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"Как черт из табакерки": Путин ответил, готов ли предоставить Зеленскому политическое убежище

"Как черт из табакерки": Путин ответил, готов ли предоставить Зеленскому политическое убежище - 19.12.2024 Украина.ру

"Как черт из табакерки": Путин ответил, готов ли предоставить Зеленскому политическое убежище

В ходе "Прямой линии-2024" один из зрителей задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос, готов ли он когда-нибудь предоставить убежище Владимиру Зеленскому, если оно тому понадобится

2024-12-19T16:52

2024-12-19T16:52

2024-12-19T17:21

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Пару дней назад депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене заявил, что британские спецслужбы в нужный момент вывезут Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака с Украины.Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным президентским выборам.Зеленскому пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он написал, что разрешение США бить по России ракетами ATACMS приведет к тому, что мир Зеленского скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США. По мнению журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена.Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.По последним данным Минобороны РФ, потери ВСУ в СВО приблизились к миллиону человек.

https://ukraina.ru/20241218/1059760628.html

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