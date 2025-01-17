https://ukraina.ru/20250117/1060330954.html

Русский бал в Италии, отважная Кадочникова, уход Дэвида Линча. События культуры

Русский бал в Италии, отважная Кадочникова, уход Дэвида Линча. События культуры - 17.01.2025 Украина.ру

Русский бал в Италии, отважная Кадочникова, уход Дэвида Линча. События культуры

Из Рима и Калифорнии снова весточки — люди искусства и не думали разрывать связи с русской культурой, но были в первой половине января и печальные известия

2025-01-17T06:05

2025-01-17T06:05

2025-01-17T06:05

культура

эксклюзив

италия

россия

рим

пушкин

федор достоевский

мхат

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Мост между нациямиДворец Бранкаччо в Риме, построенный в конце XIX века, – место творчески разнообразное. Не только экспозиции Национального музея восточного искусства, концерты и антрепризы проходят там, но и ежегодный "Большой исторический бал".Организаторы пишут о дворце поэтично:"Палаццо Бранкаччо – последний дворец римского патрициата, построенный в 1880 году в самом сердце вечного города по завещанию принца Сальваторе Бранкаччо, члена одной из старейших и знатнейших семей неаполитанского патрициата, и его жены Марии Элизабет Филд, богатой американской наследницы. Здание, которое сегодня входит в число самых красивых и роскошных мест Рима, обрело форму благодаря таланту архитектора Гаэтано Коха…"В 2025 году – 11 января – он был посвящён русскому поэту Михаилу Лермонтову и приурочен к 210-летию его рождения. Лермонтовские стихи читали Андреа Карпичеччи и Любовь Толкалина, сопрано Галина Овчинникова, нередко выступающая в Италии с русскими и смешанными программами, исполнила романс Тамары из оперы "Демон" Антона Рубинштейна.Пела она также сцену письма Татьяны из "Евгения Онегина" Петра Чайковского, арии из опер Джакомо Пуччини – "Тоска" и "Богема"."Большой исторический бал" проводится уже в тринадцатый раз, организатор Юлия Базарова рассказала в комментарии радио "Орфей", что он – "мост между нациями"."Во главе всегда стоит русская культура. Это не простой бал, а важное социально-культурное событие, направленное на укрепление отношений и культурного обмена между Россией и Италией", – сказала она.Героями, которым посвящают ежегодный римский бал, становились разные деятели русской культуры, за последние несколько лет это были Александр Пушкин, Сергей Рахманинов, Фёдор Достоевский.У мероприятия много традиций: неукоснительное соблюдение бального этикета, костюмы, сшитые официальной художницей Бала – Паолой Коццоли, стены, увешанные портретными полотнами – русских и итальянских художников.Михаил Юрьевич Лермонтов — герой этого года — для Италии, к слову, не чужой человек. Его стихи в переводе издавали и читали уже в 80-90-е годы XIX века, благодаря писателю Джованни Баттиста Чамполи— он включил свои переводы Лермонтова в сборник европейской поэзии "Экзотические цветы", а чуть позже, вместе с "Цыганами" Пушкина был издан и всеми любимый "Демон".Как отмечают историки, во времена романтизма произведения русских авторов чаще всего печатали в Пуле и Триесте, там были изданы и многие стихотворения и поэмы Лермонтова.Проза же его появилась на итальянском впервые в сборнике русских повестей и рассказов вместе с Пушкиным, Иваном Тургеневым, Львом Толстым и Николаем Гоголем. Особенной популярностью впоследствии пользовалась повесть "Тамань", уже в 20-е годы XX столетия её переиздавали и успешно продавали почти во всех уголках Италии."Таланты России — что-то невероятное"Ещё одним трогательным подтверждением межнациональной творческой дружбы стало интервью легендарного американского режиссёра, создателя культового "Крёстного отца" Фрэнсиса Форда Коппола российскому сайту "Кинопоиск", кинокритику Станиславу Зельвенскому.Говорили и о новейшей премьере мастера — "Мегаполисе", о трудных отношениях между политикой и творцами, о деньгах и истинном искусстве. Вот лишь некоторые высказывания режиссёра:"Знаете, ребенком я хотел быть ученым. И если говорить о науке, возьмем русскую, советскую науку, она всегда была невероятной, даже если денег не хватало. Это же русские изобрели телевидение. Они занимались электронным телевидением, пока на Западе в основном думали про механическое. И я восхищаюсь тем, что русские ученые сделали в области термоядерной реакции. Нам нужно сообща работать с вами в этом направлении, чтобы обеспечивать энергией планету, не разрушив ее окончательно. Термоядерная реакция — это ответ."..."Я считаю, нам нужно временно абстрагироваться от новостей. И может быть, пока просто поговорить, обменяться идеями о том, как в будущем сделать ситуацию лучше. Вопрос стоит так: неужели общество, в котором мы живем, — единственно возможное? И ответ: разумеется, нет, мы можем лучше! Мы должны высказывать предложения, иметь возможность свободно говорить, задавать неудобные вопросы. Хорошая дискуссия — это и есть утопия..."..."А подумайте об искусстве, которое русские нам дали. Литература. Толстой, Достоевский и так далее, и так далее. А театр! МХАТ, Станиславский. Музыка! Бородин, Римский-Корсаков. Таланты России — это что-то невероятное..."..."Мне кажется, что концепция денег скоро изменится. Деньги не всегда были с нами, людьми. Пять тысяч лет назад, например, распространен был социальный долг. Если ты женишься на девушке из какой-то семьи, то оттуда кто-то обязан жениться на девушке из твоей семьи. А деньги в ходу всего семь веков.Если ты оказался в Германии в конце Второй мировой, у тебя могли быть все деньги мира, но ты все равно не мог купить ломоть хлеба. Важнее денег друзья. Друг поможет тебе в любой ситуации, потому что ты поможешь ему. Люди как вид достигли таких высот, потому что мы объединялись. Ты больше узнаешь от живого друга, чем от мертвого врага..."Трагедии16 января пришла воистину трагическая новость: из жизни ушёл один из, бесспорно, самых известных, обсуждаемых и цитируемых кинорежиссёров в мире — Дэвид Линч.Почти всё кино, которое он снимал, становилось культовым: от "Дюны", "Малхолланд драйв" — до сериала "Твин Пикс". "Оскар" Линч получил в 2019 году.Чуть раньше появлялись и другие печальные новости: в огне, уничтожающем элитные кварталы Лос-Анджелеса, в то время как пожарная служба оказалась беспомощна, а финансовые гиганты вроде Amazon отправили миллионы долларов, но всё ещё не победили пламя, сгорело здание издательской компании, которую основали наследники австрийского композитора нововенца Арнольда Шёнберга.А вместе с ним, со зданием — почти сто тысяч его партитур!Огонь поглотил и другие памятные вещи, а само издательство — Belmont Music Publishers — считалось в мире академической музыки главным поставщиков партитур и клавиров для исполнителей музыки Шёнберга по всему миру. Концерты с его произведениями уже отменяют.Право на родной языкНа Украине тем временем, один за другим произошли два языковых скандала. С одной стороны — ничего нового и удивительного, с другой — всё же очевидно, как меняется повестка, а главное — общественная реакция. Достаточно лишь зайти в комментарии, чтобы оценить, на чьей стороне симпатии абсолютного большинства простых украинских читателей новостей.13 января Народная артистка Украины, звезда советских картин — таких как "Тени забытых предков" или "Белая птица с чёрной отметиной" Лариса Кадочникова, выступая на церемонии вручения премии имени Сергея Параджанова, отказалась перейти на украинский язык. Сделала она это в абсолютно вежливой манере, хотя требование — выкрик из зала — таковым не было.Кадочникова всего лишь сослалась на своё Конституционное право говорить на родном языке. Зал встретил её ответ аплодисментами. То, что актриса прекрасно владеет украинским, знают все — это доказывают её многочисленные театральные и кино- работы.Как водится, выкрикнувший — личность комично одиозная: публичный националист Руслан Кошовенко, вскидывавший ранее руку в нацистском приветствии и ратующий именно за насильственную украинизацию.В спустя пару дней — внезапный пост в соцсети писателя Василия Сторчака: перешёл, пишет он, в 2022-м полностью на украинский, а теперь посмотрел на всё происходящее, и на ближайшие год-два возвращается к родному русскому языку. Тем же, кто от него в ярости отпишется, писатель пожелал "счастливого пути и удачного построения новой Украины".Интересно, что, согласно рейтингам украинских книжных сетей, один из самых популярных сейчас романов — его произведение "Февраль" о начале военных действий в 2022-м.Комментаторы разделились во мнениях, но больше тех, кто поддержал писателя. А сам он перефразировал Сократа: "Украинский мне дорог, но человечность дороже."О других январских новостях культуры — в материале Марии Нестеровой Русское и украинское Рождество, золото и беды Калифорнии. События культуры на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241206/1059456841.html

италия

россия

рим

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, италия, россия, рим, пушкин, федор достоевский, мхат