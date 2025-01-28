https://ukraina.ru/20250128/1060613231.html

Болезненная потеря, провалы ВСУ, беспорядочная мобилизация. Главное на Украине на утро 28 января

Болезненная потеря, провалы ВСУ, беспорядочная мобилизация. Главное на Украине на утро 28 января - 28.01.2025 Украина.ру

Болезненная потеря, провалы ВСУ, беспорядочная мобилизация. Главное на Украине на утро 28 января

Освобождение Великой Новоселки стало болезненной потерей для ВСУ. Российские военные уничтожают противника и технику. На Украине пытаются мобилизовать всех подряд: военкомы "поймали" священнослужителя, главу производства критически важного предприятия, инвалида

2025-01-28T09:00

2025-01-28T09:00

2025-01-28T09:14

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Освобождение Великой Новоселки в ДНР стало болезненной военной и информационной потерей для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в интервью телеканалу "Россия 24".Советник главы подчеркнул, что Великая Новоселка была логистическим центром обороны ВСУ, через который снабжались группировки войск Селидова и Курахова.Он также отметил, что освобождение Великой Новоселки – это важный оперативно-тактический успех Вооруженных сил России."Сама по себе операция является уникальной... Противник массово применял БПЛА, то есть это FPV-дроны, это организация разведки с помощью БПЛА и космическая разведка, опять-таки, которую предоставлял вооруженным формированиям Украины блок НАТО", - сказал он.Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР.Другие провалы ВСУВ ночь на вторник в Киеве объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал также звучит в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях Украины.Тревога объявлена и в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР.Украинские СМИ информируют о взрывах в Кривом Роге, Сумах, Чернигове, а также о сериях взрывов в Харькове и Одессе.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские военные нанесли удар по аэродрому в Одессе на юге Украины, где находятся склады и производится сбор беспилотников."Одесса: давно туда не прилетало. Аэродром Школьный… Частично доставка из морского порта идет туда. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром тоже хорошо работает", - сообщил Лебедев.Также он рассказал об ударе по месту дислокации ВСУ в Первомайске в Николаевской области.По его данным, с места сообщают, что после взрыва, по городу "мечутся скорые".После взрывов в Умани Черкасской области был поврежден инфраструктурный объект, написали местные СМИ.Мэр Умани Ирина Плетнева в соцсетях указала, что специалисты на данный момент работают над восстановлением электричества, а также тепло- и водоснабжения в городе.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о других успехах ВС РФ. Так, ВКС России уничтожили живую силу и технику противника в самом Купянске, тем самым не допустив ротации украинских военнослужащих в районе населенного пункта Кучеровка на Купянском участке фронта, сообщил он РИА Новости."В населенном пункте Купянск выявлено место сосредоточения украинских боевиков, которые вели подготовительные мероприятия по выдвижению на ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.,) для проведения ротационных мероприятий в районе Кучеровки. Координаты скопления вооруженных формирований Украины были оперативно переданы вышестоящему командованию, после чего ВКС России нанесли удар", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.Эксперт уточнил, что в результате удара были уничтожены около 30 человек личного состава противника, бронетранспортер и три единицы автомобильной техники.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские регионы. Так, за минувшие сутки они 27 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 108 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Поступили сведения о ранении четырех мирных жителей.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что за минувшую неделю при обстрелах ВСУ было ранено 95 мирных жителей РФ, тринадцать человек погибли.Наибольшее число пострадавших пришлось на Горловку (ДНР) и Херсонскую область. Для обстрелов российских регионов применялись артиллерия, РСЗО, FPV-дроны и дальнобойные беспилотники. Повреждены жилые дома, больницы, учебные заведения, объекты энергетической инфраструктуры, отметил посол.Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1879 боеприпасов. Мирошник напомнил, что подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений - западного производства.По данным посла, Белгородская область остается одним из наиболее обстреливаемых ВСУ регионов.Беспорядочная мобилизацияИз-за проблем с бойцами ВСУ, украинские военкомы пытаются мобилизовать всех подряд. Так, издание "Страна.ua" написало, что сотрудники военкомата задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и удерживают его без допуска адвоката.Священнослужителя "поймали" прямо в рясе и отправили проходить военно-врачебную комиссию, после повезли в воинскую часть в Днепропетровске.В начале октября Союз православных журналистов сообщал, что сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника УПЦ Иоанна Полищука.Выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук отмечал, что военкоматы получили указание ловить всех священников УПЦ и отправлять их на фронт без должного оформления. По его словам, Владимир Зеленский ведет системную работу против священников УПЦ, отправляя их на фронт, он пытается избавиться от будущей поддержки оппозиционных сил.Также, по данным издания "Экономическая правда" со ссылкой на источник, военкомат в Киеве удерживает и пытается мобилизовать руководителя производства компании "Око камера", производящей тепловизоры для беспилотников, которая имеет статус критически важного предприятия для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения."Печерский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки незаконно удерживает и пытается мобилизовать руководителя производства компании "Око камера", производящей тепловизоры для дронов... "Око камера" имеет статус критически важного предприятия для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения", - сообщает издание.Как отмечается, в компании сообщили, что их сотрудник пришел в ТЦК, чтобы обновить свои данные и стать на воинский учет для дальнейшего прохождения процедуры бронирования, но во время постановки на учет сотрудники ТЦК решили его мобилизовать.В компании добавили, что это уже второй подобный случай за последние две недели. По словам представителей компании, речь идет о сотруднике, занимающем должность, без которой предприятие не сможет реализовать заказы на 2025 год.Кроме прочего, бойца ВСУ, сбежавшего из лагеря НАТО в Великобритании, на Украине мобилизовали несмотря на то, что при призыве на военную службу он был комиссован по состоянию здоровья из-за 75% ожогов тела, полученных на пожаре, об этом сам бывший украинский военнослужащий по имени Валерий Федорович С. рассказал РИА Новости."В конце октября в 20-х числах шел на работу. Сотрудники ТЦК и полиция остановили на остановке, начали документы спрашивать. По предлогом, что после обновления данных поедешь, сказали. Дальше за полдня состряпали медицинскую комиссию и военный билет и я попал в распределительный военный центр, где распределяют по частям военным. Повезли в бригаду под Ровно. В Ровно приехали под утро, часов в пять, наверное... Врач осмотрел, оказалось, что я негоден, вернули в распредцентр. На следующий день утром поехали в другую часть в Десне под Киевом, там медкомиссия сказала, что все нормально, поеду служить. Пробыл там полторы недели. Не знаю по какому отбору я поехал с группой в Британию на обучение", - рассказал Валерий.При этом, по его словам, многочисленные ожоги тела и части внутренних органов он получил в детстве на пожаре и при призыве в вооруженные силы Украины на срочную службу медкомиссия признала его негодным для службы."По состоянию здоровья (комиссовали). В детстве получил большую степень ожогов, буквально на центральной легочной трахее. При нагрузке задыхаюсь. При тяжелых работах - невозможно отдышаться. До рвотного рефлекса. Вообще ожог тела 75%, из них 55% ожоги третьей степени, тяжелые", - пояснил он.При всем это недавно главком ВСУ Александр Сырский признал, что всеобщая мобилизация на Украине не дает ВСУ необходимого числа людей для пополнения подразделений. В свою очередь подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис указал, что перестановки в ВСУ никак не влияют на конфликт, Украина продолжает проигрывать.Также он задался вопросом, имели ли какое-либо значение для хода конфликта крупные поставки Киеву западной техники.Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале "Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, ровно, киев, украина, илья лебедев, игорь кимаковский, андрей марочко, вооруженные силы украины, нато, удары