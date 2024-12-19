"Как черт из табакерки": Путин ответил, готов ли предоставить Зеленскому политическое убежище
16:52 19.12.2024 (обновлено: 17:21 19.12.2024)
В ходе "Прямой линии-2024" один из зрителей задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос, готов ли он когда-нибудь предоставить убежище Владимиру Зеленскому, если оно тому понадобится
"Не думаю, что понадобится. Не знаю, как он будет поступать, но вполне вероятно, что так же, как некоторые люди из высшего политического руководства Украины, которые выехали за рубеж. Вполне вероятно, что и он уедет. Его возьмут на содержание люди, интересы которых он сегодня обслуживает. Но если бы он вдруг неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и сказал, что ему нужно политическое убежище, ну... Россия никому не отказывает", - сказал Путин.
Пару дней назад депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене заявил, что британские спецслужбы в нужный момент вывезут Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака с Украины.
Зеленскому пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он написал, что разрешение США бить по России ракетами ATACMS приведет к тому, что мир Зеленского скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США. По мнению журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена.
Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.
По последним данным Минобороны РФ, потери ВСУ в СВО приблизились к миллиону человек.