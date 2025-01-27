Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Находящийся за населенным пунктом Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) укрепрайон ВСУ "сделан по всем правилам фортификации". Об этом 27 января агентству РИА Новости сообщил командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ с позывным "Фарик"
Он рассказал, что все окопы и траншеи ВСУ обиты деревом. По линии траншее сооружены хорошо защищенные ДОТы, каркасы которых состоят из бетонных плит.
"В одном ДОТе на участке 100-150 метров в основном 3-4 человека у них сидят, бывает до восьми. Вооружены автоматом, плюс бывает зачастую пулемет", — уточнил собеседник издания, добавив, что более тяжелого вооружения у противника на данном направлении не выявлено.
Вероятнее всего, предложили в РИА Новостях, противотанковые ракетные комплексы украинские военные держат подальше от первой линии обороны.
Минобороны России сообщило об освобождении Курахово 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Курахово — самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Город был важным логистическим узлом для украинских военных.