https://ukraina.ru/20250117/1060345438.html

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 17.01.2025 Украина.ру

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

Мультимедийная конференция Украина.ру, 17.01.2025

2025-01-17T15:45

2025-01-17T15:45

2025-01-17T15:45

россия

дональд трамп

михаил делягин

богдан безпалько

украина.ру

миа "россия сегодня"

мвд

новости

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Мультимедийная конференцияДональд Трамп: угрозы и шансы для РоссииНачало 22 января в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Участники:- депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил ДЕЛЯГИН;- политический обозреватель Дмитрий КУЛИКОВ;- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;- бывший руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир ОВЧИНСКИЙ;- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИНВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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Украина. ру

Украина. ру

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина. ру

россия, дональд трамп, михаил делягин, богдан безпалько, украина.ру, миа "россия сегодня", мвд, новости