https://ukraina.ru/20241230/1060044531.html

“Темп продвижения увеличился в 50 раз”: Онуфриенко рассказал о тактике ВС РФ в 2024 году

“Темп продвижения увеличился в 50 раз”: Онуфриенко рассказал о тактике ВС РФ в 2024 году - 30.12.2024 Украина.ру

“Темп продвижения увеличился в 50 раз”: Онуфриенко рассказал о тактике ВС РФ в 2024 году

Новую тактику ВС РФ начали использовать еще в позапрошлом году, а теперь окончательно закрепили ее. Благодаря этому новшеству российская армия освободила в четыре раза больше территорий, чем за прошлый год. Темп продвижения ВС РФ увеличился в 50 раз

2024-12-30T05:40

2024-12-30T05:40

2024-12-30T05:40

новости

россия

харьков

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вс рф

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899428_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_dd9c071a3c8e3d081c17ebadf687b2f7.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По его словам, ВСУ предпринимали попытки “ударить во фланг, отрезать какой-то кусок и взять в окружение", но ни одна из них не увенчались успехом.“Даже вражеское агентство "УНИАН", которое не заинтересовано преувеличивать наши победы, подсчитало, что в ноябре 2024 года мы освободили в четыре раза больше территорий, чем за весь прошлый год”, — рассказал собеседник издания.Можно подсчитать самостоятельно, что темп продвижения ВС РФ увеличился в 50 раз, резюмировал Онуфриенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук объяснил, что на ТВД (театре военных действий — Ред.) есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический.По его словам, стратегический результат для ВС РФ — это выход к Одессе и отрезание Украины от выхода к морю. А когда российские силы замыкают локальные котлы и берут населенные пункты, они обеспечивают тактические успехи."Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — добавил Пинчук.Подробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смертиПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки

https://ukraina.ru/20241228/1060035279.html

россия

харьков

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, детали