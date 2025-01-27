Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России - 27.01.2025 Украина.ру
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Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России
Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России - 27.01.2025 Украина.ру
Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России
Находящийся за населенным пунктом Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) укрепрайон ВСУ "сделан по всем правилам фортификации". Об этом 27 января агентству РИА Новости сообщил командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ с позывным "Фарик"
2025-01-27T12:31
2025-01-27T12:31
новости
курахово
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вс рф
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Он рассказал, что все окопы и траншеи ВСУ обиты деревом. По линии траншее сооружены хорошо защищенные ДОТы, каркасы которых состоят из бетонных плит. Вероятнее всего, предложили в РИА Новостях, противотанковые ракетные комплексы украинские военные держат подальше от первой линии обороны.Минобороны России сообщило об освобождении Курахово 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Курахово — самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Город был важным логистическим узлом для украинских военных. Другие новости: Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины
курахово
донецкая народная республика
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курахово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России

12:31 27.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Находящийся за населенным пунктом Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) укрепрайон ВСУ "сделан по всем правилам фортификации". Об этом 27 января агентству РИА Новости сообщил командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ с позывным "Фарик"
Он рассказал, что все окопы и траншеи ВСУ обиты деревом. По линии траншее сооружены хорошо защищенные ДОТы, каркасы которых состоят из бетонных плит.

"В одном ДОТе на участке 100-150 метров в основном 3-4 человека у них сидят, бывает до восьми. Вооружены автоматом, плюс бывает зачастую пулемет", — уточнил собеседник издания, добавив, что более тяжелого вооружения у противника на данном направлении не выявлено.

Вероятнее всего, предложили в РИА Новостях, противотанковые ракетные комплексы украинские военные держат подальше от первой линии обороны.
Минобороны России сообщило об освобождении Курахово 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Курахово — самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Город был важным логистическим узлом для украинских военных.
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