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"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 год
"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 год - 31.12.2024 Украина.ру
"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 год
Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол рассказал, каким будет грядущий год
2024-12-31T13:19
2024-12-31T13:19
2024-12-31T13:20
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"2024 год уходит, он был суровым — аварии, природные катаклизмы, войны. 2025 год будет годом змеи. Это значит, что год пройдет мягко, спокойно, без больших аварий, без катаклизмов. Змея ползет по земле, защищает землю", — заверил он.По словам шамана, в январе-феврале морозы будут несильными. Катаклизмов не ожидается. Россия получит хороший урожай.Он также рассказал, что люди, которые обращаются к шаманам, просят у духов в новом году, в первую очередь здоровья, благополучия и мира, передает РИА Новости.Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов в 2018 году в столице Тувы Кызыле.О праздниках в новых регионах РФ - в материале Пасечник приостановит действие комендантского часа в ЛНР на праздники на сайте Украина.ру.
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новости, россия, тува, кызыл, леонид пасечник, шаманы, новый год
Новости, Россия, Тува, Кызыл, Леонид Пасечник, шаманы, Новый год
"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 год
13:19 31.12.2024 (обновлено: 13:20 31.12.2024)
Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол рассказал, каким будет грядущий год
"2024 год уходит, он был суровым — аварии, природные катаклизмы, войны. 2025 год будет годом змеи. Это значит, что год пройдет мягко, спокойно, без больших аварий, без катаклизмов. Змея ползет по земле, защищает землю", — заверил он.
По словам шамана, в январе-феврале морозы будут несильными. Катаклизмов не ожидается. Россия получит хороший урожай.
Он также рассказал, что люди, которые обращаются к шаманам, просят у духов в новом году, в первую очередь здоровья, благополучия и мира, передает РИА Новости.
Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов в 2018 году в столице Тувы Кызыле
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