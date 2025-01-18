Украина проиграла сама себя: Ищенко о слепой вере Киева Вашингтону - 18.01.2025 Украина.ру
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Украина проиграла сама себя: Ищенко о слепой вере Киева Вашингтону
Украина проиграла сама себя: Ищенко о слепой вере Киева Вашингтону - 18.01.2025 Украина.ру
Украина проиграла сама себя: Ищенко о слепой вере Киева Вашингтону
Самый главный дискомфорт Россия испытала, когда Украина заняла враждебную позицию по отношению к ней. Именно тогда сократились основные объемы газа. Сейчас это капля в море. Москва это переживет и особо не заметит. А в Приднестровье и Молдавии заметили уже. Тем временем венгры и словаки начали выдвигать претензии Украине
2025-01-18T07:00
2025-01-18T07:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он отметил, что Украина стремилась угодить США, а не Европе, хотя собиралась вступать в ЕС, которым было выгодно разорвать российско-европейское сотрудничество и обвалить сразу две экономики."То, что Украина сделала сейчас, это тотальное безумие. США не будут постоянно платит за ее существование. Европейцы тоже скажут, что им не по карману. Надо будет жить за свои, а это уже невозможно. Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя. И при этом доставила беспокойство большому количеству людей", — резюмировал Ищенко.На этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Киев за отказ от транзита российского газа и предложил Владимиру Зеленскому обсудить проблему на территории Словакии вблизи с украинской границей. Зеленский не дал согласия, заявив, что ранее уже предлагал Фицо помощь, но тот "напыщенно отказался".Премьер Словакии сообщил, что ущерб страны ежегодно составляет около 500 миллионов евро. Еще примерно миллиард евро Словакия потеряет из-за скачка цен, который вскоре произойдет.Киев прекратил подачу российского газа в Европу с 1 января 2025 года, что ощутимо ударило по ряду Европейских государств, энергетика которых завязана на российском голубом топливе.По теме: Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в КиевПолный текст интервью Ростислава Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя
https://ukraina.ru/20250116/1060321133.html
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новости, украина, словакия, киев, роберт фицо, владимир зеленский, ес, газ, российский газ, детали
Новости, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, ЕС, газ, российский газ, детали

Украина проиграла сама себя: Ищенко о слепой вере Киева Вашингтону

07:00 18.01.2025
 
Зеленский в раздражении
Зеленский в раздражении
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Самый главный дискомфорт Россия испытала, когда Украина заняла враждебную позицию по отношению к ней. Именно тогда сократились основные объемы газа. Сейчас это капля в море. Москва это переживет и особо не заметит. А в Приднестровье и Молдавии заметили уже. Тем временем венгры и словаки начали выдвигать претензии Украине
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Для России и Европы ценность Украины заключалась в ее транзитном потенциале. Украинским руководителям из Москвы регулярно объясняли, что у них все будет хорошо, если они гарантируют стабильную работу всех транзитных систем", — заявил собеседник издания.
Он отметил, что Украина стремилась угодить США, а не Европе, хотя собиралась вступать в ЕС, которым было выгодно разорвать российско-европейское сотрудничество и обвалить сразу две экономики.
"То, что Украина сделала сейчас, это тотальное безумие. США не будут постоянно платит за ее существование. Европейцы тоже скажут, что им не по карману. Надо будет жить за свои, а это уже невозможно. Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя. И при этом доставила беспокойство большому количеству людей", — резюмировал Ищенко.
На этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Киев за отказ от транзита российского газа и предложил Владимиру Зеленскому обсудить проблему на территории Словакии вблизи с украинской границей. Зеленский не дал согласия, заявив, что ранее уже предлагал Фицо помощь, но тот "напыщенно отказался".
Премьер Словакии сообщил, что ущерб страны ежегодно составляет около 500 миллионов евро. Еще примерно миллиард евро Словакия потеряет из-за скачка цен, который вскоре произойдет.
Киев прекратил подачу российского газа в Европу с 1 января 2025 года, что ощутимо ударило по ряду Европейских государств, энергетика которых завязана на российском голубом топливе.
По теме: Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев
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Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя
 
НовостиУкраинаСловакияКиевРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕСгазроссийский газдетали
 
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