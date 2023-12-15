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Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка

Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка - 15.12.2023 Украина.ру

Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка

Современные железнодорожные магистрали будут проложены до новых регионов России. Об этом заявил президент Владимир Путин 15 декабря, выступая на съезде железнодорожников.

2023-12-15T17:07

2023-12-15T17:07

2023-12-15T17:07

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"Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их (высокоскоростные железные дороги. — Ред.) до Луганска и Донецка", — сказал Путин.Путин подчеркнул, что такими магистралями планируется связать территории, на которых проживает 80 процентов населения России. По его словам, высокоскоростное железнодорожное сообщение – это будущее российских железных дорог. Их развитие создаст дополнительные возможности для миллионов людей, экономики, туризма, торговых связей, подчеркнул он.Напомним, что первой высокоскоростной железной дорогой в России, по которой поезда смогут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час, станет железная дорога Москва – Санкт-Петербург.

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новости, владимир путин, железная дорога, лнр, днр