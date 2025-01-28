Зеленский пошел атакой на мэров. Чем его так испугали украинские градоначальники - 28.01.2025 Украина.ру
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Зеленский пошел атакой на мэров. Чем его так испугали украинские градоначальники
Зеленский пошел атакой на мэров. Чем его так испугали украинские градоначальники - 28.01.2025 Украина.ру
Зеленский пошел атакой на мэров. Чем его так испугали украинские градоначальники
Местные власти на Украине пожаловались Владимиру Зеленскому на политическое преследование, которому якобы подвергаются руководители населенных пунктов по всей стране. Может оказаться так, что жалоба эта отправлена совсем не по адресу – засевший в Киеве режим сам кровно заинтересован в выстраивании своей вертикали с самого низа
2025-01-28T13:26
2025-01-28T13:28
эксклюзив
украина
владимир зеленский
виталий кличко
ирпень
мэр
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Децентрализация и ее плодыЧтобы понимать контекст происходящего, необходимо вернуться в 2015 год, когда после победы Майдана на Украине под диктовку Запада стартовал ряд реформ.Одна из них была посвящена так называемой децентрализации – предоставления больших полномочий выборным органам местного самоуправления. Итогом этих изменений стало создание объединенных территориальных общин (громад по-украински), которые формировались из нескольких рядом расположенных сёл и населенных пунктов.Этим общинам предоставили больше свободы в плане распоряжения деньгами, собранными налогами и т.д., что должно было, по замыслу реформаторов, повысить самостоятельность и самоокупаемость этих формирований. Реформа имела половинчатый характер и во многом привела к тому, что эти общины и отдельные города вступили в клинч с центральными властями и занялись перетягиванием бюджетного каната.Для отстаивания своих позиций руководители крупнейших городов и общин объединились в своего рода профсоюз – Ассоциацию городов Украины, общественную некоммерческую организацию, которую все последние годы возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.Именно эта ассоциация и подала жалобу на имя Зеленского, заявив о кознях против местного самоуправления по всей стране.Случай МаркушинаВ документе указывается, что давление на органы местного самоуправления на Украине продолжает усиливаться."Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году", - сказано в обращении.Далее ассоциация кратко привела несколько случаев, которые якобы иллюстрируют этот тезис.Один из них – арест мэра Ирпеня (Киевская область) Александра Маркушина. Летом 2022 года он на почти неделю выехал с Украины в Италию. Поездка была оформлена как служебная, а целью значился сбор помощи для ВСУ.Как выяснили правоохранительные органы, градоначальник ездил в Европу повидать своего 2-летнего сына. Мать ребенка умерла через месяц после родов, а после начала боевых действий в стране Маркушин вывез сына за границу.Сам мэр выдвинутые обвинения отвергает. По его словам, он согласовал ту свою поездку с областной администрацией и действительно уезжал увидеться с сыном, однако знал, что вернется с помощью, поэтому все оформил официально. Маркушин утверждает, что привез из командировки два беспилотника, которые передал армии.В своем слове на суде, который состоялся 24 января, он обратил внимание, что дело против него активизировалось после того, как им занялось Государственное бюро расследований (ГБР) Украины."Областная полиция рассматривала это дело два месяца и ничего не нашла, а ГБР "нарисовали" подозрение за два дня. Считаю, что дело против меня заполитизировано и заказано моими оппонентами", - рассказал Маркушин.Он считает, что его преследуют по команде его конкурента, бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка.Такая спешка, добавил он, связана с тем, что на 30 января была назначена сессия горсовета, на которой Карплюку должны были окончательно отказать в строительстве и легализации его бизнес-объектов."Теперь все застройщики могут занести несколько сотен тысяч долларов за то, чтобы посадить городского голову, например, Киева, Львова, Днепра, Бучи... за его спиной захватить власть в городе и принимать незаконные решения, которые мэр мешал принимать?" – задался вопросом Маркушин.Решением суда ближайшие два месяца мэр Ирпеня проведет в СИЗО с возможностью выйти под залог в 30 млн гривен. Во вторник, 28 января, стало известно, что суд также принял решение отстранить его на это время от должности градоначальника.Угроза для ЗеленскогоИстория Маркушина приведена здесь так подробно для того, чтобы на этом примере увидеть нынешние болевые точки Украины и то, как с высокой долей вероятности будут развиваться события дальше.После отстранения от должности (что вполне логично, учитывая отправку мэра в следственный изолятор), он заявил, что атака на него лично переросла в атаку на все украинское самоуправление."Это уже не просто личная атака на меня - это репрессия [против] местного самоуправления, которая открыто и бесстыдно набирает обороты прямо на наших глазах", - сказал он в своем видеообращении, размещенном в интернете.Эпизод с Маркушиным демонстрирует усиление противостояния региональных князьков с центральными властями, отношения между которыми и так были не сахар. Причем сугубо местные разборки между чиновниками, бизнесом и силовиками становятся все более обременительными для режима, который активно втягивается в эти процессы.Немаловажный факт, что Ассоциацию городов Украины возглавляет киевский мэр Кличко, который давно на ножах с Банковой и использует эту площадку для наскоков на Зеленского и консолидацию части региональных элит вокруг себя.Учитывая, что в случае завершения в обозримом будущем российско-украинского конфликта власти страны будут вынуждены объявлять выборы, выгодоприобретателем от этих баталий вокруг местного самоуправления становится Кличко и стоящим за ним силы.Еще один немаловажный момент – то, с каких позиций ведет свою защиту тот же отстраненный мэр Ирпеня. Один из главных его доводов заключается в том, что он "не сдал" свой город российской армии весной 2022-го. То есть его, "боевого мэра", сейчас прессуют и отправляют за решетку тыловые крысы и коррупционеры, которым он объявил смертный бой. Такая риторика, надо признать, в некоторой степени оказалась рабочей. Под его постами в соцсетях много комментариев как от местных, так и жителей других регионов, которые поддерживают его и требуют от Зеленского разобраться в ситуации.Нюанс в том, что разбираться с этим Зеленскому как раз-таки не очень выгодно, так как выживаемость его режима напрямую зависит от зачистки конкурентного поля, где с усилением разговоров о выборах появляются все новые угрозы.При этом купировать эти проблемы режиму будет все труднее, так как "патриотическая" повестка будет актуальна и после завершения боевых действий, когда по всей Украине расползутся такие вот "боевые мэры" и ментально близкие к ним непосредственные участники войны в качестве силовой базы.Поэтому Зеленский сейчас оказался в непростой ситуации, когда ему нужно гасить потенциальные оппозиционные очаги на уровне местного самоуправления и при этом не привести к обратному эффекту, невольно накачивая рейтинг таких мэров с риском дальнейшей потери управляемости страны.Об оживившейся в последнее время политической жизни на Украине - в материале издания Украина.ру Прогрев мирного пирога или Что общего и чем различаются Зеленский и троллейбус.
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Павел Котов
Павел Котов
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96
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Украина.ру
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, виталий кличко, ирпень, мэр
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Ирпень, мэр

Зеленский пошел атакой на мэров. Чем его так испугали украинские градоначальники

13:26 28.01.2025 (обновлено: 13:28 28.01.2025)
 
Зеленский предупреждает
Зеленский предупреждает
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Местные власти на Украине пожаловались Владимиру Зеленскому на политическое преследование, которому якобы подвергаются руководители населенных пунктов по всей стране. Может оказаться так, что жалоба эта отправлена совсем не по адресу – засевший в Киеве режим сам кровно заинтересован в выстраивании своей вертикали с самого низа
Децентрализация и ее плоды
Чтобы понимать контекст происходящего, необходимо вернуться в 2015 год, когда после победы Майдана на Украине под диктовку Запада стартовал ряд реформ.
Одна из них была посвящена так называемой децентрализации – предоставления больших полномочий выборным органам местного самоуправления. Итогом этих изменений стало создание объединенных территориальных общин (громад по-украински), которые формировались из нескольких рядом расположенных сёл и населенных пунктов.
Этим общинам предоставили больше свободы в плане распоряжения деньгами, собранными налогами и т.д., что должно было, по замыслу реформаторов, повысить самостоятельность и самоокупаемость этих формирований. Реформа имела половинчатый характер и во многом привела к тому, что эти общины и отдельные города вступили в клинч с центральными властями и занялись перетягиванием бюджетного каната.
Для отстаивания своих позиций руководители крупнейших городов и общин объединились в своего рода профсоюз – Ассоциацию городов Украины, общественную некоммерческую организацию, которую все последние годы возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.
Именно эта ассоциация и подала жалобу на имя Зеленского, заявив о кознях против местного самоуправления по всей стране.
Случай Маркушина
В документе указывается, что давление на органы местного самоуправления на Украине продолжает усиливаться.
"Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году", - сказано в обращении.
Далее ассоциация кратко привела несколько случаев, которые якобы иллюстрируют этот тезис.
Один из них – арест мэра Ирпеня (Киевская область) Александра Маркушина. Летом 2022 года он на почти неделю выехал с Украины в Италию. Поездка была оформлена как служебная, а целью значился сбор помощи для ВСУ.
Вчера, 16:04
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Как выяснили правоохранительные органы, градоначальник ездил в Европу повидать своего 2-летнего сына. Мать ребенка умерла через месяц после родов, а после начала боевых действий в стране Маркушин вывез сына за границу.
Сам мэр выдвинутые обвинения отвергает. По его словам, он согласовал ту свою поездку с областной администрацией и действительно уезжал увидеться с сыном, однако знал, что вернется с помощью, поэтому все оформил официально. Маркушин утверждает, что привез из командировки два беспилотника, которые передал армии.
В своем слове на суде, который состоялся 24 января, он обратил внимание, что дело против него активизировалось после того, как им занялось Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
"Областная полиция рассматривала это дело два месяца и ничего не нашла, а ГБР "нарисовали" подозрение за два дня. Считаю, что дело против меня заполитизировано и заказано моими оппонентами", - рассказал Маркушин.
Он считает, что его преследуют по команде его конкурента, бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка.
"Вчера (24 января – ред.) мы увидели первый в Украине прецедент, как по команде сверху прямо во время заседания, судье дается указание вынести незаконное решение по купленному делу и устранить действующего мэра в пользу заказчика. И дрожащими руками судья Печерского суда Гречаная Светлана Ивановна покорно выполнила это преступление на ваших глазах", - написал обвиняемый у себя в соцсетях.
Такая спешка, добавил он, связана с тем, что на 30 января была назначена сессия горсовета, на которой Карплюку должны были окончательно отказать в строительстве и легализации его бизнес-объектов.
"Теперь все застройщики могут занести несколько сотен тысяч долларов за то, чтобы посадить городского голову, например, Киева, Львова, Днепра, Бучи... за его спиной захватить власть в городе и принимать незаконные решения, которые мэр мешал принимать?" – задался вопросом Маркушин.
Решением суда ближайшие два месяца мэр Ирпеня проведет в СИЗО с возможностью выйти под залог в 30 млн гривен. Во вторник, 28 января, стало известно, что суд также принял решение отстранить его на это время от должности градоначальника.
Угроза для Зеленского
История Маркушина приведена здесь так подробно для того, чтобы на этом примере увидеть нынешние болевые точки Украины и то, как с высокой долей вероятности будут развиваться события дальше.
После отстранения от должности (что вполне логично, учитывая отправку мэра в следственный изолятор), он заявил, что атака на него лично переросла в атаку на все украинское самоуправление.
"Это уже не просто личная атака на меня - это репрессия [против] местного самоуправления, которая открыто и бесстыдно набирает обороты прямо на наших глазах", - сказал он в своем видеообращении, размещенном в интернете.
Эпизод с Маркушиным демонстрирует усиление противостояния региональных князьков с центральными властями, отношения между которыми и так были не сахар. Причем сугубо местные разборки между чиновниками, бизнесом и силовиками становятся все более обременительными для режима, который активно втягивается в эти процессы.
Немаловажный факт, что Ассоциацию городов Украины возглавляет киевский мэр Кличко, который давно на ножах с Банковой и использует эту площадку для наскоков на Зеленского и консолидацию части региональных элит вокруг себя.
Учитывая, что в случае завершения в обозримом будущем российско-украинского конфликта власти страны будут вынуждены объявлять выборы, выгодоприобретателем от этих баталий вокруг местного самоуправления становится Кличко и стоящим за ним силы.
Еще один немаловажный момент – то, с каких позиций ведет свою защиту тот же отстраненный мэр Ирпеня. Один из главных его доводов заключается в том, что он "не сдал" свой город российской армии весной 2022-го. То есть его, "боевого мэра", сейчас прессуют и отправляют за решетку тыловые крысы и коррупционеры, которым он объявил смертный бой.
Такая риторика, надо признать, в некоторой степени оказалась рабочей. Под его постами в соцсетях много комментариев как от местных, так и жителей других регионов, которые поддерживают его и требуют от Зеленского разобраться в ситуации.
Нюанс в том, что разбираться с этим Зеленскому как раз-таки не очень выгодно, так как выживаемость его режима напрямую зависит от зачистки конкурентного поля, где с усилением разговоров о выборах появляются все новые угрозы.
При этом купировать эти проблемы режиму будет все труднее, так как "патриотическая" повестка будет актуальна и после завершения боевых действий, когда по всей Украине расползутся такие вот "боевые мэры" и ментально близкие к ним непосредственные участники войны в качестве силовой базы.
Поэтому Зеленский сейчас оказался в непростой ситуации, когда ему нужно гасить потенциальные оппозиционные очаги на уровне местного самоуправления и при этом не привести к обратному эффекту, невольно накачивая рейтинг таких мэров с риском дальнейшей потери управляемости страны.
Об оживившейся в последнее время политической жизни на Украине - в материале издания Украина.ру Прогрев мирного пирога или Что общего и чем различаются Зеленский и троллейбус.
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийВиталий КличкоИрпеньмэр
 
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