https://ukraina.ru/20250121/1060396617.html

Беспилотные системы и ядерная программа: Сазонов о "закрытых" пунктах договора между Россией и Ираном

Беспилотные системы и ядерная программа: Сазонов о "закрытых" пунктах договора между Россией и Ираном - 21.01.2025 Украина.ру

Беспилотные системы и ядерная программа: Сазонов о "закрытых" пунктах договора между Россией и Ираном

В договоре между Россией и Ираном будут закрытые пункты, которые могут незримо регулировать отношения между странами. В первую очередь это обмен технологиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-01-21T03:30

2025-01-21T03:30

2025-01-21T03:30

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Лидеры России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан официально заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась в Кремле в рамках визита иранского президента.Сейчас ситуация подошла к тому, что без Ирана России выжить невозможно. России нужен коридор Север-Юг, а у Ирана есть выход к Персидскому заливу, сообщил эксперт.Напрашивается прямая дорога через Каспий и Иран. Это удобно с точки зрения логистики. Надо сразу отметить, что российско-иранский договор не предполагает обязательства взаимной обороны (в отличие от договора с КНДР), добавил историк.Эксперт допустил, что в российско-иранском договоре будут закрытые пункты, которые способны незримо регулировать отношения между странами. В первую очередь это будет обмен технологиями, уточнил он.У Ирана в плане высоких технологий в военной сфере, это, в первую очередь, авиация. У них неплохо развиты беспилотные системы, сказал Сазонов."И самое ужасное для Израиля и его союзников будет сотрудничество в рамках ядерной программы. Израиль — это агент западной цивилизации на Ближнем Востоке. Сами израильтяне по происхождению и культуре — это европейцы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.

https://ukraina.ru/20250120/1060362719.html

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новости, иран, россия, ближний восток, масуд пезешкиани, договор, беспилотники, авиация, технологии, кндр, сотрудничество, израиль, запад, детали