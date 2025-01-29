Главное за ночь 29 января - 29.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 29 января
Главное за ночь 29 января - 29.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 29 января
ПВО за ночь перехватила и уничтожила 104 украинских беспилотника над российскими регионами: 47 – над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 – над Смоленской,... Украина.ру, 29.01.2025
2025-01-29T08:11
2025-01-29T08:11
новости
россия
курская область
харьковская область
андрей марочко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
ес
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ПВО за ночь перехватила и уничтожила 104 украинских беспилотника над российскими регионами: 47 – над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 – над Смоленской, семь – над Тверской, четыре – над Белгородской, по три – над Нижегородской и Калужской, по одному – над Ростовской и Ленинградской областями, сообщает Минобороны РФ.Смоленская АЭС сообщила, что работает в штатном режиме на фоне атаки БПЛА на регион. Отмечается, что на АЭС в работе два энергоблока, третий - на плановом ремонте с 13 января.Один человек ранен в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор.ВСУ отказываются от атак в Волчанске, ссылаясь на нехватку личного состава, сообщил Андрей Марочко.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" ведет ожесточенные бои в окрестностях Свердликово, сообщают о продвижении в лесополосах на запад от Плехово;- на юге Покровского (Красноармейского) направления ВС России продолжают продвижение на запад, наступая в районах н.п. Петропавловка, Славянка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Надеждинка. Юго-западнее Покровска сообщают о тяжелых боях у Удачного. ВСУ постоянно вводят в бой новые резервы;- в Харьковской области Минобороны России сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождён н.п. Двуречная Харьковской области, находящийся на правом берегу р. Оскол севернее Купянска. Наши войска закрепились уже на двух плацдармах западнее этой реки.Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать полный запрет импорта сжиженного природного газа из России, пишет Politico.О российском газе - в материале "РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей на сайте Украина.ру.
россия
курская область
харьковская область
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60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, харьковская область, андрей марочко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ес
Новости, Россия, Курская область, Харьковская область, Андрей Марочко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ЕС

Главное за ночь 29 января

08:11 29.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ПВО за ночь перехватила и уничтожила 104 украинских беспилотника над российскими регионами: 47 – над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 – над Смоленской, семь – над Тверской, четыре – над Белгородской, по три – над Нижегородской и Калужской, по одному – над Ростовской и Ленинградской областями, сообщает Минобороны РФ.
Смоленская АЭС сообщила, что работает в штатном режиме на фоне атаки БПЛА на регион. Отмечается, что на АЭС в работе два энергоблока, третий - на плановом ремонте с 13 января.
Один человек ранен в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор.
ВСУ отказываются от атак в Волчанске, ссылаясь на нехватку личного состава, сообщил Андрей Марочко.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" ведет ожесточенные бои в окрестностях Свердликово, сообщают о продвижении в лесополосах на запад от Плехово;
- на юге Покровского (Красноармейского) направления ВС России продолжают продвижение на запад, наступая в районах н.п. Петропавловка, Славянка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Надеждинка. Юго-западнее Покровска сообщают о тяжелых боях у Удачного. ВСУ постоянно вводят в бой новые резервы;
- в Харьковской области Минобороны России сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождён н.п. Двуречная Харьковской области, находящийся на правом берегу р. Оскол севернее Купянска. Наши войска закрепились уже на двух плацдармах западнее этой реки.
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать полный запрет импорта сжиженного природного газа из России, пишет Politico.
О российском газе - в материале "РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьХарьковская областьАндрей МарочкоДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЕС
 
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Заголовок открываемого материала
08:11Главное за ночь 29 января
08:01Миф о "бое под Крутами"
07:35Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца
07:20"Кейфеб" Трампа и замерший в ожидании мир. Действительно ли китайский ИИ сломал американский рынок
07:00Алексей Кочетков: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу
06:50Крысиные бега "Слуг народа" и голодные игры "соросят". Чем занимается украинская элита
06:40Обреченные на союз. Китай и Россия в Арктике в условиях противостояния с Западом
06:30Экономика Украины и война: бангладешцы в Закарпатье, лживая статистика и жизнь без денег от USAID*
06:20Гарнизон Андреевки обречен: полковник запаса о продвижении ВС РФ после взятия Великой Новоселки
06:10Противник побросал богатые трофеи: Алехин рассказал, как бойцы ВС РФ освобождали Великую Новоселку
06:00Европейский перекрёсток. "Словакия – це Європа", майданы по-сербски, по-грузински и по-румынски
05:45Выход в Днепропетровскую область и движение на Покровск: Кнутов о важном значении Великой Новоселки
05:30Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной
05:15"Украина всё равно не жилец": Ищенко объяснил, почему Западу выгоден любой финал украинского кризиса
05:00Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ
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04:30"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина
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04:00Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис
03:45Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова
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