https://ukraina.ru/20241209/1059503242.html

"Не спугнуть бы тишину": как Донецк готовится к Новому году

"Не спугнуть бы тишину": как Донецк готовится к Новому году - 09.12.2024 Украина.ру

"Не спугнуть бы тишину": как Донецк готовится к Новому году

Все указывает на то, что для жителей Донецка под елочкой Дед Мороз оставит не мир, но тишину и безопасность. Вот уже пару недель город не слышит разрывов и не хоронит своих детей, убитых артиллерией ВСУ. Опасаясь радоваться раньше времени, дончане готовятся к Новому году.

2024-12-09T12:54

2024-12-09T12:54

2024-12-09T12:54

эксклюзив

донецк

дед мороз

вооруженные силы украины

кировский район

горловка

новый год

безопасность

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"Мужчина, ты грозился быть полчаса назад. Не желаешь ускориться?" - набиваю сообщение герою интервью. Невнятный морозец, пресловутая донбасская сырость и припадочная ледяная крупа с неба – это именно тот формат зимы, который вынуждает дончанина ценить даже склизкую позднюю осень."Пятнадцать минут еще! Извини, я все никак не привыкну, что у нас нужно делать поправку на пробки. В тянучке застрял", - нервничает собеседник.И тут, честно говоря, нечем крыть, поскольку трафик нынче в городе и впрямь сумасшедший. Пусть не час пик в Москве, но уже без трех минут вечерний Ростов, что в здешних реалиях порождает массу проблем.Во-первых, инфраструктура в нашей бедненькой и не слишком многолюдной, но, безусловно, гордой республике все эти годы не развивалась. И средств не было, и запроса, ибо люди потихоньку разъезжались в поисках лучшей доли, а оставшимся хватало и того, что было.Во-вторых, следить за соблюдением ПДД здесь толком некому: многие сотрудники ГАИ воюют, дорожных камер пока нет, но есть военнослужащие с их срочными задачами и не всегда адекватным стилем вождения, а также гражданские, которых оставили без присмотра.В-третьих, люди, как правило, старались перебираться туда, где больше шансов выжить, помаленьку создавая перекос. Попробуйте часов эдак в шесть вечера добраться до Макеевки и поймете, что я имею в виду.Проблема стала вырисовываться после освобождения Авдеевки и нарастала по мере того, как линия фронта отодвигалась все дальше от республиканской столицы, но проблема эта по здешним меркам красивая.Уж и не чаял заявить такое во всеуслышание, но с тех пор, как украинская группировка в Курахово озабочена лишь тем, как бы не свариться в "котле", в Донецке (трижды "тьфу", чтоб не сглазить) поразительно тихо. Причем не только в центре. Нет, по ночам на окраинах и сегодня трещит стрелковка, но попытки сбить очередной беспилотник и прилеты 155-х снарядов – это очень и очень разные вещи.Даже нашей артиллерии давненько не слышно, и сообщений в духе "спокойно, работает наша авиация" вы в донецких чатах теперь не увидите. Фронт пошел дальше.- Слушай, у вас на Петровке так тихо сейчас, что можно даже на лавочке в сквере посидеть без опаски.- Это уже ближе к лету. Сейчас мерзнуть – дураков нет.- А давно в последний раз прилетало?- Слушай, ну вот недели три назад их арта била по трамвайной остановке в Кировском районе. И примерно там же, но уже в заправку дрон прилетел. С тех пор вроде мирно все.- Вот это мы дожили!А ведь и в самом деле! Трудно объяснить нормальному человеку эту вот странную радость – когда можно просто сходить на рынок за свежими овощами, не опасаясь, что в следующую секунду артиллерийский снаряд размажет тебя по тротуару или самодельный боеприпас, метко брошенный с беспилотника, накроет волной осколков.Представьте, что вы с друзьями по очереди перебегаете от укрытия к укрытию под минометным огнем! Вот первый оказался на той стороне, второй, третий. И все ждут следующего, надеясь, что вновь подфартит. Так относительно безопасные районы болели за те, что еще под огнем. Так сегодня мы переживаем за Горловку, которая одиннадцатый год не знает покоя. Хотите увидеть монстра, которым стала Украина, во всей его неприглядности? Приезжайте в Горловку, где за два-три часа увидите все то, что, быть может, считали фантазиями "российской пропаганды"!На фоне новостей об очередном прилете FPV-дрона в горловскую "скорую", подготовка улиц Донецка к Новому году кажется чем-то противоестественным. Сказал бы кто полгода назад, что буду испытывать то же нездоровое чувство вины, каким страдают жители мирных территорий, так ни за что не поверил бы.Тем не менее, в зимние праздники Донецк твердо намерен зайти красиво. Очевидно, что без довоенного размаха, концертов и сборищ, ведь ракетную и террористическую угрозы никто не отменял. Но и не в "окопном" формате последних лет.Но это несоизмеримо больше, чем то, о чем мечталось в прошлом году! Особенно остро чувствуешь перемены, возвращаясь с армейских позиций. Полчаса назад разбитые поселки сверлили тебя глазами брошенных собак, а сейчас заходишь в ярко украшенную кофейню, где симпатичная девушка играет "Let it snow", берешь какао в тематическом новогоднем стаканчике и отправляешься на площадь Ленина, где парочки с детками фотографируются на фоне праздничных скульптур, понимаешь, мирная жизнь – это никакая не выдумка.Главное – решение проблемы с безопасностью открывает путь к решению целого комплекса застарелых "болячек". Так, например, никуда не делась проблема с водой. Где-то ее стабильно дают раз в день, где-то не дают неделями, а где-то ее с 22-го не видели вовсе. В Кировском районе, на минуточку, воды полно. Только не в домах и квартирах, а все больше на мостовых. Сети изношены.Дороги, зарплаты, цены, общественный транспорт, разбитые школы, детсады и жилые дома, а также много-много чего еще. Ходят упорные слухи, что весной, если все будет спокойно, Донецк начнут приводить в порядок. Об этом говорят полушепотом и весьма неуверенно, поскольку самой жизнью приучены, что "лучше" — это для кого-то другого, а дончанам обламываются лишь горькие испытания. Но ведь и в то, что город перестанут обстреливать, никто уже толком не верил каких-то полгода назад.Читайте также: Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

донецк

кировский район

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эксклюзив, донецк, дед мороз, вооруженные силы украины, кировский район, горловка, новый год, безопасность