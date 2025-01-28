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Скотт Риттер спрогнозировал, кто победит в войне между Трампом и наркокартелями

Скотт Риттер спрогнозировал, кто победит в войне между Трампом и наркокартелями - 28.01.2025 Украина.ру

Скотт Риттер спрогнозировал, кто победит в войне между Трампом и наркокартелями

Американская армия выполнит приказ и сможет победить наркокартели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер

2025-01-28T04:44

2025-01-28T04:44

2025-01-28T04:44

новости

сша

скотт риттер

дональд трамп

наркогруппировки

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Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерениях применить армию для подавления преступных группировок, связанных с наркоторговлей.Американская армия — это инструмент чужой воли и не ей решать, кого ей атаковать, отметил Риттер. И получив задание разобраться с мексиканскими наркокартелями, американские военные добьются своего огневой мощью и маневрами, подчеркнул он."Неважно, какой будет эта война, полномасштабной или региональной. Когда пуля попадает в человека — ей все равно, где, с кем и ради чего это случилось. Битва будет очень суровой. И, что касается войн, одно можно сказать определенно: они никогда не развиваются строго по нашему замыслу", - заявил эксперт. По его словам, противник армии США должен быть уничтожен, будь то мексиканский наркокартель или еще какая проблема в любой другой точке земного шара.О том, как в США видят урегулирование российско-украинского конфликта - в интервью Скотта Риттера изданию Украина.ру Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США.

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новости, сша, скотт риттер, дональд трамп, наркогруппировки