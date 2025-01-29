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Главное за ночь 29 января

Главное за ночь 29 января - 29.01.2025 Украина.ру

Главное за ночь 29 января

ПВО за ночь перехватила и уничтожила 104 украинских беспилотника над российскими регионами: 47 – над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 – над Смоленской,... Украина.ру, 29.01.2025

2025-01-29T08:11

2025-01-29T08:11

2025-01-29T08:11

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ПВО за ночь перехватила и уничтожила 104 украинских беспилотника над российскими регионами: 47 – над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 – над Смоленской, семь – над Тверской, четыре – над Белгородской, по три – над Нижегородской и Калужской, по одному – над Ростовской и Ленинградской областями, сообщает Минобороны РФ.Смоленская АЭС сообщила, что работает в штатном режиме на фоне атаки БПЛА на регион. Отмечается, что на АЭС в работе два энергоблока, третий - на плановом ремонте с 13 января.Один человек ранен в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор.ВСУ отказываются от атак в Волчанске, ссылаясь на нехватку личного состава, сообщил Андрей Марочко.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" ведет ожесточенные бои в окрестностях Свердликово, сообщают о продвижении в лесополосах на запад от Плехово;- на юге Покровского (Красноармейского) направления ВС России продолжают продвижение на запад, наступая в районах н.п. Петропавловка, Славянка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Надеждинка. Юго-западнее Покровска сообщают о тяжелых боях у Удачного. ВСУ постоянно вводят в бой новые резервы;- в Харьковской области Минобороны России сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождён н.п. Двуречная Харьковской области, находящийся на правом берегу р. Оскол севернее Купянска. Наши войска закрепились уже на двух плацдармах западнее этой реки.Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать полный запрет импорта сжиженного природного газа из России, пишет Politico.О российском газе - в материале "РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, харьковская область, андрей марочко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ес