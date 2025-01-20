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Следком завел дело после удара ВСУ по территории у школы в херсонском селе
Следком завел дело после удара ВСУ по территории у школы в херсонском селе - 20.01.2025 Украина.ру
Следком завел дело после удара ВСУ по территории у школы в херсонском селе
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры, говорится в телеграм-канале "Следком"
2025-01-20T14:53
2025-01-20T14:53
2025-01-20T14:54
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"... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), статьей 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)", - сказала она.По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе.СК РФ устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению преступления.Вооруженные силы Украины нанесли удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Во время обстрела два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых - дети.Подробнее об ударе - в материале Погибших и раненых после обстрела ВСУ сельской школы в Бехтерах уже больше 20 на сайте Украина.ру.
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новости, россия, петренко, херсонская область, вооруженные силы украины, ск рф, украина, следственный комитет
Новости, Россия, Петренко, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Украина, Следственный комитет
Следком завел дело после удара ВСУ по территории у школы в херсонском селе
14:53 20.01.2025 (обновлено: 14:54 20.01.2025)
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры, говорится в телеграм-канале "Следком"