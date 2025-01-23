https://ukraina.ru/20250123/1060502037.html

"Моя борьбы не закончена". Свою Пляску Солнца Леонард Пелтиер исполнит дома

"Моя борьбы не закончена". Свою Пляску Солнца Леонард Пелтиер исполнит дома - 23.01.2025 Украина.ру

"Моя борьбы не закончена". Свою Пляску Солнца Леонард Пелтиер исполнит дома

Милосердие, оказывается, иногда пробивает даже старческое сердце, заставляя отступать болезненную деменцию, благоприобретенный маразм и неизменный склероз. Как у уже экс-президента США 82-летнего Джо Байдена, который смачно плюнул в победивших его республиканцев и символично поддержал своих демократов.

2025-01-23T14:42

2025-01-23T14:42

2025-01-23T14:42

сша

ссср

джо байден

дональд трамп

коренные народы

северная дакота

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гражданские свободы

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Ну, как поддержал… В свой последний день работы 20 января 2025 года Байден смилостивился над 80-летним индейским активистом Леонардом Пелтиером и смягчил ему наказание – перевел под домашний арест с содержания в тюрьме, где он практически уже 50 лет отбывал два пожизненных срока за убийство двух агентов ФБР. И таким образом он оказался милосерднее и демократичнее двух своих предшественников-однопартийцев на посту президента – Билла Клинтона и Барака Обамы и даже самого себя, вставив жесткий политический пистон пришедшему ему на смену "реваншисту" Дональду Трампу.Клинтон и Обама рассматривали этот вопрос соответственно в 1993 и 2009 годах и не решились облегчить участь узника, ставшего едва ли не самым известным представителем коренных народов США. При Байдене правоохранители в последний отказали Пелтиеру в условно-досрочном освобождении (УДО) в июле прошлого года, и он должен был умереть в тюрьме. Пелтиеру идет 81 год, он переживает последствия инсульта, почти ослеп, страдает гипертонией и диабетом, уже не представляя, ясное дело, никакой опасности государственным устоям Америки.Но суть происшедшего в другом – пребывание Пелтиера в тюрьме стало, что называется, делом чести для агентов ФБР, для которых индеец должен был по-любому сгнить за решеткой. Только слухи о пересмотре его приговора сразу же вызывали ответную волну ненависти работников плаща и кинжала. Когда Клинтон более 30 лет назад решил рассмотреть проблему Пелтиера и дело о возможном его освобождении дошло до апелляционной комиссии, в Вашингтоне перед Белым домом организовано собрались 500 сотрудников ФБР, со своей петицией протестовавших против смягчения приговора.Чернокожий Обама, любитель межрасовых равенства и справедливости, тоже сплоховал. И Байдену ставил палки в колеса глава ФБР Кристофер Рэй, уже бывший и ушедший в знак несогласия с планами Трампа его заменить. Но узнав, что Байден хочет облегчить участь Пелтиера, Рэй все равно написал Байдену письмо, которое отправил для публичности в Associated Press и в котором указал: "…Пелтиер – безжалостный убийца. …Предоставление Пелтиеру какого-либо смягчения приговора совершенно неоправданно и было бы оскорблением верховенства закона".И кто бы говорил о верховенстве закона, но только не Рэй, от которого отказался даже Трамп, назначивший его на должность в 2017 году на 10 лет. Однако Рэй спокойно предал Трампа и слишком односторонне политизировал работу ФБР в пользу демократов, когда в 2020 году, например, организовал расследование хранения Трампом секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго. И устроил там унизительный обыск, отказавшись делать то же самое с действовавшим тогда главой США и его сыном Хантером Байденом, обвиненным во многих грехах (от наркоты до налоговых ухищрений и хранения оружия и т. д.), осужденным и тоже помилованным отцом-президентом.Однако Байден сделал то, что сделал. И как истый демократ и либерал назвал тюремное заключение Пелтиера примером жестокого обращения правительства США с коренными американцами. Однако Белый дом, как всегда при Байдене, сработал и нашим и вашим, когда объяснил, что перевод под домашний арест – это не помилование за совершенные преступления. А значит, Пелтиер, который продолжает все более аргументировано настаивать на своей невиновности, – все равно остается преступником.И так – с 1976 года, когда Пелтиер был арестован в Канаде, экстрадирован в США, где через год получил два пожизненных срока и стал иконой мирового демократического движения под лозунгом "Свободу Леонарду Пелтиеру". Наряду с Нельсоном Манделой, Анджелой Дэвис, Луисом Корваланом и прочими узниками империализма."Википедия" сообщает, что возглавили борьбу за свободу индейца "Международная амнистия" и Международный комитет коренных народов Америки. Но кроме них за освобождение Пелтиера высказались парламенты страны, международные организации и свыше 500 общественных деятелей и выдающихся личностей из мира науки и искусства. Например, Советский комитет защиты мира в СССР, Европейский парламент, парламент Бельгии, парламент Италии, парламент Канады, Верховный комиссар ООН по правам человека, президент Нельсон Мандела, епископ Десмонд Туту, Джесси Джексон, мать Тереза, Далай Лама, Ригоберта Менчу Тум, Джорджо Армани, Дастин Хоффман, Мадонна, Стинг, Оззи Осборн, Кевин Спейси, Жан-Мишель Жарр, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Памела Андерсон, Ракель Уэлч, Йоко Оно и т. д.Известно также, что лидер группы U2 Боно посвятил Пелтиеру песню "Сын своей земли" и заявил: "Эта песня о сыне своей земли, который пошел против своей страны, так как в ней недостаточно свободы…".И последними словами умершего от рака в апреле 2010 года, эпатажного экс-менеджера британской панк-группы Sex Pistols, продюсера и музыканта Малкольма Макларена (Malcolm McLaren), с которыми он обратился к членам своей семьи, был призыв освободить Леонарда Пелтиера: "Free Leonard Peltier!"И в СССР за свободу Пелтиера боролись все, от мала до велика, иногда по принципу "Я не знаю, кто это, но если проклятые американцы его завтра не выпустят, я на работу не пойду". Комитеты в поддержку Пелтиера были созданы во многих уголках СССР от Ленинграда до Дальнего Востока. Пионеры и комсомольцы, трудовые коллективы и пенсионеры писали письма протеста, журналисты строчили о нем статьи, потому что им власти США не разрешали брать интервью у узника, считая Пелтиера не политическим, а уголовником.Полузапрещенные советские барды были более ироничны и пели: "С техасского кичмана // Бежали два уркана // в Аляску на границу с ЭсЭсЭр.//Известный Лева Швейцер//с "мокрушником"-индейцем //по кличке Леонардо Пелтиер".Правительство СССР неоднократно сразу же поднимало вопрос Пелтиера во время переговоров с американскими чиновниками, когда те начинали вести активную кампанию за освобождение советских политзаключенных. В поддержку Пелтиера как борца за права индейцев и действовал целый Комитет защиты Леонарда Пелтиера, который возглавлял академик Евгений Велихов и тему педалировал сам Михаил Горбачев.Российская власть действует похоже. Известно, что в дело против Пелтиера МИД России упоминал в 2009 году, когда в ответ на запрос сторонников осужденного в США правозащитника написал: "Мы регулярно доводим до сведения американской стороны наши озабоченности относительно многочисленных случаев нарушений гражданских прав и свобод в США. Разумеется, дело Л. Пелтиера является одним из ярких примеров в рамках используемой нами аргументации".Сам Пелтиер развешивал рисунки советских школьников у себя в камере и заверял всех: "Моя борьба не закончена".Самое удивительное в том, что к освобождению Пелтиера призывали даже некоторые отставные американские силовики, доказывающие, что он невиновен. Например, экс-агент ФБР Джек Райян в своем письме к президенту Обаме попросил проявить милость к Пелтиеру.Сейчас Национальный конгресс американских индейцев выступил со спецзаявлением, в котором решение Байдена назвал "историческим" и подчеркнул, что само дело Пелтиера "долгое время символизировало системную несправедливость, с которой сталкиваются коренные народы США".Кто же он, этот крутой индеец, учинивший и поддерживающий такую крутую сшибку интересов и амбиций в американской истории?Леонард Пелтиер по профессии был автомобильным мастером. Он– типичный индеец, выходец и двух сейчас существующих крупнейших индейских народов США и Канады – оджибве (по отцу) и сиу (по матери). Он родился 12 сентября 1944 года в резервации Тертл-Маунтин в штате Северная Дакота одиннадцатым ребенком из тринадцати.. И по сути своей и по образу жизни он вырос типичным полухулиганом-оторвой, как и большинство его сверстников-индейцев, вынужденных влачить ту жизнь, на которую они были обречены.После развода родителей постоянно жил у дедушки с бабушкой по отцовской линии в той ж резервации Тертл-Маунтин-Чипева. Школу бросил после девятого класса, и многократно арестовывался полицией.Некоей отдушиной, обещающей разнообразить беспросветность, стала борьба за права индейцев Движения американских индейцев (ДАИ) к которому Пелтиер примкнул в юности, на рубеже 60-70-ых годов. А до этого просто хулиганил, изображая подчас местного робин гуда на свой карман. Так, однажды он слил дизельное топливо с армейского грузовика, чтобы отопить бабушкину хижину.Участвовал в различных акциях ДАИ, вершиной которых стало участие в марше 1971 года "Тропой нарушенных договоров" (Trail of broken Treaties) в ответ на политику обмана, проводимую администрацией президента Ричарда Никсона, обещавшей коренным жителям самоопределение. ДАИ выдвинуло свой манифест, состоящий из 20 требований, смысл которых сводился к более гуманным и приемлемыми для индейцев отношениям между федеральным правительством и индейцами, к идее самоопределения, суверенитета, уважения прав коренного населения Америки.Личная трагедия Пелтиера случилась 26 июня1975 годав резервации Пайн-Ридж, куда прибыли агенты ФБР, чтобы разобраться не с индейскими проблемами, а с банальным грабежом. Тогда прошло только два года после восстания индейцев в Вундед-Ни, в котором принимал участие и Пелтиер, и у индейцев было много оружия. Агенты ФБР хотели арестовать уголовников, но завязалась перестрелка, в которой были убиты один индеец и два агента ФБР, ранены несколько других краснокожих.Обоих эфбеэровцев, как выяснило потом следствие, застрелили в упор из винтовки калибра 5,56 мм. Винтовка принадлежала Леонарду Пелтиеру, и у него же в машине обнаружил пистоле одного из агентов, но с отпечатками пальцев индейца. Так он и стал одним из 10 самых разыскиваемых преступников, бежал в Канаду и оттуда пытался доказать, что не виновен.Оттава выдала его, и он в 1977 году сел на две пожизненки. И сидел почти пять десятилетий, хотя свидетельств его невиновности уже появилось более, чем достаточно. Например, один из двух отпущенных на свободу индейцев-подельников Пелтиера в том смертельном эпизоде, еще лет двадцать назад признался, что стрелял и убивал правоохранителей он. Что пистолет с отпечатками в машине индейца – это "творчество" ФБР по фабрикованию улик. Что пули, убившие агентов, от патронов из магазина, который не от винтовки Пелтиера. Что показания некоей индианки Мертл Бедный Медведь (Myrtle Poor Bear), которая под присягой утверждала, что является подружкой Пелтиера и видела, как он прикончил раненых агентов, – это тоже подлог, ибо она не была даже знакома с подозреваемым не была на месте перестрелки 26 июня 1975 года. Но ее запугали тем, что показали эксгумированный труп настоящей соратницы Пелтиера некоей Анны Мэй Экоуш, у которой не было кистей рук. "С тобой будет то же самое", – говорили лжесвидетельнице, и она испугалась.Позже адвокаты Пелтиера утверждали, что сами представители ФБР говорили им: "Мы не знаем, кто убил наших агентов". Но Пелтиер, напомню, сидел все эти годы. За это время он выдвигал свою кандидатуру в президенты США (2004) от калифорнийской "Партии мира и свободы". Шесть раз безрезультатно выдвигался на Нобелевскую премию мира. Стал героем документального фильма режиссера Майкла Апдита "Инцидент в Оглале", закадровый текст в котором читал знаменитый актер Роберт Редфорд. И написал книгу "Тюремные записки: Моя жизнь — моя Пляска Солнца". Теперь свой танец с главным светилом Пелтиер допляшет дома……Однако его книга может приоткрыть завесу над тем, чего же многие в США боятся Пелтиера и таких, как он. Их непонятных белым идей и готовности за них идти на жертвы. Упомянутая Пляска Солнца -- самая важная религиозная церемония части североамериканских индейцев непонятного происхождения, которая должна засвидетельствовать готовность к жертвенности. Раз в год в конце весны или в начале лета, когда бизоны собираются в стада после длинных зим, люди сами себе продевают в тело шпильки из костей, а потом начиналась пляска, целью которой было вырвать вставленные косточки из тела. Танцоры рывками тянутся назад от центрального дерева, пытаясь порвать свою плоть. И рвут.Зачем – точно не знает никто, но, похоже, именно объединительной жертвенности боялись те, кто боялся индейцев. Пляска Солнца с 1895 года была запрещена правительством Канады, а с 1904-го – правительством США. Сейчас ритуал разрешен, но он по-прежнему пугает. Особенно если учесть, что в 2007 году соплеменники Пелтиера провозгласили свою виртуальную народную Республику Лакота, независимую от США, и заявили, что больше не связаны с ними ничем. Виртуальная республика и сейчас претендует на территорию пяти штатов — Северной и Южной Дакоты, Небраски, Вайоминга и Монтаны.Никто новую республику в мире не признал. Но тогда США были почти на пике могущества. А сейчас Трамп хочет опять сделать их великими. Что, ослабли? А индейцы умеют жертвенно ждать…

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https://ukraina.ru/20141019/1010878468.html

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