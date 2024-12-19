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"Пока наши ребята не вернутся с фронта": Путин рассказал, когда он будет счастлив

"Пока наши ребята не вернутся с фронта": Путин рассказал, когда он будет счастлив - 19.12.2024 Украина.ру

"Пока наши ребята не вернутся с фронта": Путин рассказал, когда он будет счастлив

Владимир Путин станет полностью счастливым, когда российские солдаты вернутся с фронта, когда учёные и деятели культуры реализуют свои планы. Об этом он рассказал 19 декабря на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".

2024-12-19T16:52

2024-12-19T16:52

2024-12-19T16:55

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Граждане России неоднократно избирали Владимира Путина президентом и это он считает большой честью для себя.Отвечая на вопросы в режиме блиц, Путин признался, что у него есть мечта. Однако рассказывать о ней он не стал. Зато обозначил условия, при которых сможет ощутить счастье.Свои обязанности президента Путин считает необходимым исполнять достойно и с удовольствием."Итоги года с Владимиром Путиным" транслировали российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы помогал искусственный интеллект. Мероприятие длилось почти пять часов.

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новости, россия, владимир путин, мечта, государство, семья, армия, дети, культура