“Темп продвижения увеличился в 50 раз”: Онуфриенко рассказал о тактике ВС РФ в 2024 году - 30.12.2024 Украина.ру
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“Темп продвижения увеличился в 50 раз”: Онуфриенко рассказал о тактике ВС РФ в 2024 году
“Темп продвижения увеличился в 50 раз”: Онуфриенко рассказал о тактике ВС РФ в 2024 году - 30.12.2024 Украина.ру
“Темп продвижения увеличился в 50 раз”: Онуфриенко рассказал о тактике ВС РФ в 2024 году
Новую тактику ВС РФ начали использовать еще в позапрошлом году, а теперь окончательно закрепили ее. Благодаря этому новшеству российская армия освободила в четыре раза больше территорий, чем за прошлый год. Темп продвижения ВС РФ увеличился в 50 раз
2024-12-30T05:40
2024-12-30T05:40
новости
россия
харьков
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вооруженные силы украины
вс рф
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По его словам, ВСУ предпринимали попытки “ударить во фланг, отрезать какой-то кусок и взять в окружение", но ни одна из них не увенчались успехом.“Даже вражеское агентство "УНИАН", которое не заинтересовано преувеличивать наши победы, подсчитало, что в ноябре 2024 года мы освободили в четыре раза больше территорий, чем за весь прошлый год”, — рассказал собеседник издания.Можно подсчитать самостоятельно, что темп продвижения ВС РФ увеличился в 50 раз, резюмировал Онуфриенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук объяснил, что на ТВД (театре военных действий — Ред.) есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический.По его словам, стратегический результат для ВС РФ — это выход к Одессе и отрезание Украины от выхода к морю. А когда российские силы замыкают локальные котлы и берут населенные пункты, они обеспечивают тактические успехи."Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — добавил Пинчук.Подробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смертиПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
https://ukraina.ru/20241228/1060035279.html
россия
харьков
донецкая народная республика
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новости, россия, харьков, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Россия, Харьков, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

“Темп продвижения увеличился в 50 раз”: Онуфриенко рассказал о тактике ВС РФ в 2024 году

05:40 30.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Новую тактику ВС РФ начали использовать еще в позапрошлом году, а теперь окончательно закрепили ее. Благодаря этому новшеству российская армия освободила в четыре раза больше территорий, чем за прошлый год. Темп продвижения ВС РФ увеличился в 50 раз
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Мы действуем малыми маневренными группами и осуществляем прорывы с захватами отдельных укрепрайонов ВСУ. Эта тактика применяется повсеместно и дает результат просто потому, что у противника не хватает сил и средств для фланговых ударов”, — заявил Онуфриенко.
По его словам, ВСУ предпринимали попытки “ударить во фланг, отрезать какой-то кусок и взять в окружение", но ни одна из них не увенчались успехом.
“Даже вражеское агентство "УНИАН", которое не заинтересовано преувеличивать наши победы, подсчитало, что в ноябре 2024 года мы освободили в четыре раза больше территорий, чем за весь прошлый год”, — рассказал собеседник издания.
Можно подсчитать самостоятельно, что темп продвижения ВС РФ увеличился в 50 раз, резюмировал Онуфриенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук объяснил, что на ТВД (театре военных действий — Ред.) есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический.
По его словам, стратегический результат для ВС РФ — это выход к Одессе и отрезание Украины от выхода к морю. А когда российские силы замыкают локальные котлы и берут населенные пункты, они обеспечивают тактические успехи.
"Если мы возьмем Покровск и выйдем на Днепропетровское направление, то это будет оперативный уровень", — добавил Пинчук.
Подробнее об этом в интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти
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