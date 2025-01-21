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ДК, музеи и концертные залы: губернатор Херсонской области встретился с министром культуры

ДК, музеи и концертные залы: губернатор Херсонской области встретился с министром культуры - 21.01.2025 Украина.ру

ДК, музеи и концертные залы: губернатор Херсонской области встретился с министром культуры

Встречу с министром культуры Херсонской области Артёмом Лагойским провёл губернатор этого российского региона Владимир Сальдо. О рез ультах обсуждения рабочих вопросов губернатор рассказал 21 января в своём телеграм-канале.

2025-01-21T11:54

2025-01-21T11:54

2025-01-21T11:54

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Чиновники обсудили работу Минкультуры за прошлый год. В 2024 году федеральный центр выделил Херсонской области на нацпроект "Культура" 162 миллиона рублей.Он также отметил, что в ходе обсуждения с Лагойским особое внимание было уделено подрастающему поколению."Для Новоалексеевской детской школы искусств закупили качественные музыкальные инструменты на четыре миллиона рублей. Также пять миллионов рублей на оборудование получил Херсонский областной Русский музыкально-драматический театр, который временно находится в Скадовске, но выезжает на гастроли по региону. Все задачи, поставленные перед Херсонской областью по нацпроекту "Культура" в прошлом году, выполнены. Это хороший результат", - констатировал губернатор.Сальдо и Лагойский наметили план дальнейших действий. По словам Сальдо, среди ключевых пунктов значится увеличение вовлечённости населения в культурную жизнь. В этом контексте отмечена важность количественных показателей посещаемости учреждений."Культура должна быть доступной для каждого", - подчеркнул губернатор Херсонской области.Накануне в новостях: Следком завел дело после удара ВСУ по территории у школы в херсонском селе

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новости, херсонская область, херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины, министерство культуры, культура, министр культуры, музей, новые регионы, сво