https://ukraina.ru/20250127/1060593089.html

Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России

Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России - 27.01.2025 Украина.ру

Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России

Находящийся за населенным пунктом Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) укрепрайон ВСУ "сделан по всем правилам фортификации". Об этом 27 января агентству РИА Новости сообщил командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ с позывным "Фарик"

2025-01-27T12:31

2025-01-27T12:31

2025-01-27T12:31

новости

курахово

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057733803_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_6d37224a0dec668426417abf3e74f08a.jpg

Он рассказал, что все окопы и траншеи ВСУ обиты деревом. По линии траншее сооружены хорошо защищенные ДОТы, каркасы которых состоят из бетонных плит. Вероятнее всего, предложили в РИА Новостях, противотанковые ракетные комплексы украинские военные держат подальше от первой линии обороны.Минобороны России сообщило об освобождении Курахово 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Курахово — самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Город был важным логистическим узлом для украинских военных. Другие новости: Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины

курахово

донецкая народная республика

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курахово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вс рф