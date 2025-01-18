"Орешник" задал тенденцию: Киселев о том, какие значения будут носить все ракетные комплексы России
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Все российские ракетные комплексы будут иметь двойное назначение: не только наносить удары по киевскому режиму, но являться сдерживающим фактором для НАТО. Сейчас такой ракетной установкой можно назвать "Орешник"
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР).
"Орешник" — носитель более серьезного боезаряда, который по космической траектории может уничтожать объекты. В целом все наши ракетные комплексы будут иметь двойное назначение. Они будут не только наносить удары по киевскому режиму, но и станут сдерживающим фактором для НАТО", — заявил собеседник издания.
Он также добавил, что продвижение ВС РФ на фронте — это также сигнал Западу, что им не удастся заставить Россию капитулировать.
9 января, 05:30Его остановить невозможно: Крапивник рассказал, почему ракета ЗРК "Пэтриот" не сможет сбить "Орешник"Болванка от "Орешника" летит с такой скоростью, что даже если по ней ударит ракета от "Пэтриота", это ничего не изменит. Когда она летит, воздух вокруг превращается в плазму с температурой в четыре тысячи градусов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник