https://ukraina.ru/20250128/1060624638.html

"РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей

"РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей - 28.01.2025 Украина.ру

"РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей

Россия заинтересована в продолжении поставок российского газа в Европу. Об этом заявил 28 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-01-28T13:55

2025-01-28T13:55

2025-01-28T13:56

новости

россия

дмитрий песков

венгрия

европа

ес

мид

петер сийярто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg

"Если есть покупатели, разумеется, это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции... Мы заинтересованы в том, чтобы продавать наши товары, тем более они не просто конкурентоспособны по сравнению с американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодны европейским покупателям", - сказал Песков.Он отметил, что Москва знает о том, что Венгрия выдвигала определенные условия для продления санкций против РоссииГлавы МИД стран Евросоюза накануне согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода. Будапешт дал свое согласие, получив от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, включая обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из России идет в страны ЕС, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Также, добавил он, Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о возобновлении транзита газа из России в Европу.Подробности в публикации Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России

россия

венгрия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дмитрий песков, венгрия, европа, ес, мид, петер сийярто