Беспилотные системы и ядерная программа: Сазонов о "закрытых" пунктах договора между Россией и Ираном
В договоре между Россией и Ираном будут закрытые пункты, которые могут незримо регулировать отношения между странами. В первую очередь это обмен технологиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Лидеры России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан официально заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась в Кремле в рамках визита иранского президента.
Сейчас ситуация подошла к тому, что без Ирана России выжить невозможно. России нужен коридор Север-Юг, а у Ирана есть выход к Персидскому заливу, сообщил эксперт.
Напрашивается прямая дорога через Каспий и Иран. Это удобно с точки зрения логистики. Надо сразу отметить, что российско-иранский договор не предполагает обязательства взаимной обороны (в отличие от договора с КНДР), добавил историк.
"С КНДР другая история. Корейцы вторичная часть китайской цивилизации, исторически и культурно. Иран это совершенно самостоятельная цивилизация, которая с нами очень сильно исторически связана. Вся допетровская культура у нас была в основном иранского происхождения", — подчеркнул Сазонов.
Эксперт допустил, что в российско-иранском договоре будут закрытые пункты, которые способны незримо регулировать отношения между странами. В первую очередь это будет обмен технологиями, уточнил он.
У Ирана в плане высоких технологий в военной сфере, это, в первую очередь, авиация. У них неплохо развиты беспилотные системы, сказал Сазонов.
"И самое ужасное для Израиля и его союзников будет сотрудничество в рамках ядерной программы. Израиль — это агент западной цивилизации на Ближнем Востоке. Сами израильтяне по происхождению и культуре — это европейцы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.
Вчера, 07:00Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговорыЗеленский будет всеми силами саботировать любые мирные инициативы. Особенно, если они будут на уровне двусторонних контактов России и США. И для России главное здесь пройти по очень тонкой грани – политической и дипломатической. Не заключить никаких перемирий и не подписать никаких обязанностей, свалив провал этих мирных переговоров на Киев.