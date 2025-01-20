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СБУ: экс-замминистра соцполитики Украины погорел на госзакупках компьютеров
СБУ: экс-замминистра соцполитики Украины погорел на госзакупках компьютеров - 20.01.2025 Украина.ру
СБУ: экс-замминистра соцполитики Украины погорел на госзакупках компьютеров
Бывший замминистра соцполитики Украины проходит подозреваемым по делу о причинении государству ущерба на 24 млн грн ($570 тыс) при госзакупках компьютеров. Об этом сообщает СБУ.
2025-01-20T14:27
2025-01-20T14:27
2025-01-20T14:27
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уголовное дело
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Согласно материалам уголовного дела, во время СВО чиновник заключил с коммерческим предприятием "несанкционированный" договор о закупке компьютеров для центрального аппарата министерства соцполитики Украины. Сделка должна была согласовываться с Минцифры, а также отвечать целям и задачам проекта сотрудничества с Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники.На основе собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшему чиновнику о подозрении в совершении уголовного преступления - служебной халатности. УК Украины предусматривает за это наказание от двух до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности, отметили в СБУ.По информации украинских изданий, по уголовному делу проходит Борис Лебедцов.Больше новостей представлено в обзоре Разжигатель войны Блинкен, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 января
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новости, украина, сбу, всемирный банк, коррупция, уголовное дело, криминал, закупки
Новости, Украина, СБУ, Всемирный банк, коррупция, уголовное дело, криминал, закупки
СБУ: экс-замминистра соцполитики Украины погорел на госзакупках компьютеров
Бывший замминистра соцполитики Украины проходит подозреваемым по делу о причинении государству ущерба на 24 млн грн ($570 тыс) при госзакупках компьютеров. Об этом сообщает СБУ.
Согласно материалам уголовного дела, во время СВО чиновник заключил с коммерческим предприятием "несанкционированный" договор о закупке компьютеров для центрального аппарата министерства соцполитики Украины. Сделка должна была согласовываться с Минцифры, а также отвечать целям и задачам проекта сотрудничества с Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники.
"Выводы судебно-экономической экспертизы, проведенной в рамках следственных действий, подтвердили нанесение ущерба госбюджету Украины более чем на 24 млн грн", - сказано в официальном сообщении.
На основе собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшему чиновнику о подозрении в совершении уголовного преступления - служебной халатности. УК Украины предусматривает за это наказание от двух до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности, отметили в СБУ.
По информации украинских изданий, по уголовному делу проходит Борис Лебедцов.