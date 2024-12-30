Чем больше проблем в Покровске, тем меньше сил у ВСУ для зимней кампании — Рожин - 30.12.2024 Украина.ру
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Чем больше проблем в Покровске, тем меньше сил у ВСУ для зимней кампании — Рожин
Чем больше проблем в Покровске, тем меньше сил у ВСУ для зимней кампании — Рожин - 30.12.2024 Украина.ру
Чем больше проблем в Покровске, тем меньше сил у ВСУ для зимней кампании — Рожин
Чем больше ВС РФ создадут противнику проблем в районе Покровска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-30T05:20
2024-12-30T05:20
новости
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донбасс
вооруженные силы украины
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покровск/красноармейск
борис рожин
детали
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Отвечая на вопрос, сможет ли российская армия в боях перемолоть резервы ВСУ, которые они готовили для нового наступления, эксперт отметил, что украинские силы до последнего будут обороняться тем, что есть.Напомним, в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов обозначил, что Покровск — это ключевой пункт, и туда ВСУ стягивают резервы из Харьковской области и из Курской.Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городовПолный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
https://ukraina.ru/20241225/1059932081.html
россия
донбасс
покровск/красноармейск
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новости, россия, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск, борис рожин, детали
Новости, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, Борис Рожин, детали

Чем больше проблем в Покровске, тем меньше сил у ВСУ для зимней кампании — Рожин

05:20 30.12.2024
 
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
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Чем больше ВС РФ создадут противнику проблем в районе Покровска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос, сможет ли российская армия в боях перемолоть резервы ВСУ, которые они готовили для нового наступления, эксперт отметил, что украинские силы до последнего будут обороняться тем, что есть.
"Чтобы приберечь резервы для активных ходов. Хотя появление на фронте частей из 155-й бригады говорит о том, что им все же приходится оттуда что-то брать, потому что ситуация в Донбассе остается критической. Чем больше мы создадим противнику проблем в районе Покровска, тем меньше у него будет возможностей в ходе зимней кампании", — заявил Рожин.
Напомним, в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов обозначил, что Покровск — это ключевой пункт, и туда ВСУ стягивают резервы из Харьковской области и из Курской.
Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов
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