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"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 год

"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 год - 31.12.2024 Украина.ру

"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 год

Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол рассказал, каким будет грядущий год

2024-12-31T13:19

2024-12-31T13:19

2024-12-31T13:20

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"2024 год уходит, он был суровым — аварии, природные катаклизмы, войны. 2025 год будет годом змеи. Это значит, что год пройдет мягко, спокойно, без больших аварий, без катаклизмов. Змея ползет по земле, защищает землю", — заверил он.По словам шамана, в январе-феврале морозы будут несильными. Катаклизмов не ожидается. Россия получит хороший урожай.Он также рассказал, что люди, которые обращаются к шаманам, просят у духов в новом году, в первую очередь здоровья, благополучия и мира, передает РИА Новости.Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов в 2018 году в столице Тувы Кызыле.О праздниках в новых регионах РФ - в материале Пасечник приостановит действие комендантского часа в ЛНР на праздники на сайте Украина.ру.

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