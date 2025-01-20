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Следком завел дело после удара ВСУ по территории у школы в херсонском селе

Следком завел дело после удара ВСУ по территории у школы в херсонском селе - 20.01.2025 Украина.ру

Следком завел дело после удара ВСУ по территории у школы в херсонском селе

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство после обстрела ВСУ херсонского села Бехтеры, говорится в телеграм-канале "Следком"

2025-01-20T14:53

2025-01-20T14:53

2025-01-20T14:54

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"... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), статьей 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)", - сказала она.По данным следствия, утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе.СК РФ устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению преступления.Вооруженные силы Украины нанесли удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Во время обстрела два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых - дети.Подробнее об ударе - в материале Погибших и раненых после обстрела ВСУ сельской школы в Бехтерах уже больше 20 на сайте Украина.ру.

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новости, россия, петренко, херсонская область, вооруженные силы украины, ск рф, украина, следственный комитет