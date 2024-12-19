https://ukraina.ru/20241219/1059818577.html

Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел

Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел - 19.12.2024 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2024-12-19T18:44

2024-12-19T18:44

2024-12-19T18:44

эксклюзив

россия

курахово

чугуев

геннадий алехин

вооруженные силы украины

спецоперация

купянск

артиллерия

рсзо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_124:144:1156:725_1920x0_80_0_0_20bba11c7f89e473c80eea488a8242e7.png.webp

На границе Белгородской и Харьковской областей продолжаются позиционные бои. Всю ночь активно работала дальнобойная артиллерия, РСЗО по разведанным целям ВСУ под Липцами и по линии Волчанск-Печенеги-Чугуев. Раннего утра удары наносит штурмовая и армейская авиация, нанося мощное огневое поражение по местам расположения противника в Дергачевском и Золочевском районах.На Купянском направлении российская армия усиливает давление с двух флангов.На северном участке подразделения группировки "Запад" расширяют плацдарм на западном берегу Оскола, напротив Масютовки. Штурмовые группы ведут бой в Двуречной. Маневренные действия возле высот у села Западное позволит взять под контроль дорогу на Волчанск и Чугуев. На южном участке мы берем в кольцо гарнизон противника в Лозовой, прижимая обороняющихся к реке и тем самым перерезая им пути отхода.В Торецке (Дзержинске) штурм последней крупной шахты, которую еще контролируют ВСУ, пока не начался. Авиация и артиллерия продолжают наносить удары по её территории. Противник предпринимает локальные контратаки, однако российские подразделения уверенно сдерживают их и продвигаются севернее. Также активно обрабатываются артиллерией и авиацией Дачное и Дылеевка, которые киевский режим использует как ключевые логистические узлы для снабжения через железнодорожное сообщение из Константиновки.Ожесточенные бои продолжаются на Покровском (Красноармейском) направлении. ВС РФ прорываются к Покровску, завершая штурм Даченского, а также войдя в Песчаное и Нововасильевку. Наши войска продвинулись вдоль железной дороги. Штурмующие передовые группы вышли также к окраинам Волково, что может свидетельствовать о возможном прорыве линии обороны ВСУ на данном участке фронта. Также интенсивные бои развернулись за Новоленовку и Украинку.В целом ситуация на этом направлении остается напряженной.В районе Курахово официально подтвердили освобождение Трудового и Старых Терн. Российские подразделения продолжают теснить ВСУ в западной части города, а также завершают зачистку Константинопольского. Расширение зоны контроля в районе Зеленовки нам открывает дорогу на Константинополь и Улаклы, где российские военные уже проверяют на прочность оборону противника.Итоги этих боёв могут определить скорость замыкания Кураховского котла.Повторюсь, на Кураховском направлении ситуация для ВСУ становится катастрофической. Местами пехоты в обороне у них совсем нет, и это позволяет нам прорывать их позиции. Параллельно продолжается войсковая операция по созданию частичного окружения западнее Курахово, которая создаёт противнику угрозу полного разгрома. В самом Курахово за врагом осталась только промышленная зона в западной части города и Кураховская ТЭС, он отчаянно за нее цепляется.Также ВС РФ продолжают усиливать давление на Великую Новоселку. Упорные бои идут в районе Нового Комара, где российские штурмовые подразделения постепенно вытесняют противника. Ещё одно направление интенсивных боёв — окраины Сторожевого к юго-западу от Великой Новоселки. В самой Великой Новоселке активные боевые действия минимальны, что свидетельствует о возможной подготовке к окружению этого важного логистического узла.На Запорожском направлении российские подразделения добились тактических успехов в районе Белогорья, штурмовые отряды закрепляются у восточных его окраин. К северу от Нестерянки отбита позиция противника. Большую роль здесь играет массированная огневая поддержка артиллерии, РСЗО и авиации, которая наносит удары по позициям ВСУ в районах Орехова и Гуляйполя.Херсонское направление. На правобережье Днепра артиллерия российской армии уничтожила опорный пункт противника. Активное участие в боевых действиях принимают беспилотники, которые ведут постоянную охоту за транспортом и пунктами временной дислокации ВСУ. Со стороны противника только за минувшие сутки зафиксировано 52 обстрела населённых пунктов на Левобережье. На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

россия

курахово

чугуев

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, россия, курахово, чугуев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, спецоперация, купянск, артиллерия, рсзо, дроны