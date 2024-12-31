"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 год - 31.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241231/1060082658.html
"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 год
"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 год - 31.12.2024 Украина.ру
"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 год
Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол рассказал, каким будет грядущий год
2024-12-31T13:19
2024-12-31T13:20
новости
россия
тува
кызыл
леонид пасечник
шаманы
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102966/81/1029668151_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_b8d8e748497246c636f329a78935ca87.jpg.webp
"2024 год уходит, он был суровым — аварии, природные катаклизмы, войны. 2025 год будет годом змеи. Это значит, что год пройдет мягко, спокойно, без больших аварий, без катаклизмов. Змея ползет по земле, защищает землю", — заверил он.По словам шамана, в январе-феврале морозы будут несильными. Катаклизмов не ожидается. Россия получит хороший урожай.Он также рассказал, что люди, которые обращаются к шаманам, просят у духов в новом году, в первую очередь здоровья, благополучия и мира, передает РИА Новости.Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов в 2018 году в столице Тувы Кызыле.О праздниках в новых регионах РФ - в материале Пасечник приостановит действие комендантского часа в ЛНР на праздники на сайте Украина.ру.
россия
тува
кызыл
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102966/81/1029668151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_15696c4df7cb6ae77e1238427bb68ccc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, тува, кызыл, леонид пасечник, шаманы, новый год
Новости, Россия, Тува, Кызыл, Леонид Пасечник, шаманы, Новый год

"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 год

13:19 31.12.2024 (обновлено: 13:20 31.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол рассказал, каким будет грядущий год
"2024 год уходит, он был суровым — аварии, природные катаклизмы, войны. 2025 год будет годом змеи. Это значит, что год пройдет мягко, спокойно, без больших аварий, без катаклизмов. Змея ползет по земле, защищает землю", — заверил он.
По словам шамана, в январе-феврале морозы будут несильными. Катаклизмов не ожидается. Россия получит хороший урожай.
Он также рассказал, что люди, которые обращаются к шаманам, просят у духов в новом году, в первую очередь здоровья, благополучия и мира, передает РИА Новости.
Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов в 2018 году в столице Тувы Кызыле.
О праздниках в новых регионах РФ - в материале Пасечник приостановит действие комендантского часа в ЛНР на праздники на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияТуваКызылЛеонид ПасечникшаманыНовый год
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:25Самые значимые приобретения России за 2024 год. Спецвыпуск Украина.ру
13:20Что связывает бабушку украинской политики Тимошенко и олигарха Ахметова?
13:19"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 год
12:44Удары по военному аэродрому, пороховому заводу, уничтоженная техника: МО РФ об успехах российских военных
12:17Власти Одессы снесли памятник Высоцкому у киностудии
11:46Повалили на пол и душили: в сети появилась видеозапись силовой мобилизации в харьковском автобусе
11:11Сальдо рассказал о напряженной ситуации на линии фронта на Херсонском направлении
11:02Как встретить Новый год и не попасть к врачу? Никаких ананасов в шампанском!
10:54Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет
10:48Накануне ядерной войны. Чем ядерная политика США отличается от российской
10:45Удары по заводу, складу с оружием, наемникам: утро на Украине выдалось неспокойным
10:40Энергетические войны в 2024 году: "Качели" нефтяных цен и газовый рынок ЕС в заложниках у Киева
10:24"Говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо – нельзя": Рожин о борьбе с БПЛА
10:16Посольство РФ в Вашингтоне указало на бессмысленность "циничной помощи" США Киеву
10:12Путин делает то, что начал Сталин в 1943 году: Казаков о сенсациях и главной битве января
09:50Си Цзиньпин выразил готовность поддерживать тесные контакты с Путиным
09:32Белоусов проконтролировал подготовку морпехов на юге России – МО РФ
09:13Главное за ночь 31 декабря
08:55Школа Авессалома Подводного: эксперт рассказал об эзотерическом прошлом Арестовича*
08:01Эксперт дал прогноз, как отреагируют европейцы на ввод армий своих стран на Украину
Лента новостейМолния