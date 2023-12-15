Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка - 15.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231215/1052161211.html
Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка
Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка - 15.12.2023 Украина.ру
Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка
Современные железнодорожные магистрали будут проложены до новых регионов России. Об этом заявил президент Владимир Путин 15 декабря, выступая на съезде железнодорожников.
2023-12-15T17:07
2023-12-15T17:07
новости
владимир путин
железная дорога
лнр
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052103479_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_357a5ee1e229c0b15f9ef7f91d42f45b.jpg
"Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их (высокоскоростные железные дороги. — Ред.) до Луганска и Донецка", — сказал Путин.Путин подчеркнул, что такими магистралями планируется связать территории, на которых проживает 80 процентов населения России. По его словам, высокоскоростное железнодорожное сообщение – это будущее российских железных дорог. Их развитие создаст дополнительные возможности для миллионов людей, экономики, туризма, торговых связей, подчеркнул он.Напомним, что первой высокоскоростной железной дорогой в России, по которой поезда смогут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час, станет железная дорога Москва – Санкт-Петербург.
https://ukraina.ru/20231214/1052102921.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052103479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8028993ea18af0a2f315570327578244.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, железная дорога, лнр, днр
Новости, Владимир Путин, железная дорога, ЛНР, ДНР

Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка

17:07 15.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Современные железнодорожные магистрали будут проложены до новых регионов России. Об этом заявил президент Владимир Путин 15 декабря, выступая на съезде железнодорожников.
"Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их (высокоскоростные железные дороги. — Ред.) до Луганска и Донецка", — сказал Путин.
Путин подчеркнул, что такими магистралями планируется связать территории, на которых проживает 80 процентов населения России. По его словам, высокоскоростное железнодорожное сообщение – это будущее российских железных дорог. Их развитие создаст дополнительные возможности для миллионов людей, экономики, туризма, торговых связей, подчеркнул он.
Напомним, что первой высокоскоростной железной дорогой в России, по которой поезда смогут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час, станет железная дорога Москва – Санкт-Петербург.
Подготовка к празднованию Дня воссоединения новых регионов с Россией в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Вчера, 12:54
Новые регионы заплатили в бюджет РФ 170 млрд рублей - Путин Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области России внесли в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции 13 декабря сообщил президент России Владимир Путин.
 
НовостиВладимир Путинжелезная дорогаЛНРДНР
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка
16:53Миронов предложил создать в России Агентство по делам ветеранов
16:51Переговоры вместо денег. Украину готовы обсуждать как нового члена Евросоюза
16:45Построить Крымский мост решили Николай II и Сталин, Россия реализовала это - Путин
16:43В Закарпатье собрали срочный Совет обороны из-за инцидента с гранатами
16:41"Довели…" Украинцы в соцсетях сочувствуют и гордятся депутатом, который взорвал сельсовет
16:41О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов
16:03Исконно русские города Одесса и Николаев, кризис на поле боя для ВСУ. О чём говорили эксперты 15 декабря
15:45Поляк сбил трех украинских дальнобойщиков на границе - МИД Украины
15:44Фатальная армянская ошибка
15:27"Киевстар" восстановил работу на 95%, но украинцы не согласны с этим
15:26В Белоруссии начались внезапные проверки дежурных войск с участием С-300 и С-400
15:24На Украине депутат взорвал несколько гранат во время заседания в сельсовете
15:08Юрий Кнутов: Если в Киеве не сменится режим, Россия разорвет Донбасское кольцо и дойдет до Днепра
14:50Какая польза от Зеленского России и в чём смысл сериала "Слово пацана" – Кузичев
14:49Железняк рассказал, как ЕС планирует обойти вето Венгрии на помощь Украине
14:48Чем дольше Запад заставляет Киев вести войну, тем сложнее для переговоров - Лавров
14:23Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в ЕС — Песков
14:22Украинская "армия дронов" контрабандой переправляла сигареты через Польшу в ЕС
13:25Охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги в Киеве
Лента новостейМолния