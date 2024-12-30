Чем больше проблем в Покровске, тем меньше сил у ВСУ для зимней кампании — Рожин
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
Чем больше ВС РФ создадут противнику проблем в районе Покровска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос, сможет ли российская армия в боях перемолоть резервы ВСУ, которые они готовили для нового наступления, эксперт отметил, что украинские силы до последнего будут обороняться тем, что есть.
"Чтобы приберечь резервы для активных ходов. Хотя появление на фронте частей из 155-й бригады говорит о том, что им все же приходится оттуда что-то брать, потому что ситуация в Донбассе остается критической. Чем больше мы создадим противнику проблем в районе Покровска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании", — заявил Рожин.
Напомним, в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов обозначил, что Покровск — это ключевой пункт, и туда ВСУ стягивают резервы из Харьковской области и из Курской.
Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов
25 декабря, 11:22Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФУтром 25 декабря сразу несколько украинских изданий опубликовали сообщения о том, что российские военные усилили активность. В материалах фигурируют Кураховское, Харьковское и Северское направления, а также Торецк и Краматорск