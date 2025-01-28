"РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей - 28.01.2025 Украина.ру
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"РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей
"РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей - 28.01.2025 Украина.ру
"РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей
Россия заинтересована в продолжении поставок российского газа в Европу. Об этом заявил 28 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-01-28T13:55
2025-01-28T13:56
новости
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дмитрий песков
венгрия
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"Если есть покупатели, разумеется, это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции... Мы заинтересованы в том, чтобы продавать наши товары, тем более они не просто конкурентоспособны по сравнению с американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодны европейским покупателям", - сказал Песков.Он отметил, что Москва знает о том, что Венгрия выдвигала определенные условия для продления санкций против РоссииГлавы МИД стран Евросоюза накануне согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода. Будапешт дал свое согласие, получив от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, включая обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из России идет в страны ЕС, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Также, добавил он, Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о возобновлении транзита газа из России в Европу.Подробности в публикации Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России
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новости, россия, дмитрий песков, венгрия, европа, ес, мид, петер сийярто
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Венгрия, Европа, ЕС, МИД, Петер Сийярто

"РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей

13:55 28.01.2025 (обновлено: 13:56 28.01.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия заинтересована в продолжении поставок российского газа в Европу. Об этом заявил 28 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Если есть покупатели, разумеется, это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции... Мы заинтересованы в том, чтобы продавать наши товары, тем более они не просто конкурентоспособны по сравнению с американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодны европейским покупателям", - сказал Песков.
Он отметил, что Москва знает о том, что Венгрия выдвигала определенные условия для продления санкций против России
"Эти условия имели отношение к позиции киевского режима. По всей видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заявления, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию", - отметил Песков.
Главы МИД стран Евросоюза накануне согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода. Будапешт дал свое согласие, получив от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности, включая обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из России идет в страны ЕС, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Также, добавил он, Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о возобновлении транзита газа из России в Европу.
Подробности в публикации Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России
 
НовостиРоссияДмитрий ПесковВенгрияЕвропаЕСМИДПетер Сийярто
 
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