https://ukraina.ru/20250117/1060345438.html
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 17.01.2025 Украина.ру
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Мультимедийная конференция Украина.ру, 17.01.2025
2025-01-17T15:45
2025-01-17T15:45
2025-01-17T15:45
россия
дональд трамп
михаил делягин
богдан безпалько
украина.ру
миа "россия сегодня"
мвд
новости
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Мультимедийная конференцияДональд Трамп: угрозы и шансы для РоссииНачало 22 января в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Участники:- депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил ДЕЛЯГИН;- политический обозреватель Дмитрий КУЛИКОВ;- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО;- бывший руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир ОВЧИНСКИЙ;- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИНВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, дональд трамп, михаил делягин, богдан безпалько, украина.ру, миа "россия сегодня", мвд, новости
Россия, Дональд Трамп, Михаил Делягин, Богдан Безпалько, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", МВД, Новости
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Мультимедийная конференция
Дональд Трамп: угрозы и шансы для России
Начало 22 января в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру
"
- депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил ДЕЛЯГИН
;
- политический обозреватель Дмитрий КУЛИКОВ;
- политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО
;
- бывший руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД
в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир ОВЧИНСКИЙ;
- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня
" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".