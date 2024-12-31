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Что связывает бабушку украинской политики Тимошенко и олигарха Ахметова?

Что связывает бабушку украинской политики Тимошенко и олигарха Ахметова? - 31.12.2024 Украина.ру

Что связывает бабушку украинской политики Тимошенко и олигарха Ахметова?

Вторая украинская республика, родившаяся в результате крупнейшей геополитической катастрофы 20-го века, распада Советского Союза, доживает свое последние дни. Пусть никого не смущает эта фигура речи. Нет сомнений в том, что по итогам нынешнего кризиса этот заповедник русофобии необратимо изменится.

2024-12-31T13:20

2024-12-31T13:20

2024-12-31T13:20

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В преддверии этого перерождения хотелось бы освежить память в отношении политика, который, как мне кажется, еще сыграют свою роль во всех этих процессах. Женщина с косой, женщина с караваем на голове, аферистка, скандалистка и одно из главных действующих лиц Украины эпохи майданов.Под какими только именами и в каких только ипостасях не знают сейчас в России бабушку украинской политики Юлию Тимошенко. Однако отдельным немногочисленным людям, преимущественно находившимся на пике власти и бизнес-могущества в конце 90-х и начале нулевых, она известна совершенно с другой стороны. Знание того, кем она когда-то была, этапов ее становления, поможет лучше понять, чего ждать от нее сейчас, когда на Украине начинается серьезная политическая турбулентность.Карьера "газовой принцессы" постсоветского пространства, как ее тогда называли, похожа на сказку о Золушке. В 90-е годы, за короткое время, благодаря сумасшедшей трудоспособности, хитрости, умению использовать свою женскую привлекательность и хорошо обдуманным ходам, просчитанным не по-женски холодным умом, а в первую очередь – благодаря удачно созданной и подобранной команде и умело срежиссированным интригам, Тимошенко смогла достичь чрезвычайных высот в политике и бизнесе.Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске. Она принадлежит к представителям третьего, если считать с советских времен, поколения "днепропетровского клана" - таких, как, скажем, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский*, Александр Турчинов, Геннадий Балашов или Сергей Тигипко.Происхождение Юлии Тимошенко давно стало на Украине "притчей во языцех". Ее отец – Владимир Абрамович Григян (фамилия говорит в пользу того, что предки Юлии Владимировны происходили из Бессарабии, а не из Армении). Именно эту фамилию Юлия носила до того, как вышла замуж.После окончания школы Юлия поступила на экономический факультет Днепропетровского государственного университета. Во время учебы она познакомилась с будущим супругом Сашей Тимошенко. Это стало поворотной точкой в карьере будущей "женщины с косой".Родители Саши принадлежали к днепропетровской элите. Геннадий Афанасьевич Тимошенко работал в партийно-идеологической сфере, а с начала 90-х годов он возглавлял Кировский район Днепропетровска. Именно под его "крышей" и начинается бурная бизнес-карьера Юлии Тимошенко.В 1988 году Юлия и Александр Тимошенко берут у знакомых ссуду в 5 тысяч рублей и создают кооператив, который занимался предоставлением услуг населению (по некоторым данным – пункт видеопроката). В следующем году с помощью свекра Юлия Тимошенко возглавила молодежный центр "Терминал", созданный при участии органов комсомола. В мае 1991 года был формально объединен капитал двух семей – Тимошенко-старших и Тимошенко-младших.Объединенная фирма решила заняться продуктами нефтепереработки, и таким образом образовалась "Корпорация Украинский бензин" (КУБ), в которой Юлия Тимошенко исполняла роль сначала коммерческого, а затем генерального директора. 1992 году при активном участии региональных властей корпорация превращается в монополиста в обеспечении агропромышленного комплекса Днепропетровщины нефтепродуктами.Параллельно образуется еще одна структура – ​​международный концерн "Сиаль", генеральным директором которого стал Геннадий Тимошенко. "Сиаль" имел свои филиалы в Донецке и Черкассах и специализировался на добыче природного камня. В ноябре 1995 г. на базе КУБ образуется закрытое акционерное общество "Промышленно-финансовая корпорация "Единые энергетические системы Украины". Примечательно, что за месяц до образования ЕЭСУ, 18 октября 1995 года, Тверской филиал Московской регистрационной палаты регистрирует закрытое акционерное общество "Объединенная энергия", директором которого числится Тимошенко Ю.В.Не стоит забывать, что в России как раз становилась на ноги компания "Единые энергетические системы России", возглавляемая Анатолием Чубайсом. Странным образом пики активности Тимошенко совпадают с усилением положения Чубайса в РФ.Основным направлением деятельности ЕЭСУ в 1996-1997 годах были поставки газа в Донецкую, Днепропетровскую, Черкасскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую и Николаевскую области, а также сотрудничество с РАО "Газпром" и АО "Укргазпром" в вопросах осуществления взаиморасчетов по транспортировке газа иностранным потребителям через территорию Украины.В состав ЕЭСУ очень быстро вошли множество промышленных предприятий, а также два банка - "Южкомбанк" и "Славянский". Генеральным директором ЕЭСУ стала 36-летняя Юлия Тимошенко, а "крестным отцом" – Павел Лазаренко, человек, который во время создания КУБ был секретарем Днепропетровского обкома партии по вопросам АПК, а впоследствии - представителем президента Украины в области. Перейдя на работу в Киев, Лазаренко не забыл о Тимошенко и предоставил новой компании ЕЭСУ режим наибольшего содействия. К началу 1997 года (пик властных возможностей Лазаренко) компания контролировала 25% украинской экономики. Газета "Известия" называла тогда ЕЭСУ своеобразным "государством в государстве". Интересным моментом является то, что к созданию ЕЭСУ присоединился и тогдашний премьер-министр Украины Евгений Марчук. "До Лазаренко меня поддерживал Марчук", - признается впоследствии Юлия Владимировна в интервью газете "Сегодня". В целом, можно сказать, что ЕЭСУ создавалась и развивалась в середине 90-х годов как провластная энергетическая структура, которая требовалась любому правительству – по сути, теневой кошелек власти. И если бы не ЕЭСУ, эту нишу заняла бы какая-либо другая компания. Тем более, что прецеденты имелись: предшественницей ЕЭСУ в данной экономической нише была корпорация "Республика", возглавляемая Бакаем и Шаровым. ЕЭСУ резко потеснила "Республику" с рынка газа. Следующая пятилетка в энергетической сфере Украины пройдет под знаком противостояния этих двух кланов – Бакая и Тимошенко. Эти две фигуры будут блокироваться в какие-то объединения, создавать партии и фракции, открыто выступать друг против друга. За их спинами будут стоять влиятельные политики, часто находящиеся за пределами Украины. Но о Тимошенко уже не будут забывать. Она станет одной из самых влиятельных женщин на Украине.Приблизительно с 1996 года с Юлией Тимошенко начинают работать опытные политтехнологи – Виктор Небоженко и Дмитрий Выдрин. Оба тесно сотрудничали с Леонидом Кучмой и помогли ему сделать первые шаги на пути к президентству. Впоследствии Виктор Небоженко вспоминал: "У меня никогда не было такого клиента. Юлия – просто фантастическая женщина. Учится молниеносно, впитывает все, как губка. Достаточно раз указать, где она ошиблась, и больше ошибка не повторится... Она удивляла меня с самого начала. Могла сесть за рабочий стол в 8 утра и встать в 4 следующего утра".Но конфетно-букетный период Тимошенко и ее старших партнеров с Кучмой был недолгим. 1997–1999 годы прошли для Юли в конфликтах с президентом и его окружением. Причина проста - Тимошенко пыталась закрепиться на общеукраинском рынке, но в невыгодное время: Леонид Кучма решил провести развод со своей днепропетровской "семьей" в угоду представителям других региональных элит. Один за другим днепропетровцы лишались своих кресел. Именно в тот период еще один представитель днепропетровского клана, известный сейчас как "кровавый пастор", а тогда народный депутат Александр Турчинов активизирует деятельность созданной еще в 1993 году небольшой и мало кому известной партии "Громада". Юлия Тимошенко в середине 1997 года оформляет членство в "Громаде", чем существенно повышает рейтинг этой партии. Вскоре ячейки "Громады" появляются во всех областях Украины. На Юлию Тимошенко начинают смотреть как на человека, который вскоре может возглавить партию.Александр Турчинов в частном разговоре вспоминал, что, еще работая в комсомоле, он был знаком со свекром Тимошенко Геннадием Афанасьевичем. Однако более тесно интересы Турчинова и Тимошенко переплетаются в 1996–начале 1997 года и заканчиваются общим походом в новый созыв украинского парламента 1998 года. В это время в ее окружение появляется много новых людей которые останутся с ней на десятилетия. В то же время "газовая принцесса" не отталкивала от себя старых друзей – в частности, Турчинова. Хватало и врагов. Оппозиционность Юлии Владимировны не могла пройти мимо внимания президента. И вот в том же 1998 году Леонид Данилович решает провести перераспределение газового рынка на Украине. В результате образуется мощная структура "Нефтегаз Украины", которая отстранила от посреднических функций на рынке газа такие коммерческие структуры, как, например, ЕЭСУ или "ОЛГаз". Юлия Тимошенко осталась, казалось бы, у разбитого корыта, а потому она приняла решение пойти на примирение с Кучмой. Сделано это было осенью 1998 года в виде пресс-конференции, где она призвала всю оппозицию начать сотрудничество с властью. Тимошенко пошла и дальше, именно благодаря ей парламентом был принят проект Госбюджета, который был выгоден президенту. Как результат – Кучма получил все основания заявить, что "оппозиции на Украине нет". В то же время Юлия Тимошенко делает заявление, охладившее тех, кто видел в этой женщине кандидата на президентский пост. В самом начале 1999 года Юлия Владимировна сообщила, что не собирается баллотироваться в президенты. В ходе тогдашней кампании было много слухов о том, что она финансировала конкурента Кучмы – Александра Мороза. Но слухи так и остались слухами, а факт остается фактом: когда в декабре 1999 года, уже после выборов, новый премьер-министр Виктор Ющенко предложил Юлии Тимошенко должность вице-премьера по топливно-энергетическим вопросам, никто особо не удивился.Говорят, что Джордж Сорос, узнав о назначении Юлии Тимошенко на должность вице-премьера, искренне засмеялся: "Это все равно, что сделать браконьера лесником". В то же время, Александр Турчинов объяснял назначение Тимошенко тем, что Леониду Кучме был нужен кто-то, кто должен стать козлом отпущения и на кого можно было бы списать все неудачи в энергетическом секторе. Начало правительственной деятельности Юлии Тимошенко началось с ее визита в Москву в январе 2000 года. И хотя в состав правительственной делегации, кроме Тимошенко, входили министр топлива и энергетики и заместитель председателя правления "Нафтогаза Украины", переговоры с тогдашним главой "Газпрома" Ремом Вьяхиревым велись тет-а-тет. Как следствие – Юлия Тимошенко признала незаконный отбор российского газа украинскими потребителями, равно как и долг украинских потребителей за газ перед Россией в размере $2,8 млрд. На Украине поднялась страшная волна недовольства. Но Тимошенко свой визит в Москву парадоксальным образом считала победой украинской дипломатии.В результате, перефразируя Маркса и Энгельса, "все силы старого мира восстали против нее". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений Марчук написал докладную на имя Леонида Кучмы, из которой следовало, что пребывание Юлии Тимошенко на посту вице-премьера вредит национальным интересам Украины. Очевидно, ей самой скоро стала понятна та незавидная роль, которую она заняла в окружении Леонида Кучмы. В течение первых семи месяцев работы Юлии Тимошенко на посту вице-премьера минимум 17 раз (!) появлялась информация о возможности ее близкой отставки.Дальше был арест супруга Тимошенко и долгое противостояние вице-премьерши и Генеральной прокуратуры. На какое то время о ней как бы забыли, у Кучмы появились проблемы посерьезнее – акции "Украина без Кучмы" и "кольчужное дело". Но все понимали: это затишье - ненадолго. На Украине начинались новые политические процессы. Она вступила в эпоху майданов.Что было дальше, известно всем – Тимошенко – премьер, Тимошенко – многоразовый кандидат в президенты, Тимошенко – лидер оппозиции, наконец, Тимошенко – зэк национального значения. Было и предательство почти всех бывших партнеров, и обвал рейтингов, и тихое угасание пожилого электората, обожающего свою "Юлечку".Но, подобно фениксу, который некогда красовался на эмблеме ее самой первой партии "Громада", сейчас, в преддверии фундаментальных перемен на огрызке страны 404, Тимошенко готова возродиться для куда более серьезной роли, чем та, которую она играла последние десять лет.Дело тут вот в чем. Традиционно, начиная гола эдак с 2014, Тимошенко воспринимается как фигура уходящая, находящаяся на закате политической карьеры. Заход в Раду её партии в виде фракции минимально возможного размера, многими довольно обосновано считался последней гастролью бабушки украинской политики. "Женщине с косой" многие, и в том числе я сам, предрекали судьбу украинских коммунистов и их лидера Петра Симоненко. Нет, не в плане запретов и прочих изысков "передовой украинской демократии". А в том смысле, что избиратель ее стремительно стареет, выбывает по естественным причинам, да и сама Тимошенко уже не так активна и задириста, как подлые конкуренты. И так бы и было, если бы не началась СВО. Следствием стало коренное изменение социальной и половозрастной стратификации населения в огрызке Украины. На данный момент все модели социальных исследований, проводимых на Украин,е лишь в малой степени скорректированы в соответствии с произошедшими изменениями. Используются либо малоактуальные данные украинского Госстата, либо вообще довоенные показатели. И в этих моделях сохраняется инерция довоенного восприятия Тимошенко и ее политической силы. Но это в корне не верно. На сегодняшний день очень приблизительно общее количество избирателей, находящихся на контролируемой Киевом, территории можно оценить в 14-15 миллионов. При этом, учитывая радикальным образом изменившуюся половозрастную стратификацию украинского общества, стоит предполагать, что до 80% избирателей Украины – это пенсионеры. А теперь внимание. Первое – вряд ли очень уж много украинцев вернется в страну после остановки военных действий. Более того, многие мужчины выедут к своим семьям за границу. Так что численность населения если и вырастет, то незаметно.Второе - в разрушенной стране с деморализованным населением вряд ли стоит ожидать явки выше чем в 50% – а, скорее всего, существенно ниже. А значит на выборы придет порядка 7-8 миллионов человек. Доля пенсионеров среди них будет достигать запредельных 80-85%.И третье - учитывая изменившуюся географию и основываясь на данных 2019 года, можно сказать, что в отличии от тех же "Слуг народа", избиратели Тимошенко по прежнему в большинстве живут на контролируемых Киевом территориях.В 2019 году в регионах, которые сейчас находятся под контролем украинской власти, за Тимошенко проголосовало больше миллиона человек. Если же учесть ожидаемую явку в пределах 7 миллионов и прогноз голосов за Тимошенко, то я не удивлюсь если на гипотетических будущих парламентских выборах ее партия возьмет до 15%И она вполне способна получить второе место после виртуальной пока что партии Залужного. А это уже серьезная заявка бабушки украинской политики на участие в новой власти. И именно поэтому сейчас вопрос поддержки и финансирования Тимошенко на себя взял главный украинский олигарх Ринат Ахметов. Больше того, в новом парламенте предполагается союз Тимошенко и Разумкова. О котором, кстати, они могут заявить еще до выборов, что может позитивно сказаться на количестве голосов, отданных за их партии.В целом, вполне можно ожидать политического ренессанса Юлии Тимошенко. Тем более, что по меркам, например, американской политики она и вовсе еще молода.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Тимошенко собирает криминальную армию для переворота? Украинские эксперты о происходящем

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мнения, украина, россия, юлия тимошенко, леонид кучма, александр турчинов, слуга народа, ринат ахметов, киев, кирилл тимошенко, газпром, рада