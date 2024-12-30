https://ukraina.ru/20241230/1059984332.html

Чем больше проблем в Покровске, тем меньше сил у ВСУ для зимней кампании — Рожин

Чем больше проблем в Покровске, тем меньше сил у ВСУ для зимней кампании — Рожин - 30.12.2024 Украина.ру

Чем больше проблем в Покровске, тем меньше сил у ВСУ для зимней кампании — Рожин

Чем больше ВС РФ создадут противнику проблем в районе Покровска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-12-30T05:20

2024-12-30T05:20

2024-12-30T05:20

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Отвечая на вопрос, сможет ли российская армия в боях перемолоть резервы ВСУ, которые они готовили для нового наступления, эксперт отметил, что украинские силы до последнего будут обороняться тем, что есть.Напомним, в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов обозначил, что Покровск — это ключевой пункт, и туда ВСУ стягивают резервы из Харьковской области и из Курской.Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городовПолный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном

https://ukraina.ru/20241225/1059932081.html

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донбасс

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новости, россия, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск, борис рожин, детали