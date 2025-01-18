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"Орешник" задал тенденцию: Киселев о том, какие значения будут носить все ракетные комплексы России

"Орешник" задал тенденцию: Киселев о том, какие значения будут носить все ракетные комплексы России - 18.01.2025 Украина.ру

"Орешник" задал тенденцию: Киселев о том, какие значения будут носить все ракетные комплексы России

Все российские ракетные комплексы будут иметь двойное назначение: не только наносить удары по киевскому режиму, но являться сдерживающим фактором для НАТО. Сейчас такой ракетной установкой можно назвать "Орешник"

2025-01-18T07:20

2025-01-18T07:20

2025-01-18T07:20

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР).Он также добавил, что продвижение ВС РФ на фронте — это также сигнал Западу, что им не удастся заставить Россию капитулировать.Полный текст интервью Полковника Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику

https://ukraina.ru/20250109/1059978196.html

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, нато, вооружения, военная техника, техника, детали