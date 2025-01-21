Беспилотные системы и ядерная программа: Сазонов о "закрытых" пунктах договора между Россией и Ираном - 21.01.2025 Украина.ру
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Беспилотные системы и ядерная программа: Сазонов о "закрытых" пунктах договора между Россией и Ираном
Беспилотные системы и ядерная программа: Сазонов о "закрытых" пунктах договора между Россией и Ираном - 21.01.2025 Украина.ру
Беспилотные системы и ядерная программа: Сазонов о "закрытых" пунктах договора между Россией и Ираном
В договоре между Россией и Ираном будут закрытые пункты, которые могут незримо регулировать отношения между странами. В первую очередь это обмен технологиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-01-21T03:30
2025-01-21T03:30
новости
иран
россия
ближний восток
масуд пезешкиани
договор
беспилотники
авиация
технологии
кндр
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Лидеры России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан официально заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась в Кремле в рамках визита иранского президента.Сейчас ситуация подошла к тому, что без Ирана России выжить невозможно. России нужен коридор Север-Юг, а у Ирана есть выход к Персидскому заливу, сообщил эксперт.Напрашивается прямая дорога через Каспий и Иран. Это удобно с точки зрения логистики. Надо сразу отметить, что российско-иранский договор не предполагает обязательства взаимной обороны (в отличие от договора с КНДР), добавил историк.Эксперт допустил, что в российско-иранском договоре будут закрытые пункты, которые способны незримо регулировать отношения между странами. В первую очередь это будет обмен технологиями, уточнил он.У Ирана в плане высоких технологий в военной сфере, это, в первую очередь, авиация. У них неплохо развиты беспилотные системы, сказал Сазонов."И самое ужасное для Израиля и его союзников будет сотрудничество в рамках ядерной программы. Израиль — это агент западной цивилизации на Ближнем Востоке. Сами израильтяне по происхождению и культуре — это европейцы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.
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новости, иран, россия, ближний восток, масуд пезешкиани, договор, беспилотники, авиация, технологии, кндр, сотрудничество, израиль, запад, детали
Новости, Иран, Россия, Ближний Восток, Масуд Пезешкиани, договор, беспилотники, авиация, технологии, КНДР, сотрудничество, Израиль, Запад, детали

Беспилотные системы и ядерная программа: Сазонов о "закрытых" пунктах договора между Россией и Ираном

03:30 21.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / Fars Media Corporation
- РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© commons.wikimedia.org / Fars Media Corporation
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В договоре между Россией и Ираном будут закрытые пункты, которые могут незримо регулировать отношения между странами. В первую очередь это обмен технологиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Лидеры России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан официально заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась в Кремле в рамках визита иранского президента.
Сейчас ситуация подошла к тому, что без Ирана России выжить невозможно. России нужен коридор Север-Юг, а у Ирана есть выход к Персидскому заливу, сообщил эксперт.
Напрашивается прямая дорога через Каспий и Иран. Это удобно с точки зрения логистики. Надо сразу отметить, что российско-иранский договор не предполагает обязательства взаимной обороны (в отличие от договора с КНДР), добавил историк.
"С КНДР другая история. Корейцы вторичная часть китайской цивилизации, исторически и культурно. Иран это совершенно самостоятельная цивилизация, которая с нами очень сильно исторически связана. Вся допетровская культура у нас была в основном иранского происхождения", — подчеркнул Сазонов.
Эксперт допустил, что в российско-иранском договоре будут закрытые пункты, которые способны незримо регулировать отношения между странами. В первую очередь это будет обмен технологиями, уточнил он.
У Ирана в плане высоких технологий в военной сфере, это, в первую очередь, авиация. У них неплохо развиты беспилотные системы, сказал Сазонов.
"И самое ужасное для Израиля и его союзников будет сотрудничество в рамках ядерной программы. Израиль — это агент западной цивилизации на Ближнем Востоке. Сами израильтяне по происхождению и культуре — это европейцы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией.
Дмитрий Голубовский интервью
Вчера, 07:00
Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговорыЗеленский будет всеми силами саботировать любые мирные инициативы. Особенно, если они будут на уровне двусторонних контактов России и США. И для России главное здесь пройти по очень тонкой грани – политической и дипломатической. Не заключить никаких перемирий и не подписать никаких обязанностей, свалив провал этих мирных переговоров на Киев.
 
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