ДК, музеи и концертные залы: губернатор Херсонской области встретился с министром культуры - 21.01.2025 Украина.ру
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ДК, музеи и концертные залы: губернатор Херсонской области встретился с министром культуры
ДК, музеи и концертные залы: губернатор Херсонской области встретился с министром культуры - 21.01.2025 Украина.ру
ДК, музеи и концертные залы: губернатор Херсонской области встретился с министром культуры
Встречу с министром культуры Херсонской области Артёмом Лагойским провёл губернатор этого российского региона Владимир Сальдо. О рез ультах обсуждения рабочих вопросов губернатор рассказал 21 января в своём телеграм-канале.
2025-01-21T11:54
2025-01-21T11:54
новости
херсонская область
херсон
владимир сальдо
вооруженные силы украины
министерство культуры
культура
министр культуры
музей
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Чиновники обсудили работу Минкультуры за прошлый год. В 2024 году федеральный центр выделил Херсонской области на нацпроект "Культура" 162 миллиона рублей.Он также отметил, что в ходе обсуждения с Лагойским особое внимание было уделено подрастающему поколению."Для Новоалексеевской детской школы искусств закупили качественные музыкальные инструменты на четыре миллиона рублей. Также пять миллионов рублей на оборудование получил Херсонский областной Русский музыкально-драматический театр, который временно находится в Скадовске, но выезжает на гастроли по региону. Все задачи, поставленные перед Херсонской областью по нацпроекту "Культура" в прошлом году, выполнены. Это хороший результат", - констатировал губернатор.Сальдо и Лагойский наметили план дальнейших действий. По словам Сальдо, среди ключевых пунктов значится увеличение вовлечённости населения в культурную жизнь. В этом контексте отмечена важность количественных показателей посещаемости учреждений."Культура должна быть доступной для каждого", - подчеркнул губернатор Херсонской области.Накануне в новостях: Следком завел дело после удара ВСУ по территории у школы в херсонском селе
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новости, херсонская область, херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины, министерство культуры, культура, министр культуры, музей, новые регионы, сво
Новости, Херсонская область, Херсон, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Министерство культуры, культура, министр культуры, музей, Новые регионы, СВО

ДК, музеи и концертные залы: губернатор Херсонской области встретился с министром культуры

11:54 21.01.2025
 
Владимир Сальдо провёл встречу с министром культуры Херсонской области Артёмом Лагойским
Владимир Сальдо провёл встречу с министром культуры Херсонской области Артёмом Лагойским
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Встречу с министром культуры Херсонской области Артёмом Лагойским провёл губернатор этого российского региона Владимир Сальдо. О рез ультах обсуждения рабочих вопросов губернатор рассказал 21 января в своём телеграм-канале.
Чиновники обсудили работу Минкультуры за прошлый год. В 2024 году федеральный центр выделил Херсонской области на нацпроект "Культура" 162 миллиона рублей.
"Средства позволили обновить муниципальные библиотеки, приобрести три передвижных автоклуба, оснастить пять Домов культуры и три музея современным оборудованием, открыть два виртуальных концертных зала", - рассказал Сальдо.
Он также отметил, что в ходе обсуждения с Лагойским особое внимание было уделено подрастающему поколению.
"Для Новоалексеевской детской школы искусств закупили качественные музыкальные инструменты на четыре миллиона рублей. Также пять миллионов рублей на оборудование получил Херсонский областной Русский музыкально-драматический театр, который временно находится в Скадовске, но выезжает на гастроли по региону. Все задачи, поставленные перед Херсонской областью по нацпроекту "Культура" в прошлом году, выполнены. Это хороший результат", - констатировал губернатор.
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Сальдо и Лагойский наметили план дальнейших действий. По словам Сальдо, среди ключевых пунктов значится увеличение вовлечённости населения в культурную жизнь. В этом контексте отмечена важность количественных показателей посещаемости учреждений.
"Культура должна быть доступной для каждого", - подчеркнул губернатор Херсонской области.
Накануне в новостях: Следком завел дело после удара ВСУ по территории у школы в херсонском селе
 
НовостиХерсонская областьХерсонВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныМинистерство культурыкультураминистр культурымузейНовые регионыСВО
 
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