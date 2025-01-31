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Виталий Ганчев: кто он

Виталий Ганчев: кто он - 31.01.2025 Украина.ру

Виталий Ганчев: кто он

Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области

2025-01-31T19:50

2025-01-31T19:50

2025-01-31T19:50

биография

харьковская область

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Виталий Константинович родился 24 мая 1975 год в Харькове.В 1990 году окончил школу № 31, а в 2008 году — Киевский национальный университет внутренних дел.Служил в Министерстве внутренних дел Украины, в 2011 году работал в Управлении по гражданству, иммиграции и регистрации физических лиц, а в 2013 был назначен заместителем начальника РОВД Дергачевского района Харьковской области.Дослужился до звания подполковника милиции Украины.В 2014 году выразил свою пророссийскую позицию, переехал в Луганск. Там служил начальником отделения экономической безопасности Жовтневого районного управления внутренних дел МВД ЛНР. Получил звание подполковника полиции Луганской Народной Республики.Во время специальной военной операции России на Украине стал временным главой российской Военно-гражданской администрации Харьковской области. В июне того же года был избран главой ВГА в Купянске.

харьковская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, харьковская область