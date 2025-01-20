https://ukraina.ru/20250120/1060399691.html

Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от России

Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от России - 20.01.2025 Украина.ру

Станислав Митрахович: Трамп будет зол на Зеленского, если Украина слишком резко оторвет Европу от России

Москва готова возобновить поставки газа в Европу, чтобы попытаться нормализовать отношения и заработать деньги. Но пока не поменяется власть в ФРГ и пока не закончится острая фаза конфликта на Украине, об этом речи быть не может, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович

2025-01-20T14:10

2025-01-20T14:10

2025-01-20T15:03

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Станислав Павлович, вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар ранее заявил, что решение Зеленского остановить транзит российского газа по территории Украины нанесет Евросоюзу ущерб в 70 миллиардов евро. Есть ли хотя бы теоретическая возможность, что транзит будет возобновлен?- Пока решения о возобновлении транзита российского газа через Украину нет.Словакия знала, что подобная ситуация рано или поздно произойдет. Поскольку это небольшая страна с не очень большим уровнем потребления газа, Братислава понимала, что сможет переключиться на альтернативные источники поставок. Словакия находится в том регионе Европы, где построено огромное количество сетей и можно купить газ у соседа.Да, это будет дороже. Да, тебе придется ограничивать свою промышленность. Но это сделать можно. Все-таки в Словакии нет такого коммунального кризиса, который разгорелся в Приднестровье.Конечно, Братиславе для развития экономики нужен российский газ, поэтому она прилагает усилия, чтобы транзит возобновился. К тому же, Фицо считает, что во внешней политике сделал правильную ставку на Трампа. Если раньше на него в Евросоюзе смотрели косо, то после инаугурации Трампа позиции Фицо могут усилиться.Отмечу также, что у Словакии есть атомная станция. То есть ей проще с выработкой электричества. А газ ей нужен был в основном для реэкспорта в соседние страны. В частности, когда в Австрии в последние недели 2024 года не было прямого контракта между "Газпромом" и австрийской OMV, российский газ через Украину в Австрию все-таки шел, потому что словаки перепродавали газ австрийцам.В целом газ, который прокачивался через территорию Словакии, давал возможность Братиславе зарабатывать на транзите около 200 миллионов долларов в год. Плюс, газ этот сжигался, и электричество, которое Словакия получала, она тоже могла экспортировать.Понятно, что Фицо и его команда пытаются участвовать в реанимации транзита. Понятно, что Россия не будет просить Украину его возобновить. Но, возможно, что Европа в рамках коалиции отдельных стран или в рамках всего ЕС об этом попросит, и приход Трампа к власти может этому поспособствовать.- А насколько в возобновлении транзита заинтересована Венгрия?- Венгрия получает российский газ через "Турецкий поток" и систему газопроводов на Балканах. В свое время даже был построен "Балканский поток", который добавили к уже имеющимся маршрутам. Ситуация в Венгрии в этом отношении более спокойная. Но когда в Восточной Европе стало меньше российского газа и цены выросли, это повлияло и на Венгрию тоже. И Будапешту для экономического развития тоже нужны стабильные поставки российского газа по всем имеющимся маршрутам.Кстати, сейчас уже есть риски для работы "Турецкого потока", учитывая атаку украинских БПЛА на компрессорную станцию в Краснодарском крае. Причем западная пресса много месяцев назад писала, что якобы "Залужный планировал атаки на этот газопровод, и только Зеленский его в последний момент остановил". Но мы же понимаем, что эти атаки могут повториться.Будапешт все это учитывает и хочет обезопасить себя в энергетическом смысле.Напомню также, что "Росатом" строит в Венгрию атомную станцию "Пакш-2". Видимо, нам разрешат ее достроить, несмотря на серьезный конфликт между Россией и Западом. Другое дело, что Европу заставят покупать топливо, которое будет сделано на другом заводе.- Прекращение транзита через Украину, атаки на "Турецкий поток" и возможная покупка части акций "Северного потока", который сейчас не действует – можно ли сказать, что это звенья одной цепи?- Мне кажется, что история с покупкой части акций "Северного потока" понадобилась для отвлечения внимания. Якобы замысел Трампа состоит в том, чтобы некий американский инвестор владел им. На самом деле замысел США и Трампа состоит в том, чтобы минимизировать торговлю между Россией и Евросоюзом. Если Европа не будет связана с Россией экономически, ее можно подталкивать хоть к войне против России.Более того, когда Европа деградирует в плане энергоемких производств, эти энергоемкие производства переезжают в Америку, а из Америки можно получать и сжиженный газ, и нефть, и конечную продукцию этих энергоемких производств. То есть США хочет, чтобы их товары покупались в Европе и чтобы Европа была им политически лояльна. И любое возобновление работы "Северного потока" невыгодно Штатом.Теоретически, если Трамп захочет заключить какую-то большую сделку и выступить всеобщим миротворцем, он может попытаться таким образом создать некий американо-европейско-российский союз против Китая или Ирана. Но в плане газовой торговли Штатам нужно лишь заваливать Европу своим СПГ.Более того, в Америке запланированы к вводу в эксплуатацию новые заводы по сжижению газа. Через пару лет на рынке появятся новые объемы СПГ. К тому же, кто-то должен заплатить за восстановление двух ниток "Северного потока". Учитывая все это, вряд ли кто-то в США всерьез будет обсуждать покупку каких-то там акций.Москва неоднократно заявляла, что мы готовы возобновить поставки в Европу, чтобы попытаться нормализовать отношения и заработать деньги. Некоторые здравые силы в Германии на уровне промышленных лоббистов и их союзников в "Альтернативе для Германии" тоже выступают за восстановление "Северного потока". Но пока не поменяется власть в ФРГ и пока не закончится острая фаза вооруженного конфликта на Украине, об этом речи быть не может.Вы можете себе представить, чтобы переизбравшийся Шольц или победивший его Мерц вдруг выйдут и скажут: "Мы готовы покупать российский газ, потому что им владеет инвестор из США"? Пока это сложно представить.Что же касается прекращение российского транзита через Украину и атаки на "Турецкий поток", то это звенья одной цепи.Зеленский думает, что он оказывает США услугу, способствуя разрыву связей между Россией и Европой, поэтому его должны погладить по головке из Вашингтона. Но тут Зеленский может просчитаться. Да, Трамп считает, что может использовать любые меры для поддержки американского бизнеса, но вряд ли в интересах Трампа поддерживать откровенный саботаж, которым занимается Украина.Напомню, что США не признают вину в подрыве "Северного потока". И если такие атаки продолжатся и недовольство в Европе будет расти, американцы скажут: "Это не мы. Это Зеленский".Возьмем ту же Турцию. Эрдоган – это не "ливерная колбаса" (так украинские дипломаты называют Шольца). Это серьезный политик. Если у него в моменте вылетят 16 миллионов кубов газа в годовом исчислении, чем он их будет заменять?Повторюсь, Зеленский думая, что помогает Трампу, на самом деле действует в логике проигрывающей стороны, которая готова пойти на эскалацию. "Если я погибну, я вас утащу за собой. А если есть один шанс из тысячи, что я уцелею, то я уцелею".И я бы даже не исключал, что Зеленский может пойти на провокации с грязной бомбой и всем остальным.- Ранее пять танкеров с почти 4 миллионами баррелей российской нефти на борту простаивают вблизи портов провинции Шаньдун, поскольку КНР не решается их принять из-за новых санкций Вашингтона. Как эти вторичные меры повлияют на наш экспорт черного золота?- Официальная статистика по российскому нефтяному экспорту закрыта. Мы можем пользоваться только данными Китая, Индии и западных агентств. Я думаю, если наш экспорт и уменьшится, то временно. Потом российские компании найдут способ это компенсировать: или за счет удлинения цепочки посредников, или за счет увеличения дисконта на российскую нефть (нам придется больше доплачивать покупателям, судовладельцам и страховщикам).Если верить ценовому агентству Аргус (его цитирует наш Минэкономразвития), то дисконт на российскую нефть в конце 2024 года был в районе 13 долларов. Возможно, сейчас он на несколько долларов вырастет. А дальше все зависит от того, насколько нам удастся приспособиться к новым условиям.Отмечу также, что в список наиболее жестких американских санкций попали "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз" ("Лукойла" и "Роснефти") там нет. Но где гарантия, что через пять минут после нашей беседы они там не появятся?Администрация Байдена рассуждала так:Во-первых, ей надо эскалировать конфликт по принципу "сгорел сарай – гори и хата". Даже если это опасно для цен в мире.Во-вторых, она исходила из того, что Трамп оставит эти санкции в силе, если только не будет большой сделки. Потому что Трамп считает, что любые меры против конкурентов американского бизнеса оправданы.Да, Трамп менее подвержен идеологии, чем Байден. Ему плевать на то, что у России якобы какие-то неправильные ценности. Но если он увидит, что у него в руках есть работающий санкционный инструмент, он его отменять не будет.Я не думаю, что эти меры могут кардинально ослабить российскую нефтянку и привести к кардинальному снижению наших поставок. Но дисконт нам придется увеличивать. Это будет примерно так же, как и во время введения больших санкций Евросоюза против наших нефти.Напомню, тогда ЕС ввел эмбарго на закупки российской нефти морским путем и был введен механизм контроля предельных цен. Тогда у нас дисконт доходил до 30 долларов за баррель. Потом мы приноровились, и он уменьшился. То же самое будет здесь. Потому что без нашей нефти произойдет масштабный рост цен на нефть во всем мире.Что касается возможностей быстро заместить нашу нефть, то арабские страны находятся в коалиции с Россией в рамках ОПЕК+. И попытки администрации Байдена развалить ОПЕК+ ("давайте добывать больше, чтобы заменить российскую нефть") не сработали. Да, у республиканцев отношения с арабами лучше, чем у демократов. Но арабы понимают, что если США попытаются убить российскую экономику санкциями, то следующими будут они.Короче говоря, развала нашей нефтянки точно не будет.- В завершении к вам будет вопрос из народа. На розничном рынке цена на 95-й бензин превысила 61 рубль. С чем это связано?- В стране есть инфляция. Правительство обещало, что рост цен в розницу не будет превышать уровень инфляции, но рост цен по некоторым видам бензина превысил официальную инфляцию. В рамках этой инфляции будет дорожать все, в том числе моторное топливо.Но если сравнивать стоимость нефтепродуктов у нас с теми странами, куда мы их продаем, то у нас бензин намного дешевле, чем в Турции и в Китае. А мы же вынуждены участвовать в мировой торговле. Если мы куда-то что-то продаем, мы получаем деньги, и на эти деньги получаем импортные товары.Если бы у нас было больше бензина внутри страны, цена на него меньше бы росла. Но тогда не было бы смысла компаниям развиваться. А так мы имеем свою часть в международной экономике и совершенствуем наши предприятия.Когда-то правительство вводило ограничения на экспорт бензина для крупных компаний, потом эти ограничения были сняты. По дизелю у нас вообще никогда не было ограничений. Это же не на пустом месте берется. Это рациональный расчет.Также по теме - в материале Ивана Лизана: Экономика Украины и война: конфликт со Словакией, корпоратизация ЖКХ и слежка за работниками

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, европа, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, роберт фицо, ес, опек, северный поток, фонд национальной энергетической безопасности, газ, нефть, аэс, энергетика