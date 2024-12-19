https://ukraina.ru/20241219/1059818577.html
Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел
Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел - 19.12.2024 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2024-12-19T18:44
2024-12-19T18:44
2024-12-19T18:44
эксклюзив
россия
курахово
чугуев
геннадий алехин
вооруженные силы украины
спецоперация
купянск
артиллерия
рсзо
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На границе Белгородской и Харьковской областей продолжаются позиционные бои. Всю ночь активно работала дальнобойная артиллерия, РСЗО по разведанным целям ВСУ под Липцами и по линии Волчанск-Печенеги-Чугуев. Раннего утра удары наносит штурмовая и армейская авиация, нанося мощное огневое поражение по местам расположения противника в Дергачевском и Золочевском районах.На Купянском направлении российская армия усиливает давление с двух флангов.На северном участке подразделения группировки "Запад" расширяют плацдарм на западном берегу Оскола, напротив Масютовки. Штурмовые группы ведут бой в Двуречной. Маневренные действия возле высот у села Западное позволит взять под контроль дорогу на Волчанск и Чугуев. На южном участке мы берем в кольцо гарнизон противника в Лозовой, прижимая обороняющихся к реке и тем самым перерезая им пути отхода.В Торецке (Дзержинске) штурм последней крупной шахты, которую еще контролируют ВСУ, пока не начался. Авиация и артиллерия продолжают наносить удары по её территории. Противник предпринимает локальные контратаки, однако российские подразделения уверенно сдерживают их и продвигаются севернее. Также активно обрабатываются артиллерией и авиацией Дачное и Дылеевка, которые киевский режим использует как ключевые логистические узлы для снабжения через железнодорожное сообщение из Константиновки.Ожесточенные бои продолжаются на Покровском (Красноармейском) направлении. ВС РФ прорываются к Покровску, завершая штурм Даченского, а также войдя в Песчаное и Нововасильевку. Наши войска продвинулись вдоль железной дороги. Штурмующие передовые группы вышли также к окраинам Волково, что может свидетельствовать о возможном прорыве линии обороны ВСУ на данном участке фронта. Также интенсивные бои развернулись за Новоленовку и Украинку.В целом ситуация на этом направлении остается напряженной.В районе Курахово официально подтвердили освобождение Трудового и Старых Терн. Российские подразделения продолжают теснить ВСУ в западной части города, а также завершают зачистку Константинопольского. Расширение зоны контроля в районе Зеленовки нам открывает дорогу на Константинополь и Улаклы, где российские военные уже проверяют на прочность оборону противника.Итоги этих боёв могут определить скорость замыкания Кураховского котла.Повторюсь, на Кураховском направлении ситуация для ВСУ становится катастрофической. Местами пехоты в обороне у них совсем нет, и это позволяет нам прорывать их позиции. Параллельно продолжается войсковая операция по созданию частичного окружения западнее Курахово, которая создаёт противнику угрозу полного разгрома. В самом Курахово за врагом осталась только промышленная зона в западной части города и Кураховская ТЭС, он отчаянно за нее цепляется.Также ВС РФ продолжают усиливать давление на Великую Новоселку. Упорные бои идут в районе Нового Комара, где российские штурмовые подразделения постепенно вытесняют противника. Ещё одно направление интенсивных боёв — окраины Сторожевого к юго-западу от Великой Новоселки. В самой Великой Новоселке активные боевые действия минимальны, что свидетельствует о возможной подготовке к окружению этого важного логистического узла.На Запорожском направлении российские подразделения добились тактических успехов в районе Белогорья, штурмовые отряды закрепляются у восточных его окраин. К северу от Нестерянки отбита позиция противника. Большую роль здесь играет массированная огневая поддержка артиллерии, РСЗО и авиации, которая наносит удары по позициям ВСУ в районах Орехова и Гуляйполя.Херсонское направление. На правобережье Днепра артиллерия российской армии уничтожила опорный пункт противника. Активное участие в боевых действиях принимают беспилотники, которые ведут постоянную охоту за транспортом и пунктами временной дислокации ВСУ. Со стороны противника только за минувшие сутки зафиксировано 52 обстрела населённых пунктов на Левобережье. На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
россия
курахово
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, курахово, чугуев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, спецоперация, купянск, артиллерия, рсзо, дроны
Эксклюзив, Россия, Курахово, Чугуев, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Купянск, артиллерия, РСЗО, дроны
Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
На границе Белгородской и Харьковской областей продолжаются позиционные бои. Всю ночь активно работала дальнобойная артиллерия, РСЗО по разведанным целям ВСУ под Липцами и по линии Волчанск-Печенеги-Чугуев. Раннего утра удары наносит штурмовая и армейская авиация, нанося мощное огневое поражение по местам расположения противника в Дергачевском и Золочевском районах.
На Купянском направлении российская армия усиливает давление с двух флангов.
На северном участке подразделения группировки "Запад" расширяют плацдарм на западном берегу Оскола
, напротив Масютовки. Штурмовые группы ведут бой в Двуречной. Маневренные действия возле высот у села Западное позволит взять под контроль дорогу на Волчанск
и Чугуев. На южном участке мы берем в кольцо гарнизон противника в Лозовой, прижимая обороняющихся к реке и тем самым перерезая им пути отхода.
В Торецке (Дзержинске
) штурм последней крупной шахты, которую еще контролируют ВСУ, пока не начался. Авиация и артиллерия продолжают наносить удары по её территории. Противник предпринимает локальные контратаки, однако российские подразделения уверенно сдерживают их и продвигаются севернее. Также активно обрабатываются артиллерией и авиацией Дачное и Дылеевка, которые киевский режим использует как ключевые логистические узлы для снабжения через железнодорожное сообщение из Константиновки.
Ожесточенные бои продолжаются на Покровском (Красноармейском) направлении. ВС РФ прорываются к Покровску, завершая штурм Даченского, а также войдя в Песчаное и Нововасильевку. Наши войска продвинулись вдоль железной дороги. Штурмующие передовые группы вышли также к окраинам Волково, что может свидетельствовать о возможном прорыве линии обороны ВСУ на данном участке фронта. Также интенсивные бои развернулись за Новоленовку и Украинку
.
В целом ситуация на этом направлении остается напряженной.
В районе Курахово
официально подтвердили освобождение Трудового и Старых Терн. Российские подразделения продолжают теснить ВСУ в западной части города, а также завершают зачистку Константинопольского. Расширение зоны контроля в районе Зеленовки нам открывает дорогу на Константинополь и Улаклы, где российские военные уже проверяют на прочность оборону противника.
Итоги этих боёв могут определить скорость замыкания Кураховского котла.
Повторюсь, на Кураховском направлении ситуация для ВСУ становится катастрофической. Местами пехоты в обороне у них совсем нет, и это позволяет нам прорывать их позиции. Параллельно продолжается войсковая операция по созданию частичного окружения западнее Курахово, которая создаёт противнику угрозу полного разгрома. В самом Курахово за врагом осталась только промышленная зона в западной части города и Кураховская ТЭС, он отчаянно за нее цепляется.
Также ВС РФ продолжают усиливать давление на Великую Новоселку. Упорные бои идут в районе Нового Комара, где российские штурмовые подразделения постепенно вытесняют противника. Ещё одно направление интенсивных боёв — окраины Сторожевого к юго-западу от Великой Новоселки. В самой Великой Новоселке активные боевые действия минимальны, что свидетельствует о возможной подготовке к окружению этого важного логистического узла.
На Запорожском направлении
российские подразделения добились тактических успехов в районе Белогорья, штурмовые отряды закрепляются у восточных его окраин. К северу от Нестерянки отбита позиция противника. Большую роль здесь играет массированная огневая поддержка артиллерии, РСЗО и авиации, которая наносит удары по позициям ВСУ в районах Орехова
и Гуляйполя.
Херсонское направление. На правобережье Днепра
артиллерия российской армии уничтожила опорный пункт противника. Активное участие в боевых действиях принимают беспилотники, которые ведут постоянную охоту за транспортом и пунктами временной дислокации ВСУ. Со стороны противника только за минувшие сутки зафиксировано 52 обстрела населённых пунктов на Левобережье. На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.