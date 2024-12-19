"Пока наши ребята не вернутся с фронта": Путин рассказал, когда он будет счастлив - 19.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241219/1059814132.html
"Пока наши ребята не вернутся с фронта": Путин рассказал, когда он будет счастлив
"Пока наши ребята не вернутся с фронта": Путин рассказал, когда он будет счастлив - 19.12.2024 Украина.ру
"Пока наши ребята не вернутся с фронта": Путин рассказал, когда он будет счастлив
Владимир Путин станет полностью счастливым, когда российские солдаты вернутся с фронта, когда учёные и деятели культуры реализуют свои планы. Об этом он рассказал 19 декабря на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
2024-12-19T16:52
2024-12-19T16:55
новости
россия
владимир путин
мечта
государство
семья
армия
дети
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807214_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_2f73ac489bd07a4052f8a8435f609017.jpg.webp
Граждане России неоднократно избирали Владимира Путина президентом и это он считает большой честью для себя.Отвечая на вопросы в режиме блиц, Путин признался, что у него есть мечта. Однако рассказывать о ней он не стал. Зато обозначил условия, при которых сможет ощутить счастье.Свои обязанности президента Путин считает необходимым исполнять достойно и с удовольствием."Итоги года с Владимиром Путиным" транслировали российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы помогал искусственный интеллект. Мероприятие длилось почти пять часов.
россия
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807214_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_afc308799d265a003058e4d1593faa6a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, мечта, государство, семья, армия, дети, культура
Новости, Россия, Владимир Путин, мечта, государство, Семья, Армия, дети, культура

"Пока наши ребята не вернутся с фронта": Путин рассказал, когда он будет счастлив

16:52 19.12.2024 (обновлено: 16:55 19.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Путин станет полностью счастливым, когда российские солдаты вернутся с фронта, когда учёные и деятели культуры реализуют свои планы. Об этом он рассказал 19 декабря на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
Граждане России неоднократно избирали Владимира Путина президентом и это он считает большой честью для себя.
Отвечая на вопросы в режиме блиц, Путин признался, что у него есть мечта. Однако рассказывать о ней он не стал. Зато обозначил условия, при которых сможет ощутить счастье.
"Счастье не может быть полным до тех пор, пока ребята наши не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, не обнимут их дети. Пока молодые наши люди - девушки, юноши - не будут создавать нужное количество для России семей и заводить детей. Очень хочу, чтобы наши ученые, деятели искусства, культуры реализовали свои планы. Только тогда, наверное, можно будет сказать, что я счастлив", - сказал Путин.
Свои обязанности президента Путин считает необходимым исполнять достойно и с удовольствием.
"Итоги года с Владимиром Путиным" транслировали российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы помогал искусственный интеллект. Мероприятие длилось почти пять часов.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинмечтагосударствоСемьяАрмиядетикультура
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"
18:44Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котел
18:22Полиция Эстонии арестовала пенсионерку за помощь политзаключённым
18:14Минобороны РФ обещает ответ на атаку ATACMS по Ростовской области
18:03Зеленский выступил против заморозки боевых действий в зоне СВО
18:01Алексей Зубец: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонку
18:00СВО нужно было начать раньше, Зеленский послушал Путина. Итоги 19 декабря на Украине
17:47Одессит оплатил криптовалютой бегство с Украины в Приднестровье
17:02"Бродячие собаки" и истощенная техника: Путин о позициях ВСУ
16:52"Пока наши ребята не вернутся с фронта": Путин рассказал, когда он будет счастлив
16:52"Как черт из табакерки": Путин ответил, готов ли предоставить Зеленскому политическое убежище
16:46"Спящие" ячейки: о вербовке местных и засланных в Россию и террористах с Украины после СВО — Акопов
16:44Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина
16:40Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным
16:36"Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия
16:30"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС
16:26"Это решение нужно было принимать раньше": Путин о начале СВО
16:15Путин не осуждает Байдена за помилование сына вопреки обещаниям
16:10Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО
16:09Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит
Лента новостейМолния