовики отбивают дом за домом, улицу за улицей, микрорайон за микрорайоном, указал он."Уже поступает информация от разных источников, что оборона врага в Часовом Яре рухнула: украинские солдаты оставляют позиции, не ожидая приказа своего командования на отход", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
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часов яр
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новости, россия, донбасс, часов яр, геннадий алехин, дзержинск (торецк), город, бои, вс рф, сво, плацдарм, детали, наступление, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Часов Яр, Геннадий Алехин, Дзержинск (Торецк), город, бои, ВС РФ, СВО, плацдарм, детали, наступление, Спецоперация

В Часовом Яре рухнула оборона ВСУ: Алехин рассказал, как город затягивает ВСУ "в бездонную трясину"

06:30 31.01.2025
 
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Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В Донбассе продолжаются упорные бои в районе Часова Яра и Дзержинска (Торецк). Пытаясь втянуть штурмовые подразделения российской армии в городские бои, противник сам завяз "по самую шею". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Прорыв за Оскол открывает перед ВС РФ целый ряд возможностей. Теперь есть возможность обойти Купянск с севера, также открылась дорога на Великий Бурлук по двум направлениям (Волчанск — Великий Бурлук и Двуречная — Великий Бурлук), сообщил эксперт.
Тем временем в Донбассе продолжаются упорные бои в районе Часова Яра и Дзержинска (Торецк), добавил полковник запаса.
"Эти города с мощными узлами обороны сейчас для украинской аудитории примерно тоже самое, чем когда-то был Артемовск (Бахмут) и Авдеевка — неприступная крепость, которая должна была сдержать российские удары, а затем стать плацдармом для нового рывка на восток", — подчеркнул Алехин.
Но командование ВСУ, как обычно, само себя загнало в ловушку. Пытаясь втянуть штурмовые подразделения в городские бои, противник завяз "по самую шею" и выбраться уже не может, констатировал эксперт.
Город продолжает затягивать формирования ВСУ "словно в бездонную трясину". И это притом, что штурмовики отбивают дом за домом, улицу за улицей, микрорайон за микрорайоном, указал он.
"Уже поступает информация от разных источников, что оборона врага в Часовом Яре рухнула: украинские солдаты оставляют позиции, не ожидая приказа своего командования на отход", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияДонбассЧасов ЯрГеннадий АлехинДзержинск (Торецк)городбоиВС РФСВОплацдармдеталинаступлениеСпецоперация
 
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