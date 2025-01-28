"РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей
13:55 28.01.2025 (обновлено: 13:56 28.01.2025)
Россия заинтересована в продолжении поставок российского газа в Европу. Об этом заявил 28 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Если есть покупатели, разумеется, это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции... Мы заинтересованы в том, чтобы продавать наши товары, тем более они не просто конкурентоспособны по сравнению с американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодны европейским покупателям", - сказал Песков.
"Эти условия имели отношение к позиции киевского режима. По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заявления, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию", - отметил Песков.
Главы МИД стран Евросоюза накануне согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода. Будапешт дал свое согласие, получив от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, включая обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из России идет в страны ЕС, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Также, добавил он, Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о возобновлении транзита газа из России в Европу.
Подробности в публикации Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России